«Выгодные предложения»: как купить квартиру по цене ниже рыночной
На Домклик появились объявления о продаже квартир на вторичном рынке с отметкой «Выгодное предложение». Объявления с таким значком помогут покупателям найти квартиру по выгодной цене, а продавцам — быстрее продать недвижимость.
Почему это удобно для покупателя
Объявления со значком «Выгодное предложение» — полезный маркер, который подсвечивает покупателю хорошую цену за квартиру.
Значок «Выгодное предложение» — не рекламный, продавец не может получить его в одностороннем порядке. Всё делает автоматический алгоритм Домклик, который сравнивает похожие квартиры и отмечает те объявления, цена в которых ниже среднерыночной.
Найти квартиру со значком «Выгодное предложение»
Как продавцу получить значок «Выгодное предложение»
- Квартира должна продаваться на вторичном рынке
- Объявление должно содержать минимум 5-7 фотографий
- В объявлении должно быть подробное описание квартиры и ее параметров
- Цена квартиры должна соответствовать рынку: не быть завышенной или слишком заниженной
Если объявления продавца квартиры соответствуют этим критериям, они автоматически получают значок «Выгодное предложение» — никаких дополнительных действий от продавца или агента, размещающего объявления, не нужно, умный алгоритм системы все сделает сам.