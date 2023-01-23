Отзывы о домах на Домклик: как найти отзывы и как написать свой
На Домклик есть реальные отзывы на более чем 400 000 домов — их оставляют пользователи. Отзывы будут полезны, если вы хотите узнать больше о доме и о районе, в котором вы присматриваете квартиру.
Чем полезны отзывы о домах
С помощью отзывов можно более четко оценить плюсы и минусы многоквартирного дома и принять верное решение о покупке жилья. Отзывы о домах также будут полезны тем, кто хочет снять квартиру в аренду.
Отзывы оставляют жильцы домов, а также ставят дому оценки. Чем выше оценка — тем выше вероятность, что дом хороший и жить в нем будет комфортно.
Как найти отзывы о доме
1. Зайдите в поиск, выберите квартиру и в карточке объявления нажмите «Подробнее о доме».
Также зайти на страницу дома можно с карты. Для этого нажмите на «Подробнее о доме» в левой части экрана, где находятся объявления.
2. Вы попадете на страницу дома. Чтобы увидеть оценку и почитать отзывы жильцов, пролистайте экран вниз до раздела «Общая оценка». Также вы можете оставить свой отзыв, для этого нажмите «Оставить отзыв» в правом нижем углу страницы.
Если о доме еще нет отзывов
Бывает так, что отзывов о доме нет. Это значит, что вы можете стать первым, кто оставит отзыв о доме. Чтобы сделать это, нажмите на баннер «Оставить отзыв», как показано на видео ниже.