В 2022 году материнский капитал могут получить отцы: главные изменения
В 2022 году размер материнского капитала при рождении первого ребенка увеличился. Также выросли размеры выплат при рождении второго ребенка, а еще расширены права отцов. Коротко рассказываем об изменениях в программе.
Какие изменения произошли в программе материнского капитала в 2022 году
В 2022 году произошли два изменения в программе материнского (семейного) капитала. Размер выплаты проиндексирован, сумма при рождении первенца теперь составляет 524 тысячи рублей.
При рождении второго ребенка предусмотрена еще одна выплата — 168 тысяч рублей. А при рождении третьего ребенка можно получить еще 450 тысяч.
Таким образом, семьи с тремя детьми смогут получить от государства 1 млн 143 тысячи рублей.
Кроме того, в 2022 году на получение материнского капитала расширили права отцов. Теперь папы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей с гражданством РФ, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти их матери, не являющейся россиянкой, также могут получить маткапитал.
Аналогичную поддержку могут получить мужчины, воспитывающие первого ребенка, который родился после 1 января 2020 года.
А еще в 2021 году Конституционный Суд РФ признал право на маткапитал за отцами, которые воспитывают детей, рожденных суррогатными матерями. Воспользоваться этим правом отцы смогут и в текущем году.
Все средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий — в частности, на погашение ипотеки. О том, как погасить ипотеку маткапиталом, читайте в подробной инструкции по ссылке ниже.