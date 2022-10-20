Что такое справка по форме банка и как её получить
При рассмотрении ипотечной заявки банк всегда проверяет платёжеспособность заёмщика. Один из способов подтверждения дохода при оформлении ипотеки — предоставление справки по форме банка. Разбираемся, что это за документ и где его взять.
Справка по форме банка: что это
Это документ, в котором работодатель отражает реальный среднемесячный доход заёмщика. От стандартной формы налоговой отчётности — справки 2-НДФЛ — справка по форме банка отличается тем, что она не имеет единого стандартизированного образца, поэтому каждая кредитная организация предлагает собственный бланк.
Скачать образец справки по форме банка
Что должно быть указано в справке:
- дата выдачи
- ФИО и дата рождения работника
- занимаемая должность
- наименование и адрес организации-работодателя
- номера телефонов бухгалтерии и отдела кадров
- среднемесячный доход и среднемесячный размер НДФЛ
Документ должен быть подписан руководителем или главным бухгалтером и заверен печатью организации (при наличии).
За какой период оформляется справка
Для получения ипотечного кредита в СберБанке в справке нужно указать средний доход за последние 12 месяцев. Если стаж работы меньше года — указывается фактическое число месяцев, которые учитывались при расчёте, и среднемесячный доход за фактически отработанное время.
Если за последний год в компании была реорганизация, нужно оформить 2 справки — с прошлого и настоящего места работы.
В каких случаях она нужна
Обычно для подтверждения дохода используется справка 2-НДФЛ. Если вы являетесь зарплатным клиентом Сбера, то подтверждение дохода не нужно.
При этом в справке 2-НДФЛ и в выписке по счёту отражается только официальная зарплата. Справка по форме банка оформляется в том случае, если реальный доход работника выше.
Сколько действует справка по форме банка
Документ действителен в течение 30 календарных дней с даты выдачи.
Как оформить справку по форме банка
Шаг 1. Скачать бланк справки на сайте банка
Шаг 2. Передать бланк в бухгалтерию организации-работодателя
Шаг 3. Получить заполненную справку (допускается заполнение от руки), проверить достоверность и корректность указнной информации, убедиться в наличии обязательных реквизитов (дата, подпись, ФИО и должность подписанта)
Полученный документ можно предоставить в банк при подаче заявки на ипотеку.
Что делать, если не получается подтвердить доход
Если у вас есть стабильный доход, но нет возможности подтвердить его документально, вы можете взять ипотеку по двум документам. Для оформления заявки нужен только паспорт и один документ на выбор. С помощью программы можно купить квартиру, апартаменты, таунхаус, дом, гараж, машиноместо или кладовую.