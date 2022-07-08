Семейная ипотека: кто и как берет кредиты на жилье
«Серьезные отношения — это когда у вас ипотека», — шутят некоторые пары. Ко Дню семьи, любви и верности аналитический центр Домклик проанализировал данные о сделках по программе «Семейная ипотека» за последний год и выяснил, как часто мужья и жены выступают созаемщиками, есть ли среди них бывшие супруги, и берут ли ипотеку дети и родители.
Семейная ипотека: насколько она популярна
На диаграмме показано количество выданных кредитов по программе «Семейная ипотека» по месяцам.
Рис. 1. Динамика выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека» (столбчатая диаграмма). Желтым обозначен процент сделок по семейной ипотеке от общего количества ипотечных сделок.
Из графика видно, что в прошлом году клиенты Сбера проявляли устойчивый интерес к семейной ипотеке. За второе полугодие 2021 года доля сделок по программе выросла с 3,7% до 7%.
Весной 2022 года можем видеть следующую картину: несмотря на общее падение спроса за последние 3 месяца, доля сделок по программе резко возрастает до 22,8%. Глава аналитического центра Домклик Мария Ромчанова также подчеркнула важность развития льготных программ.
Семейная ипотека на сегодняшний день является одним из самых доступных способов улучшить жилищные условия для молодых семей. По итогам работы программы за год мы наблюдаем стабильный интерес населения даже в периоды снижения активности по сделкам с недвижимостью. Так, по итогам первого полугодия 2022 года, Сбер выдал более 40 тысяч ипотечных кредитов по этой программе. При этом объем выдач составил 175,2 млрд рублей — это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В каких регионах и городах России чаще всего берут семейную ипотеку
Из графика ниже видно, что в рейтинг входят как небольшие города (Ижевск, Тюмень, Воронеж), так и мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Екатеринбург).
Рис. 2. Топ-15 регионов и городов РФ с наибольшим количеством ипотечных сделок по программе «Семейная ипотека» за прошедший год.
Кто берет семейную ипотеку: состав заемщиков и созаемщиков по кредиту
Анализ сделок по семейной ипотеке показывает, что сегодня в России распространенными являются не только те модели, где заемщиком и созаемщиком по кредиту на недвижимость выступают муж и жена, хотя такая схема и является самой распространненной. Расскажем подробнее об основных моделях, но сначала небольшой ликбез.
Чем заемщик отличается от созаемщика?
Заемщик — «главный» человек, на которого оформляется ипотека. В документах его также указывают как «титульный созаемщик».
Чтобы увеличить сумму ипотечного кредита заемщик может привлечь созаемщиков — при рассмотрении заявки банк будет учитывать общий доход. Созаемщиками могут быть максимум 3 человека, их доходы учитываются при расчете максимального размера ипотеки.
Итак, с формулировками разобрались. Теперь — к делу. Кто же эти люди, состоящие в «серьезных отношениях» иоформляющие общую ипотеку?
Ипотеку оформляют оба супруга. Один из них — заемщик, а другой — созаемщик
Подавляющее большинство сделок — 55% от всех семейных ипотек. Чаще всего по ипотеке платит один из членов семьи. Средняя доля ежемесячного платежа от дохода заемщика составляет около 28%. Распространенность данной модели объяснить довольно легко и оправдывается самой целью ипотечной программы для семей: чаще всего один из родителей работает и платит ипотеку, а второй — занимается воспитанием детей и другими важными делами.
Ипотека оформляется на одного родителя
Таких случаев также очень много. Доля ипотеки, оформленной по семейной ипотеке без созаемщиков, составляет 41,8%. Кредиты на жилье берут как одинокие родители, так и пары с детьми, которые не состоят в официальном браке. Отметим, что программа «Семейная ипотека» предназначена для семей, где есть хотя бы один ребенок, включая семьи с одним родителем.
Ипотеку берут пары, не состоящие в официальном браке
В данной модели сложно говорить о том, кем конкретно приходятся друг другу заемщик и созаемщик — близкими друзьми, дальними родственниками или деловыми партнерами. Тем не менее, оформляющих ипотеку двое и у них есть дети. Доля таких пар от общего числа сделок по семейной ипотеке составляет 2,4%.
Ипотеку берет ребенок, созаемщики — родители
Таких ситуаций немного — около 0,5%. Заемщиком по ипотеке выступает молодой человек или девушка (напомним, ипотеку в Сбере можно получить с 18 лет), а созаемщиками — их родители. Такая схема интуитивно понятна: взрослые родители помогают детям купить жилье и снизить их материальную нагрузку.
Согласно расчетам аналитического центра Домклик, ежемесячный платеж зачастую составляет значительную долю от дохода заемщика: в среднем 46% от официальных доходов «взрослого ребенка».
Ипотеку берет родитель, а созаемщик — ребенок
Примерно в таком же количестве случаев — около 0,4% — что и в пункте выше, дети приходят на помощь своим родителям в стремлении купить дом или квартиру. Однако родители нуждаются в поддержке своих детей в меньшей степени: доля ежемесячного платежа относительно дохода заемщика (родителя) в этом случае значительно ниже и составляет около 25%.
Ипотеку берут братья или сестры
Таких моделей очень мало — около 0,1% от общего числа сделок по семейной ипотеке. Тем не менее, анализ данных показывает, что родные братья и сестры оказывают поддержку членам своей семьи, для которых ипотечный кредит является непростой задачей — их ежемесячный платеж составляет, в среднем, 39% от официальных доходов.
Ипотеку оформляют бывшие супруги
Таких моделей также крайне мало — примерно 0,1% от общего числа сделок по семейной ипотеке. Однако люпопытен сам факт того, что такие схемы все же встечаются и бывшие супруги продолжают поддерживать друг друга, несмотря на расставание и смену приоритетов.
Семейная ипотека: условия кредита и ставка
Семейная ипотека — программа для семей, где хотя бы один ребенок родился после 2018 года включительно или есть ребенок с инвалидностью. По программе можно купить готовое или строящееся жилье от застройщика или построить дом.
Суммы зависит от региона, в котором покупается недвижимость.
- До 12 млн рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
- До 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах
Ставка по Семейной ипотеке в Сбере — от 5,3%. Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Первый взнос — от 15%.
В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Размер выплаты материнского капитала на первого ребенка в 2022 году составит 524,5 тыс. рублей, на второго — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. рублей, если его оформляла. #ИпотекаВернулась