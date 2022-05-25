Красноярск вошел в тройку городов по доступности ипотеки: стоит ли брать ее сейчас
Красноярск оказался в тройке городов с самым доступным жильем по льготной ипотеке. Специалисты системы мониторинга новостроек bnMap.pro сравнили средние зарплаты горожан и стоимость квартир в разных регионах России. Оказалось, что у жителей Красноярска ежемесячный платеж по льготной ипотеке составляет 80,6% от заработка.
Чуть лучше ситуация в Челябинске — там на ипотеку уходит 79,4% от зарплаты. Лидером рейтинга оказалась Тюмень с 56%. При этом свои расчеты bnMap.pro производили исходя из апрельских данных, когда льготная ипотека выдавалась под 12%. С 1 мая процентная ставка по этой программе была снижена до 9%, а на Домклик при электронной регистрации сделки ипотеку можно оформить по ставке от 8,7%.
Программа Ипотека с господдержкой появилась весной 2020 года. Она была нацелена на поддержку как застройщиков, так и граждан, оказавшихся в непростой ситуации из-за пандемии коронавируса. И несмотря на то, что почти все коронавирусные ограничения в России уже сняты, программа, ставшая очень популярной, продолжает постоянно продлеваться. За все время по ней было выдано более 764 тысяч кредитов на 2,3 триллиона рублей.
Вернет ли снижение процентной ставки спрос на ипотеку
Эксперты полагают, что текущего снижения ставок недостаточно, чтобы вернуть покупателей на рынок. Мартовские ставки по ипотеке «от совсем шокирующих дошли просто до очень высоких», — говорит директор по развитию агентства недвижимости «Жилфонд» из Красноярска Максим Омельянчук.
«На ситуацию сейчас влияют сразу несколько факторов: снижение доходов у большинства населения, из-за подорожания всего вокруг у семей остается все меньше денег на улучшение жилищных условий. Не позволяет заниматься покупкой квартиры и неуверенность в завтрашнем дне. Люди не знают, что будет с их доходами. В такой ситуации покупатели не берут на себя такое долгосрочное обязательство как ипотека», — объясняет эксперт.
Март 2022 года действительно стал форс-мажорным для российского рынка недвижимости, Красноярск исключением не стал, констатировала исполнительный директор компании «Аревера» Ирина Томаровская.
Цены на новостройки в краевой столице за март выросли на 4,3% (если сравнивать с мартом 2021 года, то на 27%). На вторичном рынке цены в Красноярске заметно не менялись, однако выросла «вилка» торга. Собственники, которые давно выставили свои квартиры на продажу, соглашались на меньшие деньги (на 10-15%) — лишь бы быстрее продать старое жилье и купить новое.
В то же время собственники, которые только вышли на рынок, устанавливали стартовую цену на 10-15% выше, чем до кризиса, рассчитывая на первоначальный ажиотажный спрос. Однако из-за заградительных процентов по ипотеке спрос в итоге сошел на нет.
Есть ли выгодные варианты для покупки квартиры
По базовым программам жилье в ипотеку на вторичном рынке для большинства жителей все еще остается дорогим удовольствием — ставки в этом сегменте снижаются, но едва доходят до уровня 13-14% годовых. Хотя и для кого-то этого уже достаточно.
Если такой расклад не устраивает, то можно рассмотреть вариант с покупкой новостройки. Причем для отдельных категорий граждан ипотека здесь может стать оптимальным решением.
Одной из самых выгодных программ остается «Семейная ипотека»: жилье стоимостью до 6 миллионов рублей по ставке не более 6% могут приобрести семьи, в которых после 1 января 2018 года родился хотя бы один ребенок, или есть ребенок с инвалидностью любого возраста.
С 5 мая в стране заработала программы льготной ипотеки для специалистов в области IT — до 5% годовых. Это одна из мер, призванных удержать в стране программистов и способствовать развитию IT-компаний. В Красноярске как городе-миллионнике максимальный размер займа составит 18 млн рублей, доход заемщика не должен быть ниже 150 тысяч рублей в месяц.
А если подать заявку с оформлением электронной регистрации на Домклик, то ставка будет еще ниже — 4,7%.
Что будет дальше с ипотекой в России
Дальнейшее снижение ставок на ипотеку напрямую зависит от решений ЦБ. Следующее заседание, на котором Банк России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 26 мая 2022 года.
По мнению бывшего председателя ЦБ Сергея Дубинина, регулятор может опустить ставку до 13 процентов. «Если не будет нового всплеска инфляции, цикл снижения ключевой ставки может продлиться достаточно долго», — прогнозирует он.
Если такой прогноз сбудется и ставки упадут еще ниже, это позволит создать спрос и оживить рынок недвижимости. Пока же самыми выгодными вариантами для красноярцев остаются льготные программы.