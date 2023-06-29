Что делать, если затопил соседей и меры предосторожности
Потоп в квартире — это обидно, дорого и может случиться с каждым. Его причиной может стать не только невнимательность, но и авария в общедомовой системе водоснабжения. Разберёмся, что делать, если вы затопили соседей снизу и можно ли этого избежать в будущем.
Если потоп обнаружен вами
В первую очередь старайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ниже примерная пошаговая инструкция, что лучше сделать сразу.
Шаг 1. Попытайтесь своими силами остановить воду или уменьшить её поток, перекрыв стояк. Обязательно обесточьте квартиру.
Шаг 2. Вызывайте сантехника. Он точно сможет определить, кто виноват в случившемся. Если протечка случилась до запорной арматуры вашей квартиры, то вина ляжет на управляющую компанию; если повреждения появились за краном, ограничивающим подачу воды в квартиру, — виноват владелец квартиры.
В последнем варианте уже неважно произошедшее (например, прорвало трубу, протекла стиральная машина или посудомойка).
Шаг 3. Спуститесь к соседям. Если их нет дома, звоните в управляющую компанию и просите перекрыть весь стояк в доме.
Шаг 4. Зафиксируйте затопление в своей квартире. Если же вам удалось попасть и к соседям в квартиру, то сфотографируйте последствия. Это поможет точно определиться с причинённым ущербом.
Шаг 5. Вызывайте специалиста из управляющей компании. Он составит акт о затоплении и оценит ущерб.
Постарайтесь уладить конфликт с соседями мирно. Особенно, если между вами сложились добрососедские отношения. Возможно, обе стороны смогут прийти к согласию по сумме возмещения.
В случае, когда с вами не хотят разговаривать или просят большую сумму, вы можете обратиться в суд. Предварительно оценку ущерба должен провести независимый эксперт.
Если потоп обнаружили соседи
Обязательно впустите их в квартиру: скорее всего затопление незаметно для вас, но уже пострадали соседи. Осмотрите вместе возможные места протечек.
Дальше порядок действий не отличается от вышеописанного.
Кто и в каких случаях несёт ответственность
В многоквартирном доме есть два типа имущества: общедомовое и индивидуальное. За общее домовое отвечает управляющая компания, за индивидуальное — собственник квартиры соответственно.
Для того, чтобы определиться с тем, кто виноват в затоплении, нужно понять, что именно привело к случившемуся.
Если потоп произошёл из-за неисправности общедомового имущества (например, стояка), отвечать будет управляющая компания.
Если потоп случился из-за неисправного или неправильно установленного крана, стиральной или посудомоечной машинки, унитаза, то отвечать будет собственник.
Если затопление соседей произошло во время ремонта силами подрядной организации (и между вами и подрядчиком заключён договор), вина лежит также на собственнике. Подрядчика можно подключить как соответчика или третье лицо.
Собственник также несёт ответственность, когда его квартиру кто-то снимает: владелец оплачивает капитальный ремонт, а арендатор — текущий ремонт. Но это работает, когда квартира сдают официально с заключением договора. В противном случае вся ответственность лежит на собственнике.
Как оценить ущерб
Есть два варианта: обратиться в управляющую компанию или к независимому эксперту, имеющему лицензию на экспертизу.
Акт о нанесении ущерба — первое доказательство произошедшего. В нём обязательно должны быть указаны:
- причина и место аварии;
- описание повреждений;
- затопленная квартира и квартира-виновник потопа;
- данные собственников жилья.
Акт подписывается хозяевами обеих квартир, сотрудниками управляющей компании и аварийной службы.
Как избежать возмещения ущерба
Избежать этого можно, если:
- возникли форс-мажорные обстоятельства;
- виноваты третьи лица;
- отсутствуют причинно-следственные связи.
Разберём подробнее каждый пункт.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся любые стихийные бедствия: землетрясение, наводнение, ураганы. За признание ситуации форс-мажором отвечают муниципальные органы власти.
Вину третьего лица можно доказать, используя разграничение эксплуатационной ответственности. В ходе суда к ответу привлекут настоящего виновника.
Доказать отсутствие причинно-следственных связей — самое сложное. В таком случае нужно подтвердить пригодность повреждённых элементов систем водоснабжения.
Если в результате технической экспертизы выявлена ошибка монтажа, к ответственности привлекают строительную компанию, которая отвечала за монтаж систем при строительстве.
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Если застрахована квартира виновника потопа
Рассчитывать на возмещение убытков от лица страховой компании собственник может в том случае, если его договором страхования это предусмотрено. Рекомендуем тщательно изучить договор со страховой, так как не все случаи попадают под возмещение ущерба.
Если застрахована квартира потерпевшего
В этом случае компенсацию потерпевшему выплатит страховая (если это попадает под страховой случай, разумеется), а дальше выставит виновнику счёт на выплаченную сумму.
Если вы снимаете жильё
Согласно Гражданскому кодексу РФ, за состоянием жилплощади должны следить владельцы. Арендатора можно привлечь к ответственности в нескольких случаях:
- если причина затопления — его прямое вредительство;
- если по условиям договора арендатор обязуется содержать инженерные системы в порядке и вовремя их ремонтировать.
Меры предосторожности
Самым простым вариантом будет установка систем защиты от протечек. Она устанавливается в местах, где влаги быть не должно и, если датчик срабатывает, система автоматически перекрывает подачу воды. Некоторые модели даже подают специальный сигнал-сообщение на мобильный.
Помните, что система защиты — лишь вспомогательный инструмент. Важно проверить и при необходимости привести в порядок саму систему водоснабжения.
Если ваша квартира не застрахована от затопления, возможно стоит задуматься о приобретении страхового полиса.
СберCтрахование предлагает надежную страховую защиту имущества по программе «Защита квартиры или дома». Её преимущество перед программами других страховщиков в том, что вы можете сами сформировать страховой полис и выбрать то, что нужно именно вам. Оформить полис можно в несколько кликов в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, на сайте СберСтрахование или в офисе банка.
В случае непредвиденных ситуаций, таких как затопление, пожар, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации, кражи и другие, вы сможете получить компенсацию в пределах застрахованных лимитов.