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Новости
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Россияне стали чаще выбирать «вторичку»: исследование Домклик

Дата публикации: 11 нояб 2022
Россияне стали чаще выбирать «вторичку»: исследование Домклик

Аналитический центр Домклик изучил структуру ипотечных кредитов, выданных в октябре 2022 года, и зафиксировал существенное перетекание спроса с первичного рынка на вторичный. В числе основных причин — готовность продавцов идти на уступки и уменьшение числа покупателей.

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.
Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.

Так, доля сделок на первичном рынке по стране за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном рынке увеличилась на 3,4%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в предыдущие месяцы, начиная с июня, однако ранее месячное снижение не превышало 1%.

В крупнейших регионах–лидерах по количеству сделок также фиксируется падение спроса на новостройки. В Москве доля сделок на первичном рынке снизилась на ~12%, в Московской области и Краснодарском крае — на ~7%.  

Причина перемены предпочтений россиян заключается, прежде всего, в появлении выгодных предложений по вторичному жилью — число желающих продать квартиру сейчас намного превышает количество потенциальных покупателей. Поэтому продавцы активнее идут на уступки, желая провести сделку в кратчайшие сроки.

Ещё один фактор, который объясняет рост спроса на «вторичку» — снижение покупательной способности населения, что уменьшает инвестиционную привлекательность новостроек.

Рынок жилой недвижимости в стране подвержен колебаниям, которые обусловлены широким спектром факторов: платёжеспособностью населения, состоянием строительной отрасли, психологией продавцов и покупателей, развитием ипотечного кредитования и так далее. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и делимся информацией, чтобы помочь клиентам принять взвешенное решение.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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