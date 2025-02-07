Как привлечь покупателей через скидки на ипотеку: инструкция для продавца недвижимости
Каждый продавец хочет как можно быстрее реализовать недвижимость и по хорошей цене. Один из способов привлечь покупателей — предложить особые условия или проинформировать о возможностях снизить финансовую нагрузку. На Домклик можно не только ускорить продажу, но и повысить ценность своего объекта, предложив покупателю хорошую скидку — вплоть до 12,2% — на ставку по ипотеке Сбера.
Рассказываем об этом подробнее.
Как получить значок скидки на объявление
Часть скидок зависят от объекта и действий продавца, часть — от условий кредитования и действий покупателя.
Выгодные предложения в поиске на Домклик подсвечиваются специальными значками о скидках. Чтобы получить такие на свои объявления:
- разместите объявления на Домклик;
- укажите кадастровый номер недвижимости.
Скидки, которые зависят от продавца
Скидка 0,3% за «Знакомые объекты»
Если недвижимость ранее была в ипотеке Сбербанка или зарегистрирована через сервис «Электронная регистрация», она получит статус «Знакомый объект». Это даёт покупателю:
- снижение ставки на 0,3%;
- ускоренное оформление сделки, так как документы уже проверены банком;
- гарантию безопасности благодаря проверке юридической истории объекта.
Скидка присваивается автоматически после проверки данных.
Скидка 0,3% за покупку на Домклик
При добавлении в объявление кадастрового номера или номера квартиры присваивается «Скидка 0,3%». Покупатели, выбирая такие объекты, автоматически получают скидку на ставку по ипотеке.
Скидка 0,3% по программе «Ипотека плюс»
Если стоимость вашей недвижимости и сумма ипотечного кредита соответствуют условиям программы «Ипотека плюс» в вашем регионе, покупатель может получить ещё одну скидку к ставке в размере 0,3%.
Узнать о том, какие параметры применяются в вашем регионе, можно с помощью этой таблицы. Например, в Новосибирской области минимальная стоимость недвижимости для получения скидки — 6,25 млн руб., а минимальная сумма ипотечного кредита — 5 млн руб.
Это ещё одно конкурентное преимущество вашего объявления, которое может сыграть решающую роль для покупателя в пользу вашей недвижимости.
Скидки суммируются
Скидки суммируются при выполнении всех условий — в этом случае ваше объявление получит значок «Скидка на ипотеку 0,9%».
Скидки, которые зависят от покупателя
Если вы расскажете о дополнительных скидках покупателю, вы расположите его к себе ещё больше и приблизите ваш выход на сделку.
Скидка до 0,5% для зарплатных клиентов Сбербанка
Покупатели, которые получают зарплату на карту Сбербанка, могут снизить ставку на 0,5%. Это преимущество автоматически учитывается банком при оформлении ипотеки.
Скидка 0,5% при первоначальном взносе от 20%
Если покупатель готов внести первоначальный взнос от 20% стоимости недвижимости, он получает дополнительное снижение ставки на 0,5%.
Скидка 0,3% при оформлении услуги «Сделка с гарантией» на Домклик
При заказе услуги «Сделка с гарантией» на Домклик покупатель получит экспертное заключение и рекомендации юриста по объекту недвижимости. Качество проверки подтверждается сертификатом гарантии.
Дисконт 0,3% на ставку по ипотеке можно получить при покупке вторичного жилья (квартира, комната, доля в квартире, апартаменты) и загородной недвижимости (земельный участок или дом с землёй).
Скидка до 10% при подключении опции «Своя ставка»
Покупатель может самостоятельно настроить размер скидки на ставку — от 0,5% до 10% — по программе «Своя ставка», рассчитывая условия кредита на калькуляторе.
Подготовьте своё объявление и расскажите покупателю о скидках
Внесите сведения, нужные для получения значка о скидках на вашем объявлении, укажите в описании, какие из них уже доступны по вашему предложению. Это повысит интерес среди покупателей и замотивирует принять решение в пользу вашей недвижимости.
Резюмируем, как помочь покупателю снизить ипотечную ставку до 12,2% и быстрее выйти на сделку.
Шаг 1. Получите значок «Скидка на ипотеку 0,9% (включает скидки за покупку на Домклик, программу «Ипотека плюс» и «Знакомый объект»).
Шаг 2. Расскажите покупателям о возможности подключения дополнительных опций, таких как «Сделка с гарантией» (скидка 0,3%) и «Своя ставка» (скидка до 10%).
Шаг 3. Напомните, что зарплатные клиенты Сбербанка могут получить дополнительную скидку 0,5%.
Вы можете оставить первый.