Цены на новостройки в РФ снизились, а на вторичку выросли: аналитики Домклик подвели итоги октября 2022 года
В октябре 2022 года цены на новостройки в среднем по России начали снижаться. К такому выводу пришли аналитики Домклик — лучшего ипотечного сервиса в стране и крупнейшего по количеству объявлений о продаже квартир. Тем не менее, об общей «просадке» цен на жилье в стране говорить не приходится. В некоторых регионах недвижимость, наоборот, подорожала. В лидерах роста оказались Санкт-Петербург, Тюменская область, Краснодарский край, Свердловская область и Республика Башкортостан.
В новом исследовании за октябрь 2022 года эксперты рассмотрели динамику изменения стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках. Также аналитики посчитали средний размер скидки, которую получают покупатели при оформлении сделки по покупке квартир на вторичном рынке.
Цены на квартиры в новостройках: тренд на снижение
Для топ-10 регионов РФ была определена медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам, проводимым через СберБанк. Стоимость квадратного метра определялась как отношение стоимости объекта недвижимости к его площади.
По данным Домклик о заключенных ипотечных сделках, за октябрь 2022 года средняя стоимость квадратного метра по стране на первичном рынке уменьшилась на 0,8% и теперь составляет 123 тыс. руб. При этом в октябре было зафиксировано максимальное количество предложений за весь 2022 год — около 503 тыс. по РФ.
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В каких регионах цены на жилье упали: Москва, Татарстан, Челябинск
Отрицательное изменение стоимости кв. м наблюдается в Республике Татарстан — на 10,1%, Челябинской области — на 1,4%. В Москве, несмотря на широкое распространение льготной ипотеки (доля льготной ипотеки ~ 31%), цены на квартиры в новостройках также опустились, в среднем — на 4%.
Этому, с большой долей вероятности, способствовало снижение спроса на первичное жилье в связи ограничением субсидированной ипотеки с околонулевыми ставками. Кроме того, в октябре покупательский интерес переключился на вторичный рынок, где появилось большое количество выгодных предложений.
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В каких регионах цены на жилье выросли: Санкт-Петербург, Тюменская область, Краснодарский край
Несмотря на снижение цен на жилье в вышеназванных регионах РФ, в большинстве случаев стоимость кв. м возросла. Максимальный рост наблюдается в Санкт-Петербурге — на 5,8%, Тюменской области — 4,5%, Краснодарском крае — 4,3%. Аналитики отмечают, что рост стоимости первичной недвижимости, вероятно, обусловлен высокой популярностью льготных программ в этих регионах.
Доля сделок по льготным программам относительно общего количества выдач составляет 42% в Санкт-Петербурге, 38% в Краснодарском крае и 30% в Тюменской области (значительно выше, чем по другим крупным регионам). Если рассматривать выдачи на первичном рынке, по этим регионам доля льготной ипотеки — более 95%.
Цены на квартиры во вторичке: рост по стране на +0,8%
Для топ-10 регионов по количеству выдач была определена медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам, проводимым через СберБанк. Стоимость квадратного метра определялась как отношение стоимости объекта недвижимости к его площади.
Цены на вторичку меняются в зависимости от региона
По данным Домклик о заключенных ипотечных сделках на вторичном рынке, фиксируется незначительное увеличение средней стоимости квадратного метра по РФ. В сентябре стоимость составляла 76 761 руб., а в октябре — 77 397 руб. (прирост составил 0,8%). При этом октябрьское значение стоимости значительно превышает прошлогоднее значение стоимости кв. м — 67 766 руб.
Если рассматривать динамику изменения стоимости кв. м по крупнейшим регионам, можно увидеть, что регионы в октябре вели себя по-разному и однозначного вывода об изменении стоимости сделать нельзя. Так, например, в Свердловской области и в Республике Башкортостан, стоимость возросла на 10,3% и на 2,8% соответственно. В то время как в Республике Татарстан и в Краснодарском крае цена за кв. м опустилась на 6,3% и 4% соответственно.
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Стоимость квартир на вторичке в Москве и Санкт-Петербурге снижается
Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то тут наблюдается снижение средней стоимости кв. м на 2,7% и 2,3% соответственно. Аналитики объясняют, что это может быть вызвано притоком желающих продать квартиру в кратчайшие сроки в связи с изменением политической ситуации.
Для Москвы это наиболее значительное изменение цены со второго квартала этого года: в последний раз стоимость кв. м опустилась на 11% в июне. Причиной послужило сокращение спроса из-за высоких значений ставок по ипотеке.
На московском рынке вторичной недвижимости впервые за последние четыре месяца было зафиксировано снижение стоимости квадратного метра. При этом аномального притока новых предложений, как минувшей весной, не наблюдается. Мы полагаем, что события конца сентября оказали существенное влияние на поведение продавцов, которые прежде занимали выжидательную позицию. Если раньше они были склонны завышать стоимость объекта в объявлении, рассчитывая на повышение покупательской активности во втором полугодии, то сейчас они чаще идут на снижение цены.
Какую скидку получает покупатель в процессе сделки на вторичном рынке
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).
Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
Регионы с минимальным размером скидок на квартиры: Челябинская и Свердловская области, Красноярский край
Наименьшие значения скидок, как и по итогам сентября, встречаются в Челябинской области — 0,4%, Свердловской области — 0,6% и в Красноярском крае — 0,8%. Цена за кв. м по этим регионам также не снижается.
Где самые большие скидки на квартиры: Москва, Башкортостан, Тюменская область, Краснодарский край
Среди регионов-лидеров по количеству ипотечных сделок по-прежнему наибольшие скидки в процессе сделки купли-продажи вторичной недвижимости предлагаются продавцами из Республики Башкортостан — 2,1%, Тюменской области — 2%.
Также продавцы Краснодарского края сегодня склонны к значительным уступкам — 2%. Что касается последнего, вероятно, столь резкое увеличение величины скидки в процессе сделки (в прошлом месяце было 1,5%) вызвано окончанием летнего сезона и снижением интереса к недвижимости в курортных регионах.
В Москве сбить цену на квартиру можно в среднем на 1,3%. Продавцы активно идут на снижение стоимости объекта в объявлении (до продажи и закрытия сделки), однако в процессе закрытия сделки снизить цену будет сложно, отмечают аналитики.
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