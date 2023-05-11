Как переписать недвижимость на другого человека
- Как и что можно переписать
- Как переписать недвижимость на жену или другого близкого родственника
- Где оформляется дарственная
- Расходы на дарение
- Что нужно указать в договоре дарения квартиры, земли или дома
- Договор дарения составлен и подписан. Что дальше
- Можно ли дарить ипотечную недвижимость
- В каких случаях переписать недвижимость по дарственной не получится
- Какие риски стоит учитывать при перерегистрации недвижимости супруге и другим родственникам
Переоформить недвижимость на другого человека — например, родственника — можно по договору дарения. С одной стороны, действие простое — в документе прописывается, что и кому будет подарено. С другой — есть много нюансов, которые важно учесть, чтобы сделку не признали притворной.
Как составить договор дарения, нужен ли для этого нотариус и можно ли переписать недвижимость на ребёнка, рассказываем в нашей статье.
Как и что можно переписать
Чтобы переписать недвижимость на другого человека, составляют договор дарения. Если этого не сделать, а просто передать документы на недвижимость, у получателя не возникнет права собственности. Поэтому дарение необходимо оформлять договором и регистрировать переход права собственности в Росреестре.
Подарить можно только собственность. Арендованную недвижимость переписать на нового собственника не получится. А вот сколько дарить — это личное дело собственника: недвижимость целиком или только долю в нём. Договор дарения — это двусторонний документ, и его должны подписать оба участника сделки — и тот, кто дарит, и одариваемый, иначе документ будет недействителен.
По договору дарения права владения квартирой, домом, гаражом или другой недвижимостью переходят одариваемому только после того, как передача права собственности будет зарегистрирован в Росреестре. Можно заключить договор дарения, но не сразу идти в Росреестр, тогда имущество остается под ответственностью предыдущего собственника.
Важная особенность договора дарения в том, что он безвозмездный, то есть не предполагает оплаты за полученное имущество. Ограничений по составу участников сделки дарения нет: можно переписать недвижимость на родственника (родители, муж, жена, дети, братья, сестры), на друга, партнёра по бизнесу. Разница только в налогообложении: если одариваемые в родстве с дарителем, они не будут платить подоходный налог, а если родственных связей нет, то нужно отчитываться налоговой и платить налог (13%) от кадастровой стоимости полученного в дар имущества.
Чем отличается дарение от передачи недвижимости по завещанию, можно почитать здесь.
Как переписать недвижимость на жену или другого близкого родственника
Если одариваемый — совершеннолетний близкий родственник дарителя, а дар — целая недвижимость, а не доля в нём, то нотариус для оформления не нужен. Можно воспользоваться шаблоном дарственной из интернета, заполнить и подписать три копии — по экземпляру каждому участнику сделки дарения и одну — для Росреестра, куда затем обратиться для регистрации перехода права собственности.
Если требуется переписать недвижимость на ребёнка несовершеннолетнего, то дарение нужно оформлять у нотариуса. То же самое, если одариваемый имеет ограниченную дееспособность. Также без нотариуса не обойтись, если в дар передаётся доля в квартире или собственность уже долевая и один из собственников дарит долю кому-то другому.
Для заключения сделки понадобятся паспорта обеих сторон и подтверждение права собственности на недвижимость, которая будет передана в дар. К дарителю есть еще два требования. Первое — он должен быть дееспособен. 13-летний подросток не может никому подарить квартиру, так как дееспособность начинается с 18 лет. Но переписать недвижимость на детей, не достигших совершеннолетия, вполне законно.
Второе требование — психическое здоровье. Сомнения в психическом здоровье дарителя могут стать основанием для признания сделки недействительной.
Обычно для завершения действий по любому договору, будь это купля-продажа или обмен, стороны подписывают акт приёма-передачи. Оформляя договор дарения, акт приёма-передачи можно не подписывать. Но юристы всё же рекомендуют это сделать: документ будет страховкой, на случай если между заключением договора и регистрацией перехода права собственности случится внезапная смерть дарителя.
Где оформляется дарственная
Есть четыре способа переписать недвижимость на родственника без продажи:
- Самостоятельно. Это можно сделать, если в сделке участвуют совершеннолетние и в дар передается квартира, гараж или дом целиком.
- В агентстве недвижимости. Риелтор за комиссию составит договор, останется его только подписать.
- В юридической компании. Юристу тоже можно делегировать составление дарственной. Скорее всего, это обойдётся дешевле, чем у риелтора.
- У нотариуса. К нему можно обратиться и в том случае, если технически он вроде бы и не нужен. Это может быть удобно, так как специалист не только составит договор дарения, но сможет зарегистрировать его в Росреестре. Цена услуги будет зависеть от стоимости недвижимости и родства участников сделки: оформление между родственниками дешевле. Плюс фиксированная цена услуги нотариуса. В каких случаях нужен нотариус, можно узнать здесь.
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Расходы на дарение
Составление договора дарения у специалиста — юриста, риелтора или нотариуса — будет платным. Точную стоимость имеет смысл уточнять там, где планируется оформление. Ориентир по цене — от 5 тыс. рублей. Дешевле всего у юриста. Риелтор сделает то же самое за более высокую цену. Обслуживание у нотариуса получится самым дорогим, но он окажет больше услуг.
И те, кто самостоятельно составляет договор дарения, чтобы переоформить недвижимость на мужа или жену, и те, кто обращается к специалистам, потом платят государственную пошлину за регистрацию перехода прав собственности. Она в 2023 году составляет 2 тыс. рублей. Принято, что пошлину оплачивает тот, кто дарит квартиру. Но стороны могут договориться о том, кто несёт расходы, или поделить их.
Юристы советуют дарителям, состоящим в браке, сделать нотариально заверенное согласие супруга на заключение договора дарения. Его цена может составить 1,8 тыс. рублей. Это дополнительный и необязательный расход, но он страхует от возможного недопонимания со стороны мужа или жены.
У одаряемого, если он близкий родственник (и если нет договорённости с дарителем об участии в затратах), расходов нет.
По закону близкими родственниками считаются:
- супруги;
- дети, в том числе усыновлённые;
- братья и сестры (в том числе сводные);
- внуки и внучки;
- дедушки и бабушки.
Если же имущество в дар получает не близкий родственник или вообще не родственник, он должен заплатить налог. Согласно п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса России это 13% от кадастровой стоимости объекта недвижимости на 1 января года дарения (дата важна, потому что власти регулярно пересчитывают кадастровую стоимость).
Что нужно указать в договоре дарения квартиры, земли или дома
В договоре дарения обязательно должны быть личные данные дарителя и одариваемого — ФИО полностью, адрес регистрации. Их лучше переписать так, как указано в паспорте.
Следующий важный пункт — это описание предмета дарения. Квартира, дом, гараж или доля в одном из объектов недвижимости с указанием адреса, площади помещения, кадастрового номера, номера записи в ЕГРН и даты его присвоения. Те, у кого бумажное свидетельство о собственности на гербовой бумаге, вписывают в договор его серию, номер, дату и место выдачи. Это пункт «Предмет договора».
Чтобы переоформить недвижимость на жену, или мужа, или другого близкого родственника по договору дарения, в документе необходимо написать, что сделка проходит безвозмездно. А объект дарения — без обременений, то есть не продан другим лицам и не находится в залоге. Это обычно указывают в пункте «Гарантии».
В пункте «Права и обязанности сторон» прописывают условия, при наступлении которых договор дарения перестаёт действовать. Например, если одаряемый умер раньше дарителя. Закрепляется также право одаряемого расторгнуть договор дарения в любой момент до подписания акта приёма-передачи.
Подписи сторон лучше расшифровывать полностью: ФИО прописью и подпись.
Договор дарения составлен и подписан. Что дальше
Для того чтобы переписать недвижимость на мужа, жену, других близких или физическое лицо не из семейного круга, просто составления и подписания договора дарения недостаточно. Договор будет считаться заключённым только после того, как будет зарегистрирован переход права собственности от дарителя к одаряемому. Как это сделать:
Через нотариуса. Так регистрация будет оформлена быстрее всего, за три рабочих дня.
Через МФЦ. Важно, чтобы центр оказывал услуги Росреестра. В некоторых регионах на регистрацию перехода прав приходится записываться заранее. С собой нужно принести: паспорта, экземпляр договора дарения, подтверждение права собственности на квартиру дарителя, разрешение от опеки, если в сделке участвуют несовершеннолетние, и квитанцию об оплате госпошлины.
На месте специалист подскажет, как составить заявление о регистрации перехода права собственности. На регистрацию договора есть 9 рабочих дней. По истечении этого срока одаряемый может получить выписку из ЕГРН — в ней будет указано, что он новый собственник квартиры.
Через сайт Росреестра. Можно никуда не ходить, если есть усиленная электронная подпись. Её можно получить в официальном удостоверяющем центре, заплатив 700 рублей. Но, чтобы ею пользоваться, нужно один раз побывать в Росреестре для подтверждения личности.
Можно ли дарить ипотечную недвижимость
С дарением квартиры, на покупку которой оформлена ипотека, есть определенные трудности. Прежде всего нужно понимать: до полного погашения кредита фактическим собственником этой квартиры является банк. И тот, кто в ней живёт, может пользоваться имуществом, но не свободно распоряжаться им. То есть нужно будет спросить у банка разрешение на регистрацию перехода прав.
Теоретически банк может согласиться, но обязательств это делать у него нет. И важный момент: одаряемый должен понимать и быть готовым к тому, что при передаче в дар ипотечной квартиры ему, как новому собственнику, переходят и обязательства по выплате кредита.
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В каких случаях переписать недвижимость по дарственной не получится
Договор дарения родственникам — это удобный способ управления имуществом, когда нужно минимизировать налоговую нагрузку. Несмотря на то, что его можно использовать не только в отношении родственников, ряд ограничений на оформление дарственной всё же существует:
- Дети до 14 лет, если они недееспособные или их представители не могут дарить недвижимость и долю в ней.
- Пациенты учреждений соцзащиты: их супруги и родственники не могут дарить недвижимость работникам этих учреждений.
- Госслужащие не могут принимать недвижимость по договору дарения, если он не от близких родственников.
- Коммерческие организации не могут дарить недвижимость друг другу. Но физическому лицу могут, как и физическое лицо организации.
- Владелец квартиры, в отношении которого действуют ограничения по управлению имуществом, наложенные военкоматом, не может дарить свою недвижимость. Соответствующее изменение не вступило в силу, но его уже приняли в Госдуме и Совете Федерации.
Какие риски стоит учитывать при перерегистрации недвижимости супруге и другим родственникам
Распространены ситуации, когда договор дарения заключается при жизни дарителя и он договаривается с одаряемым о дальнейшем пользовании недвижимостью. Но эти договоренности не всегда соблюдаются.
В результате даритель оказывается инициатором судебных разбирательств с незначительным шансом на успех — дарственную трудно оспорить после того, как зарегистрирован переход права собственности. К тому же судиться можно только в пределах срока исковой давности. Для договоров дарения он не превышает трёх лет. Как оспорить договор дарения, можно узнать здесь.
Исключение — оспаривание дарения арбитражными управляющими, которые занимаются личным банкротством, или судебными приставами (если сумма задолженности может быть покрыта стоимостью подаренного имущества).
Можно попробовать включить в договор дарения пункт, согласно которому даритель наделяется правом отменить дарение. Если одаряемый согласится его подписать, сделка будет обратимой.
В отношении подаренной недвижимости действует ограничение, связанное с продажей. То есть продавать можно хоть сразу. Но, если прошло менее трёх лет с момента получения подарка, нужно будет заплатить налог на доход. Если три года с момента регистрации договора дарения прошли, налог платить не придётся.