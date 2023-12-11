Сбер улучшил условия по нецелевому кредиту под залог недвижимости
Сбер упростил получение нецелевого кредита под залог недвижимости. Теперь заёмные средства поступают на счёт клиента дистанционно — нужно только один раз посетить офис банка, чтобы подписать договор. Также можно привлечь до двух созаемщиков, чтобы увеличить сумму кредита. Это полезно в случаях, когда банк одобрил сумму ниже той, что была запрошена, из-за недостаточной платежеспособности заемщика.
Кроме того, оформляя кредит под залог квартиры, клиент не обязан предоставлять отчёт об оценке — это экономит время и не придется тратить до 5 тыс. рублей за услугу.
Но отчёт об оценке может понадобиться, если нецелевой кредит оформляется под залог другого типа недвижимости — например, жилого дома, земельного участка, апартаментов или гаража.
Получить кредит под залог недвижимости на Домклик можно без подтверждения дохода и занятости. Для залога подойдут квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок и гараж.
Кредит выдаётся без первоначального взноса на сумму от 300 тыс. рублей до 20 млн рублей и на срок от 1 года до 20 лет.
Подать заявку можно онлайн на Домклик.