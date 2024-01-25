Как студенту взять ипотеку
Квартирный вопрос нередко возникает уже во время обучения в вузе — например, если не хочется платить за съёмную квартиру или нет возможности проживать в общежитии учебного заведения.
В каком случае студент может взять ипотеку на жильё и как повысить шансы на одобрение — рассказываем в статье.
Может ли студент оформить ипотеку
Да, но есть ряд условий. В первую очередь для оформления ипотеки требуется наличие первоначального взноса (от 10,1%) и подтверждённого дохода. Параллельно с обучением в вузе студент должен иметь стабильный источник заработка.
Также в Сбербанке в отношении студентов действуют стандартные требования к заёмщикам — прописка на территории РФ и возраст от 18 лет или от 21 года в зависимости от выбранной ипотечной программы
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Какие доходы учитывает банк
Доход от работы по найму. Учащийся вуза может работать официально как на полставки, так и на условиях полного рабочего дня. Минимальный стаж работы на текущем месте для оформления ипотеки составляет 3 месяца. Если зарплата зачисляется на карту СберБанка, подтверждать её не нужно, в остальных случаях можно предоставить справку о доходах (раньше она называлась 2-НДФЛ) или справку по форме банка.
Для подтверждения трудовой занятости можно предоставить, например, копию трудовой книжки, заверенную работодателем.
Доходы от предпринимательской деятельности. В этом случае заёмщик должен быть зарегистрирован в качестве ИП. Тогда доход подтвердит налоговая декларация с отметкой из налоговой. Занятость подтверждается выпиской ЕГРИП в формате PDF-файла (её можно скачать с государственного сервиса egrul.nalog.ru).
Доходы от оказания услуг, если заёмщик имеет статус самозанятого. Заявку на ипотеку можно подать, если вы зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получаете профессиональный доход на карту Сбербанка. В остальных случаях можно предоставить справку о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России.
Доход от сдачи жилья в аренду. В качестве подтверждающих документов необходимо предоставить налоговую декларацию и договор аренды.
Если доход есть, но подтвердить его не получится, то можно оформить ипотеку по двум документам. Для подачи заявки нужен только паспорт и один документ на выбор. С помощью программы можно купить квартиру, апартаменты, таунхаус, дом, гараж, машиноместо или кладовую.
Обратите внимание, что стипендия не считается доходом и не учитывается при оценке платёжеспособности заёмщика.
Ипотека для студентов: инструкция по оформлению
Шаг 1. Выбор ипотечной программы
Для студентов не предусмотрена отдельная программа ипотеки — вы можете выбрать из существующих в банке предложений:
- Господдержка
- Семейная ипотека
- Ипотека на новостройку
- Ипотека на вторичку
- Строительство жилого дома
- Загородная недвижимость
- Ипотека без первого взноса
Шаг 2. Подача заявки
В калькуляторе ипотеки выберите цель, сумму и срок кредита.
Укажите размер первого взноса, какой сможете внести.
Также потребуется загрузить в анкету сканкопии паспорта и документов, подтверждающих занятость и доход.
При необходимости пригласите в сделку созаёмщиков — они также должны заполнить свои данные и загрузить документы.
Шаг 3. Одобрение недвижимости
После получения положительного решения по заявке выберите недвижимость на Домклик и загрузите документы на жильё — список документов можно будет найти в кабинете участника сделки на сайте Домклик или уточнить у менеджера в чате.
Шаг 4. Подготовьтесь к сделке
После проверки недвижимости банком вы сможете выбрать дату сделки, получить ипотеку и готовиться к переезду.
Как повысить шансы на одобрение
Пригласите в сделку платёжеспособных созаёмщиков с высоким заработком и хорошей кредитной историей — это могут быть родители или другие родственники. Учитывайте максимальный возраст на момент погашения — 75 лет.
Для повышения вероятности одобрения важно отразить в заявке все имеющиеся дополнительные доходы и приложить подтверждающие документы.
Ещё одна рекомендация — погасите задолженность по действующим кредитам и кредитным картам. Ваша финансовая нагрузка снизится, и банк сможет одобрить большую сумму.
Может ли студент получить налоговый вычет за квартиру
При покупке жилья граждане РФ могут получить вычет в размере 13% от стоимости квартиры и отделки (не более 260 тысяч рублей). Если квартира куплена в ипотеку, то дополнительно можно вернуть 13% от суммы процентов по кредиту (не более 390 тысяч рублей).
Льгота предоставляется только при условии официального трудоустройства и получения дохода, с которого был удержан НДФЛ.
То есть, если учащийся вуза официально трудоустроен и платит подоходный налог, то он сможет оформить вычет в размере уплаченного НДФЛ уже на следующий год после покупки жилья.
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