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Недвижимость
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Цены и спрос на недвижимость в России: топ-5 регионов

Дата публикации: 08 фев 2022
Цены и спрос на недвижимость в России: топ-5 регионов
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За 2021 год количество объявлений о продаже недвижимости на Домклик увеличилось на 26%. Покупатели могут выбрать жилье по всей России из более чем 1,8 млн вариантов. 

Узнали, в каких городах России продается больше всего недвижимости, как менялось предложение в течение 2020 и 2021 годов. 

Топ-5 регионов по продаже недвижимости на Домклик и цены на нее

1️⃣ Краснодарский край: 233 199 объявлений

По данным Домклик за январь 2022 года, средняя цена за кв. м в Краснодарском крае на вторичном рынке — 124 083 ₽. Цена за кв. м в новостройках — 119 789 ₽. 

Квартира площадью 50 кв. м в среднем обойдется в 6,2 млн руб. на вторичном рынке, в 6 млн руб. — в новостройке. 

2️⃣ Московская область: 123 791 объявление

Средняя цена за кв. м в Московской области на вторичном рынке — 151 023 ₽. Цена за кв. м в новостройках — 166 586 ₽. 

Квартира площадью 50 кв. м в среднем обойдется в 7,5 млн руб. на вторичном рынке, в 8,3 млн руб. — в новостройке. 

3️⃣ Москва: 121 881 объявление

Средняя стоимость кв. м столичного жилья «на вторичке» — 310 621 ₽, в новостройках — 304 208 ₽.

Пятидесятиметровую квартиру можно купить за 15,5 млн рублей на вторичном рынке, за 15,2 млн руб. в новостройке. 

4️⃣ Тюменская область: 88 120 объявлений

100 000 ₽ — средняя цена за кв. м на вторичном рынке Тюменской области. 90 187 ₽ — цена на кв. м в новостройке.

Жилье площадью 50 кв. м можно приобрести за 5 млн руб. и 4,5 млн руб. соответственно. 

5️⃣ Санкт-Петербург: 78 197 объявлений

Сейчас средняя стоимость за кв. м в Петербурге на вторичном рынке — 186 327 ₽. Цена за кв. м в новостройках — 218 138 ₽. 

Квартира площадью 50 кв. м в среднем обойдется в 9,3 млн руб. на вторичном рынке, в 10,9 млн руб. — в новостройке.  

Цены и спрос на недвижимость в России: топ-5 регионов №1

Какие объявления пользуются популярностью

В 2021 году на Домклик появились объявления о продаже квартир на вторичном рынке с отметкой «Выгодное предложение». Объявления с таким значком помогают покупателям найти квартиру по выгодной цене, а продавцам — быстрее продать недвижимость.

За январь 2022 года на Домклик опубликовано более 71 тысячи объявлений с отметкой «Выгодное предложение» — это 2% всех объявлений. По данным аналитиков Домклик, в среднем количество просмотров таких объявлений на 55% выше количества просмотров объявлений без значка. 

Аналитика Домклик
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Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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