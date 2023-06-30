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Ипотека
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Санкт-Петербург стал лидером по доле льготной ипотеки Сбера в России

Дата публикации: 30 июн 2023
Санкт-Петербург стал лидером по доле льготной ипотеки Сбера в России

В Санкт-Петербурге 27% ипотечных кредитов Сбера было выдано по программе «Господдержка» в июне 2023 года. На втором месте по востребованности программы идёт Краснодар, затем Тюмень и Москва. 

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«С момента запуска ипотеки с господдержкой уже почти 43 тысячи петербуржцев воспользовались льготными условиями. Программа уже более 3 лет пользуется спросом, и сейчас каждая четвертая ипотека Сбера в Санкт-Петербурге выдаётся в рамках господдержки. 

Мы продолжаем улучшать условия для наших клиентов и снизили ставки на новостройки до 3,9% годовых в период строительства, а значит, покупка собственного жилья станет ещё более доступной». 

С 27 июня 2023 года по программе «Господдержка» можно получить сниженную ставку — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке.  Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно онлайн на Домклик при покупке у застройщиков — в 16 жилых комплексах Санкт-Петербурга.

Минимальная ставка по ипотеке действует в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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