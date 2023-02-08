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Как вернуть средства за дополнительные услуги Домклик

Дата публикации: 08 фев 2023
Как вернуть средства за дополнительные услуги Домклик
Содержание

На Домклик действуют услуги, которые помогают упростить оформление сделки, а также получить скидку на ставку по ипотеке Сбера.

Один из частых вопросов: можно ли отказаться от услуг и вернуть средства. Отвечаем на этот вопрос в статье.

Полис страхования жизни и здоровья

Страхование жизни и здоровья по программе «Защищенный заемщик» позволяет снизить ставку по кредиту на 1%. Помимо этого, полис выполняет основную задачу — страховая компания выплатит банку ваш кредит при наступлении несчастного случая.

Если вы передумали и хотите отказаться от страховки, вы можете это сделать, даже если вы её оплатили. Это возможно в течение 14 дней с момента её приобретения. 

Полис страхования жизни и здоровья действует 1 год и продлевается ежегодно. Если так получится, что вы выплатили ипотеку раньше окончания срока действия полиса, вы вправе вернуть неиспользованные средства. 

В обоих случаях понадобится прийти в любое удобное вам отделение СберБанка с паспортом. Сотрудники банка помогут вам заполнить и подать заявление на возврат денежных средств.

Электронная регистрация сделки

Дисконт 0,3% на ставку по ипотеке можно получить при использовании сервиса «Электронная регистрация». Сервис позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете Домклик.

Клиенты оплачивают услугу непосредственно перед отправкой документов в Росреестр. Поэтому, если вы решили отказаться от услуги, просто сообщите об этом специалисту банка на самой сделке или до неё — в чате в личном кабинете на Домклик.

Сервис безопасных расчётов

Вместе с электронной регистрацией рекомендуется использовать сервис безопасных расчетов — так сделка будет еще более комфортной, быстрой и прозрачной.

Сервис гарантирует соблюдение условий договора для каждой стороны. Благодаря ему участникам сделки не надо беспокоиться о сохранности денег: покупатель переводит деньги на специальный защищенный счет СберБанка, где они хранятся до регистрации сделки в Росреестре. Домклик получает от Росреестра подтверждение, что переход права собственности произошел, и деньги зачисляются на счет продавца.

От сервиса безопасных расчетов  можно отказаться на сделке или до неё. Но если он уже создан и оплачен, и по каким-то причинам вы передумали им пользоваться, для отказа нужно обратиться в отделение банка и подписать документы на расторжение. Сумма возвращается с учетом комиссии.

Сервисы электронной регистрации и безопасных расчетов можно оформить разными договорами — тогда от каждой услуги можно отказаться по отдельности, написав разные заявления.

Оформление договора купли-продажи

Заказать договор купли-продажи жилья, соответствующий требованиям Росреестра, можно онлайн на Домклик. Услуга ускорит оформление документов на недвижимость и выход на сделку.

Если вы передумали пользоваться услугой, просто сообщите об этом своему менеджеру до сделки в чат в личном кабинете на Домклик или на самой сделке до начала составления договора.

Комплекс услуг для быстрой сделки

Сервисы электронной регистрации, безопасных расчетов и оформления договора купли-продажи можно использовать в комплексе.  Оформляется один договор, и всё оплачивается одной квитанцией.Договор можно расторгнуть по согласованию с банком: для этого обратитесь к менеджеру Домклик в чате оформления ипотеки до свершения сделки.

Если со сделкой что-то пошло не так

Бывают форс-мажорные обстоятельства, и сделка срывается. Что делать, если вы уже оплатили услуги Домклик: электронную регистрацию, сервис безопасных расчетов, заказали договор купли-продажи? Вернуть средства в этом случае тоже можно. Для этого создайте обращение в поддержку Домклик и расскажите о своей ситуации. 

Юридическая проверка недвижимости

Юридическая проверка недвижимости помогает выявить неочевидные, но существенные риски для покупателя: наличие наследников, претендующих на недвижимость, супружеские доли, незакрытые финансовые обязательства продавца и другие.Если вы заказали юридическую проверку, от неё можно отказаться до того, как будет готово правовое заключение. Просто обратитесь к ипотечному менеджеру, например, написав в чат в личном кабинете Домклик. Менеджер составит заявку на возврат. После этого вы получите ссылку для подписания соглашения специальным кодом. В течение 3 дней деньги вернутся на карту, с которой услуга была оплачена.Если юридическая проверка завершена, услуга считается оказанной, и вернуть деньги уже невозможно. Но Домклик гарантирует возмещение кадастровой стоимости недвижимости, если покупатель утратит право собственности на недвижимость, рекомендованную к покупке.

 Читайте также: «Вам одобрили ипотеку СберБанка: что дальше?»

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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