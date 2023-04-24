Как подтвердить целевое использование кредита
После получения ипотеки, есть ряд обязательств, которые заёмщику необходимо выполнить. Одна из таких — подтверждение целевого использования ипотечного кредита. Проще говоря, предоставить банку доказательство того, что выданные деньги были использованы по назначению.
Если вы строили дом в ипотеку
Строительство дома нужно завершить в течение 3 лет. Если затянуть сроки, банк может начислить неустойку.
Когда дом будет построен, банку нужно сообщить о завершении работ — предоставить уведомление о завершении строительства (его выдают в муниципалитете или МФЦ) или выписку из ЕГРН о постановке на кадастровый учет и регистрации собственности на построенный дом.
Для регистрации права собственности и ипотеки на построенный жилой дом подайте документы в Росреестр.
Также нужно застраховать дом в аккредитованной страховой компании и сделать отчет об оценке стоимости дома и земли — это всё можно заказать онлайн в личном кабинете сопровождения ипотеки на Домклик.
Важно: чтобы сохранить процентную ставку, клиентам, взявшим ипотеку с господдержкой для самостоятельного строительства жилого дома в период с 15 июня 2022 года, нужно подтвердить целевое использование кредитных средств не позднее 12 месяцев с даты подписания кредитного договора. Для этого в банк нужно предоставить:
- отчет об оценке;
- выписку из ЕГРН, подтверждающую регистрацию построенного дома;
- полис страхования построенного дома.
Если не предоставить документы вовремя, ставка поднимется до уровня ключевой ставки, действующей на момент подписания кредитного договора, увеличенной на 3,5%/4%/4,5% в зависимости от условий, указанных в кредитном договоре.
Если вы купили квартиру на первичном рынке
Вы получили ключи от квартиры в новостройке. Дальше важно правильно оформить документы и вовремя предоставить их в банк.
Шаг 1. Подпишите с застройщиком акт приема-передачи и получите ключи от квартиры.
Шаг 2. Оформите отчет об оценке.
Вы можете заказать отчет об оценке в личном кабинете Домклик в рамках услуги «Инструкция после сдачи дома». Согласуйте условия и оплатите услугу, а отчет об оценке компания загрузит на Домклик самостоятельно.
Шаг 3. Проверьте, нужно ли оформить закладную. Эта информация есть в вашем кредитном договоре. Если вы получили ипотеку до 2019 года, обратитесь в любое отделение СберБанка и подпишите соглашение об отмене закладной.
Шаг 4. Оформите право собственности в Росреестре. Для этого обратитесь в МФЦ со следующими документами:
- акт приема-передачи квартиры;
- договор долевого участия (ДДУ) или договор уступки прав (ДУПТ);
- кредитный договор с банком;
- квитанцию об оплате госпошлины за регистрацию права собственности (реквизиты для оплаты предоставляет МФЦ, оплатить можно в самом МФЦ, либо в любом терминале).
Шаг 5. Не позднее 3 месяцев после регистрации права собственности оформите полис страхования залоговой недвижимости в аккредитованной страховой компании. Посмотреть список аккредитованных компаний можно на сайте СберБанка.
Шаг 6. Загрузите следующие документы либо в чат по обслуживанию ипотеки, либо в рамках «Инструкции после сдачи дома»:
- выписку из ЕГРН;
- отчет об оценке (если заказывали напрямую в оценочной компании, не через Домклик);
- полис страхования залоговой недвижимости и квитанцию об оплате страховки.
Если вы купили квартиру на вторичном рынке
Если в сделке использовался сервис электронной регистрации, то ничего предоставлять не потребуется. Мы самостоятельно получим выписку ЕГРН из Росреестра.
Если вы самостоятельно регистрировали сделку через МФЦ или посещение Росреестра, то после оформления права собственности на вас нужно предоставить в банк выписку ЕГРН с наличием обременения в пользу СберБанка: можно загрузить в чат по обслуживанию ипотеки в личном кабинете Домклик или принести в любое отделение Сбера.