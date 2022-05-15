Как организовать семейный бюджет, если у вас ипотека
- Оцените свой ежемесячный доход до подачи заявки на ипотеку
- Поймите, зачем вам это нужно
- Строго фиксируйте свои доходы и расходы
- Анализируйте и планируйте
- Помните о редких, но регулярных расходах
- Ставьте краткосрочные и долгосрочные цели
- Откройте сберегательный счет
- Не забывайте вовремя оплачивать счета
- Старайтесь планировать ежедневный бюджет
- Планируйте крупные траты
- Разумно разделяйте «потребности» и «желания»
- Составляйте список покупок
- Следите за скидками
- Сохраняйте чувство реальности
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Чаще всего слово «ипотека» несет на себе не столько финансовый груз, сколько психологический. Но вам стоит лишь проанализировать и немного скорректировать свои «финансовые привычки» — страхи исчезнут, чувство стабильности вернется, а радость от покупки собственного жилья останется навсегда.
Оцените свой ежемесячный доход до подачи заявки на ипотеку
Позаботиться о планировании своего бюджета нужно не после, а до покупки недвижимости в ипотеку. От этого зависит и то, одобрят вам ипотечный кредит или нет, и ваше качество жизни после получения ипотеки.
Ведь помимо оплаты кредита, вам необходимы средства на питание, оплату ЖКХ, содержание неработающих членов семьи, налоги и т.д.
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Если вы понимаете, что выплата ипотечного кредита будет вам в сильную тягость, есть вариант пересмотреть параметры кредита: посмотреть жилье подешевле, уменьшить запрашиваемую сумму, увеличить размер первоначального взноса или срок самой ипотеки — чем больше срок, тем меньше размер ежемесячного платежа.
Поймите, зачем вам это нужно
Осознанность — ключ к эффективности во всем. При формально-дежурном подходе вы только потеряете время на ежедневное заполнение бесконечных граф. Планирование семейного бюджета — дело индивидуальное. Четко определите для себя: зачем вам это надо.
Досрочно погасить ипотеку, продолжить вести привычный образ жизни или что-то еще? Только так это принесет пользу, а не превратится в нудную и бестолковую «повинность».
Строго фиксируйте свои доходы и расходы
Для этого существует масса удобных онлайн-сервисов. Кто-то привык заполнять таблички в Exel, кому-то вообще проще вести записи в отдельных блокнотах от руки. Поначалу это может показаться утомительным занятием, но очень скоро станет «автоматическим» действием, которое в перспективе только облегчит вам жизнь.
В первую очередь, это очень поможет в понимании, куда порой «утекают» деньги. Мелкие траты и небольшие стихийные покупки зачастую «съедают» львиную часть бюджета, при этом оставаясь абсолютно невидимыми. Фиксируйте все — от «кофе с собой» до такси от магазина до дома в непогоду.
Анализируйте и планируйте
Механическая фиксация доходов/расходов абсолютно бесполезна без дальнейшего анализа. Это только первый подготовительный шаг, отвечающий на вопрос «что мы имеем». На вопрос «как оптимизировать» поможет ответить только анализ с последующим планированием.
Не «консервируйте» процесс, адаптируйте его. Планирование семейного бюджета — это постоянная динамика: у вас могут появиться дополнительные источники дохода, интересные инвестиционные предложения, родиться ребенок и многое другое. Будьте гибкими, ведь планирование — это еще и творчество.
Помните о редких, но регулярных расходах
Если у вас страховка за автомобиль или ежегодная плата по ипотечной страховке, не откладывайте это «на потом». Делите сумму выплаты на количество месяцев от одной до другой, и стабильно откладывайте каждый месяц деньги на покрытие этой статьи расходов.
Ставьте краткосрочные и долгосрочные цели
Копить просто так — это не работает. Если вы ставите в конце определенную цель, например, «досрочно выплатить ипотеку к определенному сроку», то попробуйте разбить процесс на этапы в виде краткосрочных задач: «сэкономить в месяц определенную сумму» и т.д.
Откройте сберегательный счет
А лучше, следуя правилу «не храните все яйца в одной корзине», не один. Это может быть депозитный счет, с которого невозможно снять наличные в любой момент. Попробуйте откладывать 10% от суммы вашего ежемесячного дохода. Только делать это нужно сразу же после поступления денег, иначе к концу месяца может случиться, что откладывать будет нечего.
Введите правило в привычку, и очень скоро вы перестанете рассчитывать на эти деньги в режиме «повседневной жизни». Осознание, что у вас при любой форс-мажорной ситуации есть «финансовый парашют» позволит с большим оптимизмом и спокойствием смотреть в будущее.
Не забывайте вовремя оплачивать счета
Да, звучит банально, но происходит часто. Если у вас есть дополнительные кредиты, распечатайте графики и повесьте их на видное место, ставьте «напоминалки» в мобильном телефоне. То же самое касается оплаты коммунальных счетов и т.д. Забудете заплатить вовремя — потом придется платить больше. Соответственно, и денег на текущие расходы останется меньше.
Старайтесь планировать ежедневный бюджет
Вычтите из ежемесячного бюджета основные, крупные статьи расходов (налоги, еда, транспорт, сберегательные счета, кредиты и т.д.), остаток поделите на количество дней в месяц. Итог — то, что вы можете произвольно тратить в день. Сегодня — вышли за пределы суммы, завтра — постарайтесь быть экономнее.
Планируйте крупные траты
Импульсивные траты, конечно, допустимы, но это не должно касаться крупных сумм. Имея в запасе время, всегда можно сравнить предложения, оценить их плюсы и минусы, найти наиболее выгодные варианты. К тому же, первый импульс «хочу» может быстро пройти, и вы поймете, что эта вещь вам абсолютно не нужна.
Разумно разделяйте «потребности» и «желания»
Потребности — это необходимость. Не экономьте на качестве еды, медицинских услугах — переплачивать за это придется в разы дороже. Желания — это то, что нас радует и облегчает нашу жизнь, например, покупка последней модели телефона или заказ пиццы на дом. Необходимости нет, но так приятно. Отказывать себе в их реализации ни в коем случае нельзя. Баловать себя не просто нужно, а необходимо.
Это ведь и дополнительная мотивация к повышению качества жизни, и психологический комфорт. Постоянно отказывая себе в ежедневных радостях, вы не сэкономите, а заработаете нервный срыв, хроническую усталость и депрессию.
Здесь также следует проявить осознанность и понять, что вас действительно радует и вдохновляет, а что — слепое следование моде и бесполезная трата денег: что в практическом, что в психологическом смысле. Нужно учиться жертвовать чем-то малым, особенно если на горизонте у вас глобальные цели.
Составляйте список покупок
Гарантированно, большой процент ваших покупок отправляется в мусорную корзину неиспользованным. Особенно это касается покупки еды. Отправляйтесь в супермаркет с готовым списком. Так вы потратите и меньше времени, и денег.
Следите за скидками
Можно завести отдельный почтовый ящик, на который вам будут приходить специальные предложения, промокоды и информация о скидках в магазинах. Также есть множество сервисов для мобильных телефонов, регулярно рассылающих актуальную информацию о наиболее выгодных и крупных скидках.
Сохраняйте чувство реальности
Не обещайте себе стать за месяц «суперменом» в планировании семейного бюджета, иначе горьких разочарований не избежать. Осваивайте искусство маленьких шагов и не бойтесь ошибок, их не совершают только те, кто ничего не делает. Главное — уметь на них учиться.