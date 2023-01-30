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Ипотека
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Ответы на популярные вопросы о скидках 0,3% и 0,6% на ставку по ипотеке Сбера на Домклик

Дата публикации: 30 янв 2023
Ответы на популярные вопросы о скидках 0,3% и 0,6% на ставку по ипотеке Сбера на Домклик
Содержание

Клиенты с одобренной ипотекой СберБанка могут получить скидку на ставку по ипотеке в размере 0,3% и 0,6% при выборе недвижимости на Домклик.

Скидка 0,3% распространяется на квартиры, дома на вторичном рынке и участки, скидка 0,6% как на вторичное жилье и участки, так и на новостройки.

Собрали ответы на самые популярные вопросы об этих скидках в этой статье.

Как найти недвижимость со скидкой на ставку?

Подбирая недвижимость на Домклик, выберите в фильтре поиска параметр «Скидка на ставку». Объявления будут помечены специальном значком.

При переходе на страницу объявления можно увидеть дату, с которой квартиру, участок или дом можно будет приобрести с выгодой.

Можно ли выбирать недвижимость, когда скидка ещё не применилась или не была подтверждена?

Если вам понравилась квартира, и в объявлении указана возможность получения скидки на ставку 0,3% или 0,6% с датой, вы спокойно можете выбирать её для покупки в ипотеку.

Если продавец заполнил блок скидки, то вы увидите информационный значок, как показано выше в галерее. Дата, с момента которой скидка станет доступна, отобразится после того, как банк проверит всю информацию о недвижимости. Это занимает 14 дней.

Покупателям рекомендуется отправлять недвижимость на одобрение в банк с этой даты, чтобы гарантированно получить скидку.

Почему изменились сроки присвоения скидки?

Так может случиться, если продавец изменил адрес, номер квартиры или кадастровый номер в объявлении, потому что изначально ввёл его неверно. После того, как продавец исправит некорректные данные, объявление будет отправлено на повторную проверку, которая занимает до 14 дней.

Если продавец с самого начала указал данные правильно, срок ожидания не изменится, и вы получите скидку после даты, указанной в объявлении.

Почему скидка не применилась?

Скидка может не примениться, если данные о недвижимости были заполнены некорректно. Например, продавец не указал номер квартиры или её кадастровый номер.

Рекомендуем отправлять недвижимость в банк на одобрение с той даты, что указана в объявлении. Так вы можете быть уверены, что объект прошел проверку банка, и не волноваться об этом.

Можно ли отказаться от недвижимости со скидкой на ставку?

Вы имеете право отказаться от недвижимости и сделки с ней на любом этапе, до подписания кредитного договора.

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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