Патриаршие пруды: история, атмосфера, культура
Уникальная историческая локация в Москве недалеко от Садового кольца. Патриаршие пруды (или просто Патрики) входят в состав Пресненского района столицы, сами по себе отдельным районом не являясь.
Сегодня Патрики — одна из самых дорогих и популярных локаций Москвы для жизни и отдыха.
История
В XVI веке на участке современных Патриарших были леса и топи. Населения было мало — в основном из-за неурожайных земель и диких животных, которые обитали на территории.
В XVII веке на месте сегодняшнего пруда было Козье болото. Предполагают, что так называлось место, где торговали скотом. Есть вторая версия: рядом с болотом располагались козьи дворы, откуда царской семье доставляли шкуры и шерсть.
Отсюда название у близлежащих переулков — Малый Козихинский и Большой Козихинский. В границы Москвы участок Патриарших прудов вошёл в последние годы XVI века.
В начале XVII века Патриарх Гермоген основал по соседству свою резиденцию — Патриаршую слободу.
Позже из-за мистических поверий о тёмных силах, блуждающих в окрестностях Козьего болота, было приказано осушить его. На месте болота разбили три пруда (отсюда — Трёхпрудный переулок), где разводили рыбу. Спустя время патриаршество было упразднено, пруды пришли в запустение. А после 1812 года и вовсе обмелели.
В XIX-XX веках на территории бывшей Патриаршей слободы появились доходные дома и одновременно начали строить роскошные усадьбы. Вокруг сохранившегося пруда разбили парк и организовали прогулочную зону. Летом жители отдыхали около пруда, а зимой заливали каток.
В 1920-е годы, во времена активной борьбы с религией Патриарший пруд был переименован в Пионерский. В народе это название не прижилось. После революции на Патриарших отстроили новые дома, где в основном жила культурная элита: актёры, учёные и так далее.
Район Патриарших хорошо известен не только москвичам, но и гостям столицы. Главным образом потому, что здесь происходили события известного романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сам писатель жил наподалеку — на Садовой улице. Сегодня в его доме располагается музей «Нехорошая квартира».
В 2003 году пруды стали объектом культурного наследия и по сей день они под охраной государства.
Патриаршие пруды — таинственное место, буквально окружённое легендами. По одной из них вода из главного пруда использовалась для принятия крещения. Самое известное мистическое проявление — участие Патриарших, как отдельного героя, в романе «Мастер и Маргарита». У пруда состоялась встреча Воланда, Берлиоза и Бездомного. Неподалеку расположен тот самый дом с «нехорошей квартирой». Многие считают, что возле воды можно почувствовать особую энергию, вдохновение, почти дотянуться до таинственного мира, о котором писал Булгаков.
Район олицетворяет дух столицы, а простая прогулка вокруг Патриаршего пруда становится настоящим путешествием в прошлое. Иногда, сидя на скамейке, ощущаешь, что все вокруг будто замирает.
Расположение
Патриаршие пруды расположены в Пресненском районе вблизи Садового кольца. Рядом находятся улица Малая Бронная, Большой и Малый Патриаршие переулки, Ермолаевский переулок, Большой и Малый Козихинские переулки, Трёхпрудный и Спиридоньевский переулки.
Район Патриаршие пруды расположен в самом сердце столицы, в историческом центре. Кремль, главные театры страны, библиотеки, музеи, рестораны, фитнес-центры, модные магазины находятся в пешей доступности либо в 5-7 минутах езды на автомобиле. До аэропорта Шереметьево 30 минут. Стратегически лучше места не найти.
На Патриарших прудах переплетаются история, мода, архитектура, литература, здесь все окутано легендами. Благодаря сосредоточию ресторанов авторской кухни и престижных кафе, Патриаршие уже больше десяти лет считаются гастрономической меккой Москвы. Гурманы и ценители изысканной трапезы возвращаются снова и снова, ведь каждое заведение предлагает оригинальное меню, вдохновлённое сезонными продуктами, традициями мировой кухни и собственным видением кулинарного искусства. Особая атмосфера складывается благодаря синергии пространства и его обитателей.
Инфраструктура
Застройка района плотная, большинство зданий — памятники архитектуры. Патриаршие — одно из самых знаковых мест в столице по разнообразию кафе, ресторанов, баров и кофеен.
Транспортная доступность
Транспортная инфраструктура развита хорошо, как и в любой части центра столицы. Недалеко от Патриарших есть несколько станций метро: Баррикадная/Краснопресненская, Маяковская, Тверская, Белорусская. Развит наземный транспорт.
Рядом Садовое кольцо, 1-я Тверская-Ямская улица, Ленинградский проспект, Третье транспортное кольцо.
Интересные места Патриарших прудов
Патриаршие пруды удивительны: в самом центре города соединяются разные стили архитектуры, лоск современных бутиков и ресторанов, парк с прудом и лебедями.
Где погулять
В районе Патриарших немного мест, где можно безмятежно провести время за прогулкой. Поэтому мы предложим места не только в непосредственной близости к Патрикам, но и чуть подальше.
Сквер «Патриаршие пруды»
Если вы хотите побыть на природе, не уезжая из района, то это осуществимо в одноимённом парке. Можно пройтись вокруг пруда, в тёплое время года посмотреть на лебедей.
Улицы по соседству с Патриаршими
Насладиться шедеврами архитектуры можно прогуливаясь по близлежащим к прудам улицам (Малая Бронная, Спиридоновка, Ермолаевский переулок).
Необычные дома в районе Патриарших
Как мы писали ранее, район Патриарших прудов когда-то застраивался доходными домами и усадьбами. Здесь жила состоятельная интеллигенция. На сегодняшний день сохранилось несколько интересных экземпляров роскошной жизни прошлых столетий.
Особняк Ф.О. Шехтеля
Это один из домов в Москве, построенных в 1896 году самим архитектором Ф.О. Шехтелем для своей семьи.
Особняк Зинаиды Морозовой
Неоготический особняк, построенный Ф.О. Шехтелем в 1893-1898 годах. Сначала на месте особняка было некое владение, которое приобрёл Савва Морозов, русский предприниматель и меценат. Здание снесли, а на его месте Шехтелю было поручено возвести особняк — подарок для жены Морозова.
Доходный дом Мозжухина
Дом построен в 1887 году, сегодня является памятником архитектуры. Здание выделяется белой отделкой на фоне красного кирпича: в то время это было целое направление в зодчестве, узнаваемым признаком которого считалось сохранение естественного цвета и фактуры камня.
Генеральский дом
Генеральский дом (или Дом со львами) находится в Ермолаевском переулке. Фасад дома украшен колоннами со львами на пилонах. Дом построили в 1945 году для высшего генералитета Советского Союза.
Где культурно отдохнуть
Рядом с районом Патриарших есть несколько интересных мест, где можно приятно и с пользой провести свободное время.
Музей М.А. Булгакова
Музей-квартира самого писателя, прототип квартиры, в которой жил Воланд, герой романа «Мастер и Маргарита». Миссия музея — всесторонне рассказать о творчестве писателя, булгаковской Москве и культуре булгаковской эпохи.
Театр имени Моссовета
Один из крупнейших и наиболее известных театров Москвы. Репертуар театра разнообразен: от классики до современных постановок.
В театре ставят такие спектакли, как «Вишневый сад», «На дне», «День опричника» и многие другие.
Музей современной истории
Один из крупнейших музеев современной истории в мире, основанный в 1924 году.
Московская филармония
Камерный зал Московской государственной академической филармонии находится по соседству с Патриаршими. Здесь проходят джазовые концерты, вечера камерной музыки и культурные представления.
Театр сатиры
Московский академический театр сатиры расположен недалеко от Патриарших, рядом со станцией метро «Маяковская». В 2015 году Театр сатиры был признан одним из самых посещаемых театров столицы.
Где вкусно поесть
Патриаршие пруды — гастрономическая достопримечательность столицы. В этом районе сосредоточено огромное количество баров и ресторанов с кухнями на любой вкус.
Bro&n
Ресторан Аркадия Новикова предлагает классическую итальянскую кухню: здесь вы найдёте большой выбор пиццы, домашней пасты и сыров из собственной сыроварни.
Grand Cru
Ресторан Grand Cru открыт виноторговой компанией Simple. Сегодня это настоящая винная библиотека, которая включает в себя более чем 1000 позиций и имеет одну звезду Мишлен.
Меню ресторана (по меркам Москвы) достаточно короткое, потому что строится по принципу сезонности, но вы всегда сможете найти там стейки и лёгкие овощные блюда.
Erwin Pavilion
Рыбный ресторан Александра Раппопорта. Он занимает двухэтажный павильон прямо у воды, в меню рыба и морепродукты. В тёплое время года можно расположиться на летней веранде у пруда или на крыше.
Образование
Сегодня на Патриарших больше заведений для развлечения и отдыха, поэтому образовательных учреждений не так много. Тем не менее они есть и входят в списки лучших в Москве.
Школа №1234
Государственная школа входит в топ-500 школ Москвы, занимая 68 место. Школа специализируется на углублённом изучении сфер искусства.
Школа №1520 имени Капцовых
Тоже государственное учреждение. Занимает 124 место в топ-500 школ Москвы.
Школа № 2123 имени Мигеля Эрнандеса
Ещё одна государственная школа, входящая в топ-500 лучших в Москве, занимает 139 место в рейтинге. Основной профиль учебного заведения — углублённое изучение испанского и английского языков.
Есть и детские сады:
- государственные: при школе №1239, при школе №2123
- частные: «Бэби Клуб», «Kidsberry», «Подкова»
Почему стоит жить в районе Патриарших прудов
Это возможность наслаждаться комфортным и культурным образом жизни в самом сердце Москвы.
Помимо объективных плюсов: престижного расположения, красоты исторических улиц, архитектуры и развитой инфраструктуры, — стоит отметить повышенный уровень безопасности. Патриаршие пруды — тихий и спокойный район.
Офис нашей компании находится на Патриарших, прямо напротив пруда. Могу сказать, что ритм района очаровывает и вдохновляет. Утром улицы пусты, воздух свеж и поют птицы, на террасах и в кофейнях люди не спеша завтракают, кто-то бегает или гуляет со своим питомцем. К вечеру район оживает и превращается в рай для гурманов. Улицы заполняются модным бомондом, влюблёнными, любителями фотосессий и новых знакомств.
Здесь вы всегда будете находиться близко к основным достопримечательностям, офисам, магазинам и прочей инфраструктуре.
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