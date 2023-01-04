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Недвижимость
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Альманах домов от Домклик — помощник при выборе квартир на вторичном рынке

Дата публикации: 04 янв 2023
Альманах домов от Домклик — помощник при выборе квартир на вторичном рынке
Содержание

Выбор квартиры на вторичке — непростая задача. Можно ли сделать перепланировку в такой квартире? Какая толщина стен в доме? Сколько квартир на этаже? Домклик решил помочь разобраться в этом вопросе и рассказать о типах популярных домов. Поэтому мы запустили новый проект — альманах домов.

Сейчас в альманахе домов представлены самые популярные в Москве серии многоквартирных домов, количество которых со временем будет расти:

Альманах домов от Домклик: что это и чем он полезен

Альманах домов представляет собой страницу с ключевой информацией о конкретной серии дома и будет полезен тем, кто собирается купить квартиру на вторичном рынке и хочет разобраться в инженерных особенностях типовой серии дома.

Каждой серии дома посвящена отдельная страница альманаха, где собраны главные параметры многоквартирного дома:

  • Материал стен
  • Количество подъездов
  • Этажность
  • Высота потолков
  • Годы строительства
  • Наличие лифтов, их грузоподъемность
  • Наличие балконов, лоджий и эркеров
  • Количество квартир на этаже
  • Тип вентиляции
  • Перспективы сноса в рамках программы реновации жилья
  • Тип санузлов
  • Тип лестниц
  • Наличие и тип мусоропровода
  • Тип кровли
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Также тут есть мультимедиа-контент о каждой серии домов: инфографика, реальные фотографии, полезные видео, главные плюсы и минусы домов, данные о толщине стен, планировки типовых квартир и возможность сделать перепланировку в них, данные о шумоизоляции и теплоизоляции дома.

Как узнать подробности про серию дома

1. Найти подробную информацию о серии дома можно в карточке дома. Зайдите в поиск, выберите понравившуюся вам квартиру. Затем в разделе «О доме» нажмите на баннер снизу.

Альманах домов от Домклик — помощник при выборе квартир на вторичном рынке №1

2. Попасть на страницу с информацией о доме можно также в поиске из карты. 

Альманах домов от Домклик — помощник при выборе квартир на вторичном рынке №1

Баннер будет в разделе «Общая информация».

Альманах домов от Домклик — помощник при выборе квартир на вторичном рынке №1

Что делать, если не получается найти страничку о серии дома 

Возможно, странички о серии дома, который вас заинтересовал, пока нет.

Сейчас в альманахе домов представлены самые массовые типовые серии: П-3,П-44,П-44Т,П-46,П-46М,II-49,КОПЭ. Со временем количество страничек с разными сериями домов будет увеличиваться.

>>Выбрать квартиру и посмотреть альманах дома>>

Покупка вторички
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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