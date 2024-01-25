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Как студенту взять ипотеку

Ипотека
Дата публикации: 25 янв 2024
12K
Как студенту взять ипотеку
Содержание

Квартирный вопрос нередко возникает уже во время обучения в вузе — например, если не хочется платить за съёмную квартиру или нет возможности проживать в общежитии учебного заведения.

В каком случае студент может взять ипотеку на жильё и как повысить шансы на одобрение — рассказываем в статье.

Может ли студент оформить ипотеку

Да, но есть ряд условий. В первую очередь для оформления ипотеки требуется наличие первоначального взноса (от 10,1%) и подтверждённого дохода. Параллельно с обучением в вузе студент должен иметь стабильный источник заработка.

Также в Сбербанке в отношении студентов действуют стандартные требования к заёмщикам — прописка на территории РФ и возраст от 18 лет или от 21 года в зависимости от выбранной ипотечной программы

Читайте также: Ипотека с 18 лет в СберБанке: ответы на популярные вопросы

Какие доходы учитывает банк

Доход от работы по найму. Учащийся вуза может работать официально как на полставки, так и на условиях полного рабочего дня. Минимальный стаж работы на текущем месте для оформления ипотеки составляет 3 месяца. Если зарплата зачисляется на карту СберБанка, подтверждать её не нужно, в остальных случаях можно предоставить справку о доходах (раньше она называлась 2-НДФЛ) или справку по форме банка.

Для подтверждения трудовой занятости можно предоставить, например, копию трудовой книжки, заверенную работодателем.

Доходы от предпринимательской деятельности. В этом случае заёмщик должен быть зарегистрирован в качестве ИП. Тогда доход подтвердит налоговая декларация с отметкой из налоговой. Занятость подтверждается выпиской ЕГРИП в формате PDF-файла (её можно скачать с государственного сервиса egrul.nalog.ru).

Доходы от оказания услуг, если заёмщик имеет статус самозанятого. Заявку на ипотеку можно подать, если вы зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получаете профессиональный доход на карту Сбербанка. В остальных случаях можно предоставить справку о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России.

Доход от сдачи жилья в аренду. В качестве подтверждающих документов необходимо предоставить налоговую декларацию и договор аренды.

Если доход есть, но подтвердить его не получится, то можно оформить ипотеку по двум документам. Для подачи заявки нужен только паспорт и один документ на выбор. С помощью программы можно купить квартиру, апартаменты, таунхаус, дом, гараж, машиноместо или кладовую.

Обратите внимание, что стипендия не считается доходом и не учитывается при оценке платёжеспособности заёмщика.

Ипотека для студентов: инструкция по оформлению

Шаг 1. Выбор ипотечной программы

Для студентов не предусмотрена отдельная программа ипотеки — вы можете выбрать из существующих в банке предложений:

Шаг 2. Подача заявки

В калькуляторе ипотеки выберите цель, сумму и срок кредита. 

Укажите размер первого взноса, какой сможете внести.

Также потребуется загрузить в анкету сканкопии паспорта и документов, подтверждающих занятость и доход.

При необходимости пригласите в сделку созаёмщиков — они также должны заполнить свои данные и загрузить документы.

Шаг 3. Одобрение недвижимости

После получения положительного решения по заявке выберите недвижимость на Домклик и загрузите документы на жильё — список документов можно будет найти в кабинете участника сделки на сайте Домклик или уточнить у менеджера в чате.

Шаг 4. Подготовьтесь к сделке

После проверки недвижимости банком вы сможете выбрать дату сделки, получить ипотеку и готовиться к переезду.

Как повысить шансы на одобрение

Пригласите в сделку платёжеспособных созаёмщиков с высоким заработком и хорошей кредитной историей — это могут быть родители или другие родственники. Учитывайте максимальный возраст на момент погашения — 75 лет.

Для повышения вероятности одобрения важно отразить в заявке все имеющиеся дополнительные доходы и приложить подтверждающие документы.

Ещё одна рекомендация — погасите задолженность по действующим кредитам и кредитным картам. Ваша финансовая нагрузка снизится, и банк сможет одобрить большую сумму.

Может ли студент получить налоговый вычет за квартиру

При покупке жилья граждане РФ могут получить вычет в размере 13% от стоимости квартиры и отделки (не более 260 тысяч рублей). Если квартира куплена в ипотеку, то дополнительно можно вернуть 13% от суммы процентов по кредиту (не более 390 тысяч рублей).

Льгота предоставляется только при условии официального трудоустройства и получения дохода, с которого был удержан НДФЛ.

То есть, если учащийся вуза официально трудоустроен и платит подоходный налог, то он сможет оформить вычет в размере уплаченного НДФЛ уже на следующий год после покупки жилья.

Читайте также: Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости

Инструкция
Заявка на ипотеку
Молодежная
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
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