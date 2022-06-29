Личный опыт: как мы покупали квартиру на Домклик, и почему это оказалось правильным решением
Житель Санкт-Петербурга — преподаватель вуза, писатель и музыкант — Руслан Бекуров рассказал о своём опыте продажи старой квартиры и покупке новой. Рассказываем, с какими сложностями пришлось столкнуться неопытному продавцу и покупателю недвижимости, и как их удалось решить.
Почему мы решили купить новую квартиру и переехать
В 2019 году у нас родился второй ребенок, и уютной двушки на Савушкина стало физически не хватать. Было решено искать квартиру побольше, но желательно на той же улице — мы как-то привыкли к местной инфраструктуре и, в целом, не хотелось заморачиваться с переездом.
Так получилось, что процесс был запущен лишь в начале 2022 года. Во многом пришлось припоздниться из-за пандемии. Как результат — мы практически одновременно продали двухкомнатную квартиру и купили в ипотеку просторную трешку. Собственно, в конце февраля наша семейка благополучно обосновалась в новом жилище напротив метро «Беговая».
О том, как в течение месяца удалось справиться со всем этим хаосом и при чем тут Домклик, я и хочу рассказать.
Недоверие к банкам, как мне кажется, у нас в крови
«Двушку» мы продали молодой паре, которая взяла ипотеку в одном из российский банков, не в Сбере. С этим банком я, если честно, столкнулся впервые, потому как привык всё делать в Сбере. Деньги переводились через сервис безопасных расчетов этого же, скажем так, стороннего банка. Сделка оформлялась в офисе на Большой Морской — суета, проверять и исправлять документы приходилось в буквальном смысле на коленке в общем зале. Как следствие — куча косяков, нервотрепка и ощущение неопределенности. Всё в итоге решили, но осадочек остался.
Свою будущую квартиру, «трёшку», мы нашли в соседнем доме. Решили не тянуть, связались с агентом и сразу же приехали смотреть квартиру. Она нам понравилась и по качеству, и по цене — было ощущение, что времени на размышления нет, завтра кто-нибудь обязательно прихватит этот лакомый кусочек. Поэтому вечером позвонили агенту и обсудили сумму и условия залога. С одной стороны, понимали, что все делаем правильно, с другой — был страх, что нас банально пытаются надуть.
Так как у нас была оформлена ипотека Сбера, мы изначально пользовались услугами Домклик. До этого (когда в 2017 году покупали двухкомнатную квартиру) оформляли сделку напрямую в Сбербанке — это происходило давно и закончилось более-менее хорошо. Но процесс был долгим, суетливым и через банковскую ячейку. Всё по классике, короче.
Вообще раньше я всегда тихо подсмеивался над разговорами про экосистему Сбера. Презрение и недоверие к банкам, как мне кажется, у нас в крови. Вот и тогда мы с женой были скептически настроены на предстоящую процедуру. Но других вариантов не имелось.
К тому же сделка через Домклик сулила понижения итоговой процентной ставки по ипотеке на 0,3% при покупке на Домклик, скидку 1% при оформлении страхования жизни и здоровья и скидку 0,3% при совершении электронной регистрации. Короче, мы зарегистрировались в Домклик и понеслось. Забегая вперед, скажу, что это было абсолютно правильное решение, сохранившее нам кучу времени и нервных клеток.
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«Мы никуда не торопимся»
Если вы находите квартиру на сервисе Домклик, то, соответственно, получаете скидку в 0,3% к ставке по ипотеке. Когда же объявление о продаже недвижимости «висит» на другой платформе (и ее нет на Домклик), нужно просить продавца добавить ее на Домклик.
Нам повезло — мы нашли «нашу» квартирку на Домклик. Смело нажали на кнопку «Связаться с продавцом». База объявлений, кстати, хороша тем, что ее модераторы уже в самом начале анализируют и проверяют представленные документы на недвижимость. То есть, уже на первом этапе отметаются «мутные» варианты, недобросовестные продавцы и их представители.
Далее начался процесс одобрения квартиры банком — небольшое анкетирование, после которого формируется список необходимых документов на квартиру. Параллельно с этим к нам прикрепили персонального менеджера и открыли чат.
В первый же день в личном кабинете появилась опция загрузки и проверки документов по сделке для нас (покупателей) и продавцов квартиры. Сразу скажу, очень удобная штука: файлы быстро загружаются с любых носителей, алгоритм максимально прозрачен и прост.
Инструкция: Как войти в личный кабинет Домклик
Первоначально предполагалось, что со стороны продавцов документопроизводством будет заниматься риелтор (агент). Но она вообще изначально как-то странно себя повела. Мы ни разу не видели владельцев. Более того, агент зачем-то назойливо повторяла один и тот же тезис: «Они люди серьезные, с ними лучше не общаться». Это сразу же насторожило. Процесс усугубили наши попытки узнать о них хоть что-то, используя открытые источники. Ноль информации.
Для начала процедуры подготовки документов к сделке в Домклик необходим ответ от лица, повесившего объявление о продаже. Ну, то есть, по идее риелтору требовалось сразу же ответить на наш запрос и приглашение в чат. Но она почему-то с этим тянула и все повторяла: «Мы никуда не торопимся». Мы только потом поняли, что она просто не знала, как и на что нажимать.
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Как итог — не выдержали ни мы, ни продавцы. Через пару дней нервного ожидания мне позвонила хозяйка квартиры и попросила добавить ее в чат. Уже через час она загрузила все необходимые документы, активно общалась с нами и менеджером, и мы оперативно обсуждали текущие детали и обязанности. Про агента все забыли.
Одна мощная деталь — менеджер отвечала на вопросы и выходила на связь БУКВАЛЬНО в любое время суток. Как-то я написал ей в чат в 3 ночи. Она ответила через 15 минут. Для сравнения — в другом банке, через который мы продавали старую «двушку», у меня не получалось дозвониться до менеджера в течение 3 дней. Я уже молчу о других способах коммуникации.
Сделка за чашкой кофе и ощущение комфорта и безопасности
Квартиру нам одобрили через пару дней после загрузки документов. Как итог — на сделку мы вышли через шесть дней после выбора квартиры. И это еще с учетом медлительности агента в самом начале. Вообще за всё это время я прочитал немало советов и отзывов о работе Домклик. Опытные риелторы рассуждали о рисках электронной регистрации и безопасной системы расчетов. Вот только конкретные проблемы и кейсы почему-то никогда не назывались. В конце концов, я пришел к выводу, что их просто нет.
В офисе банка мы, наконец, вживую встретились с продавцом и менеджером банка. Всё оформили и подписали в течение получаса в удобной переговорной комнате. Мило поговорили. Агент тоже пришла. Сидела в сторонке и хотя бы не мешала.
А уже через неделю хозяйке квартиры перевели на счет деньги, мы подписали с ней передаточный акт и получили ключи.
Кто-то скажет, что у Домклик — дорогие услуги. Смотрите, за оформление договора купли-продажи мы заплатили 2900 рублей, за электронную регистрацию — 10900. Сервис безопасных расчетов обошелся в 3400. Оценку недвижимости сделали за 3500. Юридическая проверка (она, конечно, не обязательна, но все-таки дает гарантии) стоила 14000. Итого — 34700 плюс неизбежные затраты на ипотечное страхование.
Вроде как мы потратили действительно немало, но, в сравнении с процентами, которые берут агенты за оформление тех же документов, это смешная сумма.
И потом — понимаете, самый большой плюс Домклик — полное ощущение комфорта и безопасности. Есть задача, вы вместе (продавец и покупатель) ее решаете, и вам никто не мешает.
Бесценное чувство, когда вы совершаете сложную сделку за чашечкой кофе, не выходя из дома. Нет нужды ездить в оценочную компанию или офис банка, перепроверять и подписывать тонны бумаг, снимать наличку, пытаться понять нюансы подобных операций и прочее-прочее.
И дело даже не в удобстве сервиса, а в гарантии того, что тебя не обманут. И это спокойствие передается всем сторонам сделки. Всё то, чем нас пугают агентства недвижимости, по факту оказывается лишь попыткой показать свою значимость.* С Домклик ты начинаешь понимать всю бессмысленность таких компаний. И что покупать или продавать квартиру — не так страшно и местами даже увлекательно.
*Мнение редакции Домклик может не совпадать с мнением героя статьи
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