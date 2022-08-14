Как арендовать квартиру, если у вас питомец
Усы, лапы, хвост и аренда. Рассказываем, как снять квартиру, если у вас в наличии пушистый (или не особенно) друг.
Рейтинг лояльности арендодателей
Трудная истина, с которой предстоит смириться арендаторам с животными: с питомцем снять квартиру всегда сложнее. Будут отказы, будет много просмотров и вопросов — настройтесь на это сразу.
Но не так страшен собственник, как его малюют, и арендовать приличную квартиру при наличии домашнего животного можно достаточно быстро и на длительный срок. Особенно если у вас небольшое и неэкзотическое животное.
А вот рейтинг усатых-полосатых по лояльности к ним арендодателей.
1 место. Если у вас рыбки, попугайчики, хомячки или другая безобидная живность, проживающая в аквариуме или клетке, проблемы с арендой будут минимальными. Таких питомцев собственники обычно не боятся.
Их практически не видно, почти не слышно, на них не жалуются соседи, а их наличие не влияет на состояние квартиры, комфорт проживающих и даже на залог: рыбка ничего не испортит.
2 место. Здесь уверенно расположились декоративные собаки: померанские шпицы, китайские хохлатые, пекинесы, чихуахуа и др. Считается, что эти малыши не агрессивны, и поэтому не будут пугать соседей. Плюс они не точат когти, как кошки, и в туалет ходят на улицу. И даже если это совсем комнатный вариант, приученный ходить на пеленку, запаха от отходов его жизнедеятельности будет меньше, чем от кошачьих.
3 место. Из-за строптивого характера и неоднозначных привычек кошки расположились только на 3 месте. Понятно, что далеко не все из них точат когти где попало, метят углы и лазают по шторам, но все же.
4 место. Оно досталось собакам крупных пород. И опасения собственников на их счет вполне понятны: большое животное — более громкое, сильное и потенциально опасное для квартиры и окружающих, чем некрупное.
5 место и далее. Огромные собаки (к примеру, мастифы), еноты или экзоты типа змей и рептилий — питомцы, наличие которых особенно пугает арендодателей.
На практике найти жилье можно с любым животным, даже с самым зубастым или ядовитым, но вопрос в другом: насколько вас удовлетворят условия для проживания. Рассчитывать на хороший ремонт и новую мебель при наличии «неудобного» для собственника питомца будет верхом оптимизма.
А если животных несколько
Количество питомцев — тоже немаловажный факт. Когда у вас всего один домашний любимец, найти жилье проще, чем имея сразу несколько. Два животных собственникам принять сложнее, но возможно. Если питомцев 3 и более, вероятнее всего, вам придется рассчитывать только на квартиры в плохом состоянии и, например, обсуждать с арендодателем возможность косметического ремонта за свой счет или в счет аренды. Или заплатить собственнику много и вперед (на год или два).
Какое жилье можно снять с животным
Как правило, это квартиры с простым или минимальным ремонтом, часто — с ремонтом образца СССР или далеких 90-х годов. Возможны и современные варианты, но при условии, что у вас животное из ТОПа по лояльности арендодателей.
Если повезет и вы наткнетесь на собственника-собаковода или кошатника, вполне вероятно, что он сдаст «брату по крови» квартиру с хорошим ремонтом и новой мебелью.
Когда рассказать о наличии домашнего животного
Один из лучших вариантов: сэкономить время и себе, и собственнику, рассказав о питомце сразу в переписке или по телефону. Возможно, именно этот арендодатель не приемлет у себя в доме очаровательных персов (мама в детстве не купила, а так хотелось — и вот результат), а у вас как раз персидский кот. Так зачем тратить ваше общее время на дальнейшие переговоры?
Есть еще одна стратегия: рассказать о наличии животного при просмотре квартиры. Когда вы встретитесь с арендодателем лично, наладите контакт и произведете хорошее впечатление, он, возможно, охотнее даст «зеленый свет» на дополнительного квартиранта.
Почему не нужно скрывать питомца
Потому что это рискованно — правда в большинстве своем открывается, и случается это в самые неподходящие моменты. Случайно узнав о вашем вранье, хозяин вполне может сменить замки в ваше отсутствие и выставить вещи на лестничную клетку. А если между вами был заключен договор с пунктом о запрете проживания в квартире с домашними животными, собственник имеет право подать на вас в суд за несоблюдение условий договора.
Аргументы в пользу арендаторов с «хвостами»
Первое и главное ваше преимущество: вы вряд ли будете вредничать и торговаться, и большинство хозяев это прекрасно понимает. Есть и другие нюансы, которые можно обернуть в свою пользу.
Обязательно продемонстрируйте готовность нести ответственность за все действия своего питомца — не на словах, на договоре.
Что указать в договоре
В первую очередь пропишите сам факт проживания с животным. Укажите, что это за животное, его породу, кличку. Если вы увеличили страховой депозит (а это встречается часто в случае аренды с животными; страховой депозит поднимают от +20 до +200%), пропишите и это. Все это станет и вашей подстраховкой.
Также собственник может включить в договор дополнительный пункт о материальной ответственности, которая будет на вас в случае разрушительного поведения питомца.
Набрасывайте больше аргументов о воспитанности и неагрессивности своего животного: например, ваша кошка стерилизована, принадлежит к гипоаллергенной породе и, вообще, у вас есть хорошая рекомендация от владельцев предыдущей съемной квартиры.
И еще совет: если вы нашли объявление от собственника, составленное в легком неформальном стиле, сопроводите рассказ о своем питомце милой фотографией. Возможно, это поможет.