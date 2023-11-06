Как защитить дачу от злоумышленников в зимний период
С наступлением холодов большинство дачников«консервируют»свои летние дома до следующего теплого сезона. Именно это время — пиковый сезон дачных краж и вандализма. Рассказываем, как уберечь свое дачное имущество законным образом.
Надежные двери, высокий забор и решетки на окнах
Самый очевидный способ — надежная стальная дверь с прочными замками и толщиной полотна не менее полутора сантиметров. Висячим замкам советуем предпочесть врезные, чтобы не сигнализировать непрошенным гостям об отсутствии хозяев. И не оставляйте дополнительную связку ключей под порогом или в подсобных помещениях — здесь их будут искать в первую очередь.
На окна можно поставить съемные решетки внутри дома и при необходимости их снимать. Альтернатива решеткам — рольставни, они не блокируют оконный проем при чрезвычайных ситуациях и более удобны, эстетичны и безопасны для самих жителей дома.
Высокий забор — существенная преграда для попадания на участок и еще большая — для обратного возвращения с награбленным.
Видеонаблюдение и сигнализация
В доме и на участке можно организовать систему видеонаблюдения. Это не спасет от проникновения вора, но поможет установить личность взломщика и впоследствии доказать его виновность.
Также можно поставить сигнализацию с подключением к собственному смартфону или профессиональную акустическую сирену, которая сработает при проникновении в дом и громким шумом спугнет непрошенных гостей.
Психологические приемы
Можно использовать и психологические приемы для отпугивания воров — «обманки». Например, повесить на забор табличку «Объект находится под охраной» или «Ведется видеонаблюдение». Большинство злоумышленников вряд ли захотят проверять на себе, правда это или нет.
Большой популярностью пользуются муляжи сигнализационных устройств и видеокамер. Например, светодиодный маячок, мигающий красным цветом.
Еще один вариант психологического отпугивания — система освещения, которая включается с определенной периодичностью и создает «эффект присутствия» жильцов. Или фонари с датчиками движения и радиусом действия не менее 7 метров — они зажгутся, когда злоумышленники будут только приближаться к даче. Если на даче зимой случаются перебои с электричеством, позаботьтесь об альтернативном источнике электроэнергии.
И по возможности посещайте свой дачный участок: наводите порядок, протаптывайте дорожки и придавайте территории максимально «жилой» вид. А перед отъездом на зиму не пожалейте времени на капитальную уборку.
Метки на инструментах
Как правило, садовые, строительные и хозяйственные инструменты крадут с целью последующей перепродажи. Поэтому крупно промаркируйте особенно ценный инвентарь своими инициалами с помощью яркого несмываемого маркера — сбыть такие вещи гораздо сложнее, и воры наверняка на них не позарятся.
Сторож или ЧОП
Можно скооперироваться с соседями таких же пустующих зимой дач и нанять сторожа, который будет следить за порядком на вверенной ему территории.
Если требуется более комплексная и надежная охрана, можно воспользоваться услугами частного охранного предприятия, которая организует контрольно-пропускной пункт на въезде в СНТ и регулярное патрулирование территории. В отличии от сторожа, сотрудник ЧОПа имеет право задержать правонарушителей для его дальнейшей передачи в руки правоохранительных органов.
Среди участников нашего форума наибольшей популярностью пользуются такие способы отпугивания воров, как имитация видеонаблюдения и сигнализации, некоторые даже имитируют присутствие человека в доме: с помощью системы умный дом включают по таймеру свет, музыку, телевизор.
Также в ходу старые добрые решетки на окнах. Но многие забывают о важном правиле: о правилам пожарной безопасности решетки должны открываться изнутри и отпираться без ключа. И самое надежное: поставить реальную сигнализацию, застраховать имущество, сделать на инструменте именную гравировку.
Но стоит учитывать, что высокий забор и ставни могут помешать соседям увидеть момент кражи, а все защитные меры, кроме охраны, только увеличить время проникновения в жилье, но не защитить его полностью.
Чего делать нельзя
В законном стремлении сохранить свое имущество дачники по незнанию часто используют совершенно незаконные способы. Например, некоторые собственники оставляют на своих участках капканы, взрывчатки, самострелы, ядовитые вещества, ставят электрические заграждения. В итоге они сами, а не потенциальные злоумышленники могут очутиться на скамье подсудимых.
Применение таких средств защиты может быть расценено как превышение мер необходимой обороны согласно ст. 114 или ст. 108 Уголовного кодекса РФ.
Поэтому к защите своего имущества нужно подходить очень разумно и не использовать радикальных методов, чтобы не причинить вред ни себе, ни окружающим.