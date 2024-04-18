Как передать недвижимость: завещание или дарственная
Передать свою недвижимость безвозмездно можно двумя способами — подарить или завещать. Оба варианта популярны, но у каждого есть свои особенности. Рассказываем, о чем важно знать при выборе одного из способов передачи своего имущества.
Завещание
Завещание — это документ, в котором человек распоряжается своим имуществом на случай смерти: как и каким людям он хочет его передать. О самом факте составления завещания, о том, кто в нем указан, и какие в нем прописаны условия может никто не знать, кроме завещателя и нотариуса — это односторонний договор.
Как оформить завещание
Завещание составляют письменно в свободной форме — строгих требований к формулировкам нет. Главное — зафиксировать свою волю понятно, четко и не допускать двусмысленных трактовок (ГК РФ, ст.1132). Затем завещание проверяется и удостоверяется нотариусом.
Можно составить закрытое завещание — в этом случае даже нотариус не будет знать о его содержании. Но к оформлению нужно подойти со всей серьезностью — если нарушить установленные законом требования к такому завещанию, то оно не будет иметь силы, и имущество будет разделено по закону между наследниками (ГК РФ, ст.1126).
Вся информация о заверенных завещаниях, их отмене и внесении в них изменений хранится в электронном реестре Единой информационной системы нотариата, доступ к которой есть у всех российских нотариусов.
Сколько это будет стоить
Составить завещание можно самостоятельно или с помощью нотариуса, но в любом случае необходимо будет заплатить 100 рублей госпошлины за нотариальное заверение. Услуги нотариуса или юриста за консультацию и составление текста завещания зависят от региона и самой нотариальной компании — в среднем это обойдется в 2-4 тысячи рублей.
Вступление в наследство тоже потребует денег — близкие родственники должны будут заплатить 0,3% от стоимости имущества (но не более 100 тысяч рублей), другие лица — 0,6% (но не более 1 млн рублей).
Какую недвижимость можно завещать
Любую: квартиру, дом, земельный участок, дачу (либо долю в них), свои права по договору ДДУ.
Кому можно завещать недвижимость
Кому угодно — хоть близкому другу, хоть дальней родственнице (ГК РФ, ст.1119). Но при этом нужно помнить, что если у собственника есть несовершеннолетние дети, нетрудоспособные иждивенцы, родители или супруг, они по закону будут иметь обязательную долю в завещаемой недвижимости (ГК РФ, ст.1149).
Когда недвижимость перейдет к наследнику
Оформить права на недвижимость наследник сможет только через шесть месяцев после смерти наследодателя.
Какие могут быть условия в завещании
В завещании можно указать определенные условия для вступления в наследство.
Завещательный отказ
Например: у Арины две квартиры, которые она хочет оставить в наследство своей дочери Виктории. А еще у Арины есть одинокий пожилой брат Николай, который живет в одной из этих квартир. Арина может написать в завещании, что Виктория получит обе квартиры в наследство, но при условии, что Николай до конца жизни имеет право на проживание в одной из них — это завещательный отказ (ГК РФ, ст.1137). Даже если Виктория решит продать квартиру, ее дядя сможет там жить при новых собственниках, но передать кому-то другому это право он не сможет.
Завещательное возложение
Например: у Алевтины Игоревны в квартире три кошки. Она составляет завещание в пользу внучки Юлии и указывает, что недвижимость к ней по завещанию перейдет только если Юлия устроит кошек в хороший приют и будет оплачивать их содержание там — это завещательное возложение, которое обязывает наследников что-то сделать для того, чтобы вступить в наследство (ГК РФ, ст.1139).
Как аннулировать или изменить завещание
Завещание дает широкие возможности для последующих маневров — его можно в любой момент изменить, либо вообще отозвать, будто его никогда и не было. Также при жизни собственник может делать со своей недвижимостью все что угодно даже при написанном завещании — сдавать в аренду, регистрировать в ней других жильцов, дарить, продавать — в последних двух случаях при раскрытии завещания получать наследникам будет просто нечего.
Какие есть риски
Для того, кто завещает свою недвижимость, риски практически отсутствуют — он может изменить или отозвать завещание в любой момент, а также при жизни распоряжаться своим имуществом как ему будет угодно.
Дарение
Это распространенный способ безвозмездной передачи имущества — один дарит, другой принимает подарок. Также дарение безусловно — нельзя попросить за подарок какие-то материальные блага, или поставить условия для его получения. Дарение можно совершить только при жизни — нельзя написать в договоре, что недвижимость перейдет к новому собственнику только после смерти дарителя, для этого существует завещание (ГК РФ, ст. 572).
Как оформить договор дарения
Если у недвижимости один собственник, оформить договор дарения очень просто — составить в свободной форме, подписать двумя сторонами и вместе с документами на недвижимость нести на регистрацию в Росреестр. Заверять у нотариуса такой договор не нужно. Но если в дар передается только доля в квартире, потребуется нотариальное заверение договора (при этом владельцы остальных долей не имеют права на преимущественное право покупки, в отличии от сделки с куплей-продажей доли).
Если у дарителя есть несовершеннолетние дети, которые также являются собственниками недвижимости, то для заключения договора дарения потребуется разрешение органов опеки. А если недвижимость приобретена в браке, потребуется нотариально заверенное согласие мужа или жены.
Сколько это будет стоить
При самостоятельном составлении договора без заверения нотариуса оплатить придется только госпошлину за регистрацию перехода права собственности — 2 тысячи рублей. Если понадобится консультация и заверение нотариуса — это порядка 6 тысяч рублей.
Налог на принятый подарок не распространяется на близких родственников (дети, супруги, родители, бабушки, дедушки, внуки и внучки, братья и сестры). В другом случае одариваемому придется заплатить налог 13% от кадастровой стоимости недвижимости.
Какую недвижимость можно подарить
Как и завещать, так и подарить можно любую недвижимость: квартиру, дом, земельный участок, дачу, долю в недвижимости, свои права по договору ДДУ.
Но есть ограничение. Нельзя подарить долю, если в результате получится, что размер доли и площадь жилого помещения, приходящиеся на долю каждого собственника, будут меньше 6 кв.м. общей площади жилого помещения.
Кому можно подарить недвижимость
Практически кому угодно. Это распространенный способ передачи недвижимости близким родственникам, которым не придется платить налог от полученного имущества. Также подаренная недвижимость не будет считаться совместно нажитым имуществом в браке — если мама решит подарить квартиру дочке, состоящей в браке, то принадлежать она будет только ей — муж никаких прав на подаренную недвижимость иметь не будет.
Но есть категории лиц, которые по роду своей деятельности не имеют права получить имущество в подарок. Так, не допускается дарение (за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 000 руб.):
- учителям со стороны учеников и их родственников,
- лицам, замещающим государственные должности, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Нельзя подарить недвижимость государственным служащим, сотрудникам воспитательных, лечебных учреждений и органов социальной защиты, работникам муниципальных служб.
Также запрещается дарение между коммерческими организациями. Но юридическое лицо может подарить недвижимость физическому лицу и наоборот.
Какие могут быть условия в договоре дарения
Дарение обычно безусловно. Дарящий не может требовать за свой подарок материальных благ или выполнения каких-либо условий.
Однако если даритель хочет, чтобы недвижимость перешла к определенному человеку, а не, например, к его наследникам, в договоре можно прописать, что если даритель переживет одаряемого, договор будет аннулирован, и недвижимость вернется к прежнему владельцу (если она на этот момент находилась в собственности одаряемого).
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Когда недвижимость перейдет к одаряемому
Сразу после регистрации перехода права собственности.
Как отменить дарение
Отменить дарение можно, но очень сложно. Для этого должны быть очень веские причины. Например, если одаряемый покушался на жизнь дарителя, членов его семьи или близких родственников (ГК РФ, ст. 578).
Какие есть риски
При заключении договора дарения главное понимать, что после регистрации перехода права собственности недвижимость больше вам не принадлежит и никаких прав вы на нее не имеете. Важно сохранять чувство реальности при совершении таких дорогих подарков, особенно если это — ваше единственное место для проживания. Договор дарения, в отличии от завещания, нельзя изменить или отозвать — после подписания договора и регистрации в Росреестре назад пути не будет.
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Как все-таки лучше передать недвижимость
Однозначного ответа нет, каждая ситуация требует индивидуального подхода. Важно запомнить, что при дарении больше защищен тот, кому дарят, при завещании — составитель завещания. Но в принятии решения играть главную роль могут разные аспекты.
Подводим итоги — коротко о том, что важно учитывать, выбирая между завещание и дарением
Завещание
Договор дарения
Какую недвижимость можно передать
Любую
Любую, если в результате доля площади квартиры на каждого владельца не будет меньше 6 кв.м
Кому можно передать недвижимость
Любому человеку
Практически любому человеку, кроме лиц, которые не могут принять подарок по роду своей деятельности
Расходы на оформление
Если составлять составлять завещание самостоятельно, только госпошлина — 100 рублей
Если составлять договор самостоятельно и не заверять у нотариуса, нужно оплатить только регистрацию перехода права собственности — 2 тысячи рублей
Налоги
За вступление в наследство близкие родственники должны заплатить 0,3% от стоимости имущества (но не более 100 тысяч рублей), другие лица — 0,6% (но не более 1 млн рублей)
Если одариваемый — не близкий родственник, нужно заплатить 13% от кадастровой стоимости недвижимости
Условия для перехода недвижимости
В завещании можно прописать условия для перехода недвижимости наследнику
За редким исключением договор дарения не предусматривает условия для перехода недвижимости
Переход права собственности
Через полгода после смерти наследодателя
Сразу после регистрации перехода права собственности в Росреестре
Возможность отмены
Завещание можно отменить или изменить его условия сколько угодно раз
Отменить договор дарения практически невозможно
Потенциальные риски
Для завещателя риски практически отсутствуют — недвижимость будет принадлежать ему до смерти, и в это время он может распоряжаться ей по своему желанию
Сразу после регистрации перехода права собственности недвижимость больше не принадлежит дарителю, и никаких прав на нее у него нет