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Недвижимость
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В каких городах россияне хотят купить недвижимость: исследование Домклик

Дата публикации: 20 янв 2022
В каких городах россияне хотят купить недвижимость: исследование Домклик

Инвестиции в жилую недвижимость стали особенно популярны в 2020 году, когда была введена льготная ипотека: ключевая ставка снижалась, а на фоне валютных колебаний клиентам стало невыгодно держать средства на депозитах.

Аналитики Домклик узнали, какой недвижимостью чаще всего интересуются жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Данные
Данные

Как видно из графика, топ поисковых запросов не принес особенных сюрпризов. Жители столичных регионов все-таки рассматривают крупные города для потенциальной покупки недвижимости. В тройке лидеров — Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

Более 30% жителей Санкт-Петербурга при этом интересуется покупкой жилья в Москве и Московской области, а жители Москвы в свою очередь иногда задумываются о покупке недвижимости в Санкт-Петербурге (13%).

Также люди часто рассматривали возможность покупки жилья в Краснодарском крае. Краснодар вошел в тройку лидеров для потенциального переезда, обогнав Санкт-Петербург. Интересна также динамика цен на жилье: по итогам 2020-2021 гг. недвижимость в Сочи и Краснодаре показала рост стоимости на +70%.

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Кроме того, пользователи интересовались покупкой недвижимости в Калининграде, Белгороде, Красноярске, Ставрополе, Тюмени, Челябинске, Иркутске, Красноярске, Великом Новгороде и Твери. 

Данные показывают интерес людей к недвижимости в регионах России, до покупки дело могло и не дойти, но тренд на межрегиональные сделки с недвижимостью прослеживается.

Выбрать недвижимость в любом регионе России

Аналитика Домклик
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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