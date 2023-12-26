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Ипотека
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Сделка купли-продажи ипотечной недвижимости — быстро и без сбора документов на Домклик

Дата публикации: 26 дек 2023
Сделка купли-продажи ипотечной недвижимости — быстро и без сбора документов на Домклик
Содержание

Недавно на Домклик появилась возможность продажи квартиры в ипотеке Сбера в ипотеку — быстро, безопасно и без документов. Процесс удобен тем, что продавцу не нужно погашать кредит заранее. Собирать документы о недвижимости тоже не нужно — всё уже будет в банке. Это ускоряет и время одобрения недвижимости для покупателя. А для оформления сделки всем участникам нужно прийти в банк всего один раз.

Клиенты Домклик уже продали и приобрели жилье в рамках нового процесса. Подготовка к сделке стала почти в 6 раз быстрее: если раньше сбор и проверка документов занимали почти неделю, то сейчас всё можно сделать в среднем за 1 день.

Домклик расширил возможности нового процесса: теперь продать можно не только квартиру, но и другие типы недвижимости. Подробнее об изменениях — в этой статье.

Как проходят сделки: главное

Продавец размещает объявление о продаже недвижимости в ипотеке Сбера на витрине Домклик. Такой объект будет выделен отметкой «Ускоренная сделка».

Снимать обременение с недвижимости заранее и готовить документы при этом не нужно: всю нужную информацию банк получит сам.

Объявление с отметкой «Ускоренная сделка»
Объявление с отметкой «Ускоренная сделка»

Покупатель информирует банк о том, что подобрал квартиру и хочет приобрести её в ипотеку.

Специалисты банка тщательно проверят все документы по ипотеке продавца, заёмщику и самой недвижимости, чтобы убедиться, что для покупателя нет никаких рисков, и снятие обременения произойдёт без проблем.

В личном кабинете на Домклик для всех участников сделки, включая менеджера банка, создаётся чат: в нём можно отслеживать все этапы и задавать волнующие вопросы.

Продавец и покупатель приходят на сделку в банк всего 1 раз, чтобы проверить и подписать документы, и выпустить электронную подпись, если используется сервис электронной регистрации.

Банк даст согласие на переход права собственности на квартиру от продавца к покупателю уже на сделке, и сразу же можно отправить документы в Росреестр для регистрации перехода права собственности.

После того, как будут зарегистрированы право собственности на покупателя и новое обременение квартиры в пользу банка, — это занимает в среднем до 3 дней, ипотека продавца погашается, и между участниками сделки происходит расчёт.

Узнать ещё больше о новом процессе>>

Какую недвижимость можно купить в ипотеку

Сбер расширил перечень недвижимости в ипотеке, которую можно купить также в ипотеку Сбера. Теперь такие сделки можно проводить не только с квартирами, но с любой недвижимостью, кроме долей в праве собственности и комнат.

Приобрести жильё можно по программам: «Ипотека на готовое жильё» и «Ипотека на загородную недвижимость и землю».

По программе «Ипотека на готовое жильё» можно приобрести:

  • Жилое помещение: квартиру, жилой дом, часть квартиры или часть жилого дома, состоящая из одной или нескольких изолированных комнат; дом блокированной застройки, индивидуальный жилой дом;
  • Жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится, в том числе с земельным участком, принадлежащим на праве аренды;
  • Апартаменты.

Условия программы

  • первоначальный взнос — от 10,1%;
  • срок кредита — до 30 лет;
  • минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей;
  • максимальная сумма кредита — 100 млн рублей;
  • можно приобрести любой объект, кроме комнаты и доли в праве собственности.

По программе «Ипотека на загородную недвижимость и землю» можно приобрести:

  • дачу;
  • садовый дом;
  • строение потребительского назначения, в том числе гараж;
  • объект незавершенного строительства;
  • земельный участок.

Условия программы

  • первоначальный взнос — от 25,1%;
  • срок кредита — до 30 лет;
  • минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей;
  • максимальная сумма кредита — 100 млн рублей;
  • обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения или поручительство физических лиц.

Дополнительные услуги

В сделке можно использовать:

В сделке нельзя использовать:

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Ставки
Инструкция
Без справок
Вторичное жилье
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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