Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
5 мин
3K

Как защитить дачу от злоумышленников в зимний период

Дата публикации: 06 нояб 2023
Как защитить дачу от злоумышленников в зимний период
Содержание

С наступлением холодов большинство дачников«консервируют»свои летние дома до следующего теплого сезона. Именно это время — пиковый сезон дачных краж и вандализма. Рассказываем, как уберечь свое дачное имущество законным образом. 

Надежные двери, высокий забор и решетки на окнах

Самый очевидный способ — надежная стальная дверь с прочными замками и толщиной полотна не менее полутора сантиметров. Висячим замкам советуем предпочесть врезные, чтобы не сигнализировать непрошенным гостям об отсутствии хозяев. И не оставляйте дополнительную связку ключей под порогом или в подсобных помещениях — здесь их будут искать в первую очередь.

На окна можно поставить съемные решетки внутри дома и при необходимости их снимать. Альтернатива решеткам — рольставни, они не блокируют оконный проем при чрезвычайных ситуациях и более удобны, эстетичны и безопасны для самих жителей дома. 

Высокий забор  — существенная преграда для попадания на участок и еще большая — для обратного возвращения с награбленным. 

Видеонаблюдение и сигнализация

В доме и на участке можно организовать систему видеонаблюдения. Это не спасет от проникновения вора, но поможет  установить личность взломщика и впоследствии доказать его виновность. 

Также можно поставить сигнализацию с подключением к собственному смартфону или профессиональную акустическую сирену, которая сработает при проникновении в дом и громким шумом спугнет непрошенных гостей. 

Как защитить дачу от злоумышленников в зимний период №1

Психологические приемы

Можно использовать и психологические приемы для отпугивания воров  — «обманки». Например, повесить на забор табличку «Объект находится под охраной» или «Ведется видеонаблюдение». Большинство злоумышленников вряд ли захотят проверять на себе, правда это или нет. 

Большой популярностью пользуются муляжи сигнализационных устройств и видеокамер. Например, светодиодный маячок, мигающий красным цветом.

Еще один вариант психологического отпугивания — система освещения, которая включается с определенной периодичностью и создает «эффект присутствия» жильцов. Или фонари с датчиками движения и радиусом действия не менее 7 метров — они зажгутся, когда злоумышленники будут только приближаться к даче. Если на даче зимой случаются перебои с электричеством, позаботьтесь об альтернативном источнике электроэнергии. 

И по возможности посещайте свой дачный участок: наводите порядок, протаптывайте дорожки и придавайте территории максимально «жилой» вид. А перед отъездом на зиму не пожалейте времени на капитальную уборку. 

Метки на инструментах

Как правило, садовые, строительные и хозяйственные  инструменты крадут с целью последующей перепродажи. Поэтому крупно промаркируйте особенно ценный инвентарь своими инициалами с помощью яркого несмываемого маркера — сбыть такие вещи гораздо сложнее, и воры наверняка на них не позарятся. 

Сторож или ЧОП

Можно скооперироваться с соседями таких же пустующих зимой дач и нанять сторожа, который будет следить за порядком на вверенной ему территории. 

Если требуется более комплексная и надежная охрана, можно воспользоваться услугами частного охранного предприятия, которая организует контрольно-пропускной пункт на въезде в СНТ и регулярное патрулирование территории. В отличии от сторожа, сотрудник ЧОПа имеет право задержать правонарушителей для его дальнейшей передачи в руки правоохранительных органов.

Среди участников нашего форума наибольшей популярностью пользуются такие способы отпугивания воров, как имитация видеонаблюдения и сигнализации, некоторые даже имитируют присутствие человека в доме: с помощью системы умный дом включают по таймеру свет, музыку, телевизор.

Также в ходу старые добрые решетки на окнах. Но многие забывают о важном правиле: о правилам пожарной безопасности решетки должны открываться изнутри и отпираться без ключа. И самое надежное: поставить реальную сигнализацию, застраховать имущество, сделать на инструменте именную гравировку.

Но стоит учитывать, что высокий забор и ставни могут помешать соседям увидеть момент кражи, а все защитные меры, кроме охраны, только увеличить время проникновения в жилье, но не защитить его полностью.

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Чего делать нельзя

В законном стремлении сохранить свое имущество дачники по незнанию часто используют совершенно незаконные способы. Например, некоторые собственники оставляют на своих участках капканы, взрывчатки, самострелы, ядовитые вещества, ставят электрические заграждения. В итоге они сами, а не потенциальные злоумышленники могут очутиться на скамье подсудимых. 

Применение таких средств защиты может быть расценено как превышение мер необходимой обороны согласно ст. 114 или ст. 108 Уголовного кодекса РФ.

Поэтому к защите своего имущества нужно подходить очень разумно и не использовать радикальных методов, чтобы не причинить вред ни себе, ни окружающим. 

Читайте также: Как выбрать и установить камеры видеонаблюдения на даче

Инструкция
Владельцам дач
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Что дешевле: жить в доме или квартире
42K
Хочу построить дом. С чего начать?
137K
Как выбрать и установить камеры видеонаблюдения на даче
21K
Подключить частный дом и дачу к электричеству, отоплению и воде можно будет на Госуслугах
2K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
801
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал