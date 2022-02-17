Как поменялись цены на квартиры в Перми за год
На основе открытых данных Домклик выяснили, как в 2021 году в Перми изменились цены на новостройки и квартиры на вторичном рынке.
Цены на недвижимость в Перми с 2021 по 2022 гг.
В январе 2021 года средняя стоимость квартир на вторичном рынке в столице Пермского края составляла 65 тыс. рублей. За год цены изменились, и в январе 2022 года вторичка подорожала до 81,5 тыс. рублей за кв. м.
Ценник на квартиры в новостройках в тоже вырос. По данным за январь 2021 года, стоимость одного кв. м такого жилья в Перми составляла почти 73,6 тыс. рублей. В январе 2022 года цены повысились до 100,5 тыс. рублей за кв. м.
Тип недвижимости
Месяц
Стоимость за кв. м, руб.
Вторичка
Январь 2021
65 048
Январь 2022
81 548
Новостройки
Январь 2021
73 601
Январь 2022
100 500
Купить однокомнатную квартиру в Перми: цена вопроса
Посчитаем, как изменились цены на однокомнатные квартиры в Перми. В качестве примера возьмем «однушку» площадью 36 кв. м.
В январе 2021 года при покупке жилья на вторичном рынке такая квартира обошлась бы в 2,34 млн рублей. В январе текущего года за аналогичную «однушку» пришлось бы заплатить уже 2,94 млн рублей. Таким образом, за год однокомнатные квартиры в старом фонде в среднем подорожали на 600 тыс. рублей.
Что касается новостроек, то в январе 2021 года купить «однушку» площадью 36 кв. м. в Перми можно было за 2,65 млн рублей. В начале 2022 года стоимость такой же квартиры составила 3,62 млн рублей. За год цены на «однушки» в новостройках Перми в среднем выросли на 970 тыс. рублей.