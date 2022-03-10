Как быстро найти и купить квартиру, если уже одобрена ипотека
Получив одобрение заявки на ипотеку, на поиск недвижимости и оформление документов есть 90 дней. Рассказываем, как уложиться в этот срок — быстро найти и купить нужную квартиру, сэкономив деньги и время.
Определитесь с районом
Цена квартиры в первую очередь зависит от района. Поэтому изучите цены на жилье в вашем городе. Это не займет много времени.
При выборе района подумайте, где сейчас живет ваш круг общения, как вы будете добираться до работы, как будете проводить досуг, где будут гулять ваши дети, в какие школы и садики вы будете водить их в ближайшие годы.
Определитесь с типом недвижимости
Даже после одобрения ипотеки вы можете поменять программу кредитования. Заявку на ипотеку переподавать не придется — просто сообщите об этом менеджеру банка.
Если вы решили покупать новостройку
Плюсы:
- на этапе строительства цена за квадратный метр меньше, чем на вторичном рынке
- акции и скидки от застройщиков
- выгодные ставки на ипотеку у аккредитованных банком застройщиков
- новые коммуникации, современные планировки, чистая юридическая история
Минусы:
- срок сдачи может переноситься
- длительный срок регистрации права собственности
- невозможность быстрой регистрации по месту жительства
- шум от ремонта, который делают соседи, первые год-полтора после сдачи дома
Выбрать квартиру в новостройке
Если вы хотите побыстрее переехать в готовую квартиру
Плюсы:
- можно сразу вселиться и прописаться
- инфраструктура более развита, чем в районах новостроек
- возможность торга с продавцом
Минусы:
- типовые планировки
- изношенные коммуникации
- требуется проверка истории квартиры и возможных рисков
- непредсказуемые соседи
Выбрать готовое жильё
Если вы хотите жить в частном доме
Плюсы:
- польза для здоровья
- больше пространства
- повышение уровня комфорта
- новые возможности досуга и отдыха
Минусы:
- транспортная доступность
- менее развитая инфраструктура
- дополнительные физические и финансовые затраты на содержание дома и участка
Выбрать дом и участок
Как быстро найти квартиру для покупки в ипотеку
Просмотрите разные сайты с недвижимостью.
Например, Домклик может искать квартиру за вас.
Для этого скачайте приложение или зайдите на сайт Домклик.
Чем точнее вы настроите поиск, тем меньше времени он займёт.
Используйте фильтры: город, район, цена, тип недвижимости — первичка, вторичка, комната или дом. Далее укажите более точные параметры — количество комнат, этажность и материал дома, этаж и другие.
Затем нажмите «Показать». Вы увидите все подходящие вам объявления.
Чтобы определиться с радиусом поиска, укажите адрес или прямо на карте нарисуйте область поиска квартиры. Так вы увидите все подходящие объявления в нужном вам районе.
Готово! Домклик знает, что и где вы хотите найти.
Сохраните свой поиск — как только появится новое объявление по вашему запросу, вы сразу получите уведомление.
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При поиске жилья учтите важные моменты
✅ Искать лучше каждому члену семьи, а звонить по объявлениям и назначать время просмотра — кому-то одному.
✅ Расскажите всем знакомым, что вы в поиске квартиры — возможно, они предложат подходящие варианты.
✅ Подготовьтесь к переговорам с продавцом, чтобы задать правильные вопросы и ничего не упустить.
✅ Узнайте, на что обратить внимание при просмотре квартиры.
✅ Будьте внимательны при проверке документов на квартиру и общении с продавцами — лучше перепроверить всё несколько раз, отказаться от подозрительного варианта.
✅ Взвесьте все за и против, посмотрите как можно больше предложений и обязательно торгуйтесь.
✅ Никакой суеты и необдуманных решений! Запомните главное: вы покупаете квартиру, в которой будете жить еще много лет. Поэтому спешить здесь нельзя.