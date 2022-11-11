Россияне стали чаще выбирать «вторичку»: исследование Домклик
Аналитический центр Домклик изучил структуру ипотечных кредитов, выданных в октябре 2022 года, и зафиксировал существенное перетекание спроса с первичного рынка на вторичный. В числе основных причин — готовность продавцов идти на уступки и уменьшение числа покупателей.
Так, доля сделок на первичном рынке по стране за месяц сократилась на 3%, в то время как доля сделок на вторичном рынке увеличилась на 3,4%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в предыдущие месяцы, начиная с июня, однако ранее месячное снижение не превышало 1%.
В крупнейших регионах–лидерах по количеству сделок также фиксируется падение спроса на новостройки. В Москве доля сделок на первичном рынке снизилась на ~12%, в Московской области и Краснодарском крае — на ~7%.
Причина перемены предпочтений россиян заключается, прежде всего, в появлении выгодных предложений по вторичному жилью — число желающих продать квартиру сейчас намного превышает количество потенциальных покупателей. Поэтому продавцы активнее идут на уступки, желая провести сделку в кратчайшие сроки.
Ещё один фактор, который объясняет рост спроса на «вторичку» — снижение покупательной способности населения, что уменьшает инвестиционную привлекательность новостроек.
Рынок жилой недвижимости в стране подвержен колебаниям, которые обусловлены широким спектром факторов: платёжеспособностью населения, состоянием строительной отрасли, психологией продавцов и покупателей, развитием ипотечного кредитования и так далее. Мы постоянно отслеживаем ситуацию и делимся информацией, чтобы помочь клиентам принять взвешенное решение.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.