Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Ипотека
5 мин
10K

Как привлечь покупателей через скидки на ипотеку: инструкция для продавца недвижимости

Дата публикации: 07 фев 2025
Как привлечь покупателей через скидки на ипотеку: инструкция для продавца недвижимости

Каждый продавец хочет как можно быстрее реализовать недвижимость и по хорошей цене. Один из способов привлечь покупателей — предложить особые условия или проинформировать о возможностях снизить финансовую нагрузку. На Домклик можно не только ускорить продажу, но и повысить ценность своего объекта, предложив покупателю хорошую скидку — вплоть до 12,2% — на ставку по ипотеке Сбера.

Рассказываем об этом подробнее.

Как получить значок скидки на объявление

Часть скидок зависят от объекта и действий продавца, часть — от условий кредитования и действий покупателя.

Выгодные предложения в поиске на Домклик подсвечиваются специальными значками о скидках. Чтобы получить такие на свои объявления:

  • разместите объявления на Домклик;
  • укажите кадастровый номер недвижимости.

Скидки, которые зависят от продавца

Скидка 0,3% за «Знакомые объекты»

Если недвижимость ранее была в ипотеке Сбербанка или зарегистрирована через сервис «Электронная регистрация», она получит статус «Знакомый объект». Это даёт покупателю:

  • снижение ставки на 0,3%;
  • ускоренное оформление сделки, так как документы уже проверены банком;
  • гарантию безопасности благодаря проверке юридической истории объекта.

Скидка присваивается автоматически после проверки данных.

Скидка 0,3% за покупку на Домклик

При добавлении в объявление кадастрового номера или номера квартиры присваивается «Скидка 0,3%». Покупатели, выбирая такие объекты, автоматически получают скидку на ставку по ипотеке.

Скидка 0,3% по программе «Ипотека плюс»

Если стоимость вашей недвижимости и сумма ипотечного кредита соответствуют условиям программы «Ипотека плюс» в вашем регионе, покупатель может получить ещё одну скидку к ставке в размере 0,3%.

Узнать о том, какие параметры применяются в вашем регионе, можно с помощью этой таблицы. Например, в Новосибирской области минимальная стоимость недвижимости для получения скидки — 6,25 млн руб., а минимальная сумма ипотечного кредита — 5 млн руб.

Это ещё одно конкурентное преимущество вашего объявления, которое может сыграть решающую роль для покупателя в пользу вашей недвижимости.

Скидки суммируются

Скидки суммируются при выполнении всех условий — в этом случае ваше объявление получит значок «Скидка на ипотеку 0,9%».

Скидки, которые зависят от покупателя

Если вы расскажете о дополнительных скидках покупателю, вы расположите его к себе ещё больше и приблизите ваш выход на сделку.

Скидка до 0,5% для зарплатных клиентов Сбербанка

Покупатели, которые получают зарплату на карту Сбербанка, могут снизить ставку на 0,5%. Это преимущество автоматически учитывается банком при оформлении ипотеки.

Скидка 0,5% при первоначальном взносе от 20%

Если покупатель готов внести первоначальный взнос от 20% стоимости недвижимости, он получает дополнительное снижение ставки на 0,5%.

Скидка 0,3% при оформлении услуги «Сделка с гарантией» на Домклик

При заказе услуги «Сделка с гарантией» на Домклик покупатель получит экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости. Качество проверки подтверждается сертификатом гарантии.

Дисконт 0,3% на ставку по ипотеке можно получить при покупке вторичного жилья (квартира, комната, доля в квартире, апартаменты) и загородной недвижимости (земельный участок или дом с землёй).

Скидка до 10% при подключении опции «Своя ставка»

Покупатель может самостоятельно настроить размер скидки на ставку — от 0,5% до 10% — по программе «Своя ставка», рассчитывая условия кредита на калькуляторе.

Подготовьте своё объявление и расскажите покупателю о скидках

Внесите сведения, нужные для получения значка о скидках на вашем объявлении, укажите в описании, какие из них уже доступны по вашему предложению. Это повысит интерес среди покупателей и замотивирует принять решение в пользу вашей недвижимости.

Резюмируем, как помочь покупателю снизить ипотечную ставку до 12,2% и быстрее выйти на сделку.

Шаг 1. Получите значок «Скидка на ипотеку 0,9% (включает скидки за покупку на Домклик, программу «Ипотека плюс» и «Знакомый объект»).

Шаг 2. Расскажите покупателям о возможности подключения дополнительных опций, таких как «Сделка с гарантией» (скидка 0,3%) и «Своя ставка» (скидка до 10%).

Шаг 3. Напомните, что зарплатные клиенты Сбербанка могут получить дополнительную скидку 0,5%.

Ставки
Как получить скидку при покупке недвижимости
Вторичное жилье
Условия ипотеки
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
Привлекаете покупателей скидками?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Содержание статьи

Актуальное

Первоначальный взнос по ипотеке Сбера в 2025 году: ответы на популярные вопросы
вчера 16:00
316K
Как платить по ипотеке: ответы на популярные вопросы
26 фев 2025
1M
Боюсь брать ипотеку: что делать
25 фев 2025
4K
Аннуитетный и дифференцированный платежи: что это такое и в чем разница
20 фев 2025
361K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал
  • Главная
  • Ипотека