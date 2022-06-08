Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
2 мин
30K

В 2022 году материнский капитал могут получить отцы: главные изменения

Дата публикации: 08 июн 2022
В 2022 году материнский капитал могут получить отцы: главные изменения
Содержание

В 2022 году размер материнского капитала при рождении первого ребенка увеличился. Также выросли размеры выплат при рождении второго ребенка, а еще расширены права отцов. Коротко рассказываем об изменениях в программе.

Какие изменения произошли в программе материнского капитала в 2022 году

В 2022 году произошли два изменения в программе материнского (семейного) капитала. Размер выплаты проиндексирован, сумма при рождении первенца теперь составляет 524 тысячи рублей.

При рождении второго ребенка предусмотрена еще одна выплата — 168 тысяч рублей. А при рождении третьего ребенка можно получить еще 450 тысяч.

Таким образом, семьи с тремя детьми смогут получить от государства 1 млн 143 тысячи рублей.

Кроме того, в 2022 году на получение материнского капитала расширили права отцов. Теперь папы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей с гражданством РФ, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти их матери, не являющейся россиянкой, также могут получить маткапитал.

Аналогичную поддержку могут получить мужчины, воспитывающие первого ребенка, который родился после 1 января 2020 года.

А еще в 2021 году Конституционный Суд РФ признал право на маткапитал за отцами, которые воспитывают детей, рожденных суррогатными матерями. Воспользоваться этим правом отцы смогут и в текущем году.

Все средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий — в частности, на погашение ипотеки. О том, как погасить ипотеку маткапиталом, читайте в подробной инструкции по ссылке ниже.

Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция

Материнский капитал
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Как быстро накопить на первый взнос по ипотеке: 10 советов от экспертов
246K
Как обновить интерьер дачи быстро и недорого
9K
Как погасить ипотеку материнским капиталом: инструкция
1M
Как приобрести квартиру с использованием материнского капитала
287K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал