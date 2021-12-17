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«Выгодные предложения»: как купить квартиру по цене ниже рыночной

Дата публикации: 17 дек 2021
«Выгодные предложения»: как купить квартиру по цене ниже рыночной
Содержание

На Домклик появились объявления о продаже квартир на вторичном рынке с отметкой «Выгодное предложение». Объявления с таким значком помогут покупателям найти квартиру по выгодной цене, а продавцам — быстрее продать недвижимость.

Почему это удобно для покупателя

Объявления со значком «Выгодное предложение» — полезный маркер, который подсвечивает покупателю хорошую цену за квартиру.

Значок «Выгодное предложение» — не рекламный, продавец не может получить его в одностороннем порядке. Всё делает автоматический алгоритм Домклик, который сравнивает похожие квартиры и отмечает те объявления, цена в которых ниже среднерыночной.

Найти квартиру со значком «Выгодное предложение»

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Как продавцу получить значок «Выгодное предложение»

  • Квартира должна продаваться на вторичном рынке
  • Объявление должно содержать минимум 5-7 фотографий
  • В объявлении должно быть подробное описание квартиры и ее параметров
  • Цена квартиры должна соответствовать рынку: не быть завышенной или слишком заниженной

Если объявления продавца квартиры соответствуют этим критериям, они автоматически получают значок «Выгодное предложение» — никаких дополнительных действий от продавца или агента, размещающего объявления, не нужно, умный алгоритм системы все сделает сам.

Разместить объявление на Домклик

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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