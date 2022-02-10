Переехать на море: сколько стоят квартиры и дома на юге России
Каждый год в Краснодарский край переезжают тысячи людей. Только по официальным данным Росстата, в 2020 году на Кубань переехало 168 тыс. человек, а в 2021 году — еще больше.
Рассказываем, сколько нового жилья строится на юге страны, в чем специфика местного рынка, и сколько стоит купить недвижимость в Сочи, Анапе, Краснодаре, Новороссийске и Геленджике.
Новостройки Краснодарского края: сколько жилья строят на юге
По данным аналитического центра Домклик, Краснодар входит в 10 городов-лидеров по количеству ввода нового жилья, на декабрь 2021 года, заняв 3 место. Сейчас в городе строится более 250 новых многоквартирных домов.
По данным департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края на январь 2022 года, всего в Южном федеральном регионе строится более 800 жилых объектов.
Лидером по вводу нового жилья является Краснодар. К другим частям Краснодарского края относятся города, в которых на этапе строительства находится менее 15 новостроек: Геленджик (5), Горячий ключ (11), Туапсе и его пригороды (13), станицы и поселки Краснодарского края (13).
По данным Росстата за 2021 год, во всем Южном федеральном регионе было введено более 9,3 млн кв. м жилых помещений. Краснодарский край является лидером ЮФО по вводу нового жилья (49%). Также в тройку регионов-лидеров входят Ростовская (25%) и Волгоградская (7%) области.
Cпецифика южного рынка недвижимости:
проблемные новостройки и гаражи
По данным департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края на январь 2022 года, в регионе почти 200 проблемных новостроек, создание которых выполняется (а точнее, не выполняется) с привлечением средств граждан. Основными проблемными муниципалитетами края по количеству долгостроев считаются Краснодар и Сочи.
Еще одной проблемой южного региона являются самострои. Это здания, которые возведены или возводятся без разрешения на строительство либо с его нарушениями, а также без правоустанавливающих документов на землю. Наибольшее количество самостроев приходится на Сочи — 922, город-курорт Геленджик — 415 и Краснодар — 277. За 2021 год было снесено 76 незаконно возведенных построек.
Третья специфическая особенность юга России — жилые гаражи. В начале 1990х были внесены поправки в градостроительный кодекс и была разрешена надстройка 2 этажа в гараже для хранения запчастей и других вещей в хозяйстве, после этого все гаражи обзавелись вторым жилым этажом и люди там стали жить или сдавать жилье туристам в аренду.
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Цены на жилье в Краснодарском крае:
новостройки
За минувший год в Краснодарском крае было зарегистрировано более 42 тыс. договоров участия в долевом строительстве, такие цифры приводит Банк России. Край также входит в топ-5 регионов по количеству оформленных ипотечных кредитов за 2021 год.
Средние цены на новостройки в регионе варьируются от города к городу. Сочи — самый дорогой. Следом идут Анапа, Краснодар и Новороссийск.
Выбрать квартиру в новостройке
Лидеры роста цен за год на первичном рынке:
- Сочи. Если в начале декабря 2020 стоимость за «квадрат» была 155,5 тыс. рублей, то к концу 2021 года она поднялась до 321,7 тыс. рублей, рост цен за год составил +107%. Ликвидные варианты квартир подорожали в 3-4 раза, и то, что еще в начале 2020 года продавалось по 90-100 тыс. рублей за 1 кв. м, теперь стоит от 300 тыс. рублей и выше.
- Анапа и Новороссийск. Существенный рост цен жилье наблюдается также в новостройках этих городов, за год цены тут выросли на 65%.
- Наименьший рост показал Краснодар. Стоимость кв. м жилья увеличилась с 52,3 тыс. рублей в декабре 2020 до 60,6 тыс. рублей в декабре 2021 или на +16% за год. Но не стоит забывать, что предложений в Краснодаре на первичном рынке в разы больше, чем в других городах края, поэтому цены на разные типы и районы жилья могут отличаться в разы.
Как и почему в России подорожали квартиры
Ажиотажный рост цен связан с высоким спросом со стороны покупателей на фоне действия льготной ипотеки, растущей себестоимостью из-за увеличения цен на строительные материалы, дефицитом рабочих на стройплощадках, а также закрытием границ.
Цены на жилье в Краснодарском крае: вторичка
Средние цены на готовые квартиры тоже везде разные в зависимости от города и конкретной локации. Но и тут в лидерах остается Сочи. Следом идет похорошевший за последние 3-4 года Геленджик, потом Анапа. Замыкают пятерку Новороссийск и столица края — Краснодар.
Выбрать квартиру на вторичке
Лидерами роста цен за год на вторичном рынке стали:
- Сочи и Геленджик. За год цены тут выросли на 75%.
- Краснодар с динамикой +57% — с 65,5 тыс. рублей в конце 2020 года до 94,9 тыс. к концу 2021.
Из вариантов подешевле можно обратить внимание на поселки рядом с городами. Там цены ниже. Если говорить о Сочи и Анапе, стоит рассмотреть жилье в селе Супсех (Анапа) — 105 тыс. рублей за кв. м. и селе Раздольное (Сочи) — 175 тыс. за «квадрат».
Цены на частные дома и коттеджи в Краснодарском крае
Пандемия и дистанционный формат работы существенно повысили интерес россиян к загородной недвижимости, иметь свой дом у моря сейчас кажется особенно ценным. Цены на загородные дома у побережья Черного моря тоже не стоят на месте и подтягиваются вслед за ростом спроса.
Выбрать дом в Краснодарском крае
Самым популярным городом для покупки частных домов является Сочи с его окрестностями. Одновременно с этим город признан лидером по росту цен на такую недвижимость на побережье Черного моря. По оценкам аналитиков Домклик, чтобы купить хороший загородный дом потребуется примерно 27 млн рублей.
Что касается роста цен, то сильнее всего он опять же в Сочи. В других крупных городах региона стоимость домов выросла не так заметно.
Что еще интересного на рынке частных домов Краснодарского края:
- Средняя стоимость готового дома в хорошей локации на побережье Черного моря составляет 15 млн рублей.
- В Адлере можно купить дом из бруса площадью 68 кв. м на участке 4,5 соток за 13,5 млн. Двухэтажный дом общей площадью 300 кв. м с чистовой отделкой предлагают за 12 млн — цены и объявления о продаже актуальны на момент публикации.
- Самые доступные варианты можно найти на берегу Азовского моря в Ейске. Средний бюджет покупки здесь составляет 5 млн рублей. За 4,8 млн предлагают дом общей площадью 80 кв.м., 5 соток земли — в новом районе города, в доме есть газ.