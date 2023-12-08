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Мобильное приложение Домклик признано лучшим в категории «Недвижимость» по версии Роскачества

Дата публикации: 08 дек 2023
Мобильное приложение Домклик признано лучшим в категории «Недвижимость» по версии Роскачества

Мобильное приложение Домклик признали лидером по количеству сервисов для сопровождения покупки недвижимости по результатам исследования Роскачества.

Осенью 2023 года специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества протестировали шесть популярных мобильных приложений для поиска и покупки недвижимости, выделив среди них Домклик.

В этой номинации приложения оценивали по наличию дополнительных услуг для проведения сделок с недвижимостью (предпродажная подготовка, юридическая проверка, рыночные расчёты, оценка и другие). В приложении Домклик доступно 16 из 17 заявленных сервисов.

Мы благодарны центру цифровой экспертизы Роскачества за высокую оценку наших трудов по развитию мобильного приложения Домклик и цифровых сервисов.

Команда Домклик последние два года активно развивает сервисную модель, чтобы такое важное событие, как приобретение квартиры, прошло максимально быстро, удобно и без рутины. И сегодня все этапы покупки квартиры — от поиска жилья до снятия обременения после погашения кредита — доступны онлайн.

Мы также внедряем голосовых чат-ботов и AI-помощников, которые упрощают взаимодействие с пользователями. В итоге теперь клиентам не нужно посещать офисы банка, и ипотечные сделки проходят намного быстрее.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Кроме того, по результатам исследования специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества отдельно выделили такие плюсы приложения Домклик, как:

Читайте также: Одна заявка на все ипотечные программы СберБанка: как подать на Домклик

Новости
Новости Сбера
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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