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Ипотека
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Что такое справка по форме банка и как её получить

Дата публикации: 20 окт 2022
Что такое справка по форме банка и как её получить
Содержание

При рассмотрении ипотечной заявки банк всегда проверяет платёжеспособность заёмщика. Один из способов подтверждения дохода при оформлении ипотеки — предоставление справки по форме банка. Разбираемся, что это за документ и где его взять.

Справка по форме банка: что это

Это документ, в котором работодатель отражает реальный среднемесячный доход заёмщика. От стандартной формы налоговой отчётности — справки 2-НДФЛ — справка по форме банка отличается тем, что она не имеет единого стандартизированного образца, поэтому каждая кредитная организация предлагает собственный бланк.

Скачать образец справки по форме банка

Что должно быть указано в справке:

  • дата выдачи
  • ФИО и дата рождения работника
  • занимаемая должность
  • наименование и адрес организации-работодателя
  • номера телефонов бухгалтерии и отдела кадров
  • среднемесячный доход и среднемесячный размер НДФЛ

Документ должен быть подписан руководителем или главным бухгалтером и заверен печатью организации (при наличии).

За какой период оформляется справка

Для получения ипотечного кредита в СберБанке в справке нужно указать средний доход за последние 12 месяцев. Если стаж работы меньше года — указывается фактическое число месяцев, которые учитывались при расчёте, и среднемесячный доход за фактически отработанное время.

Если за последний год в компании была реорганизация, нужно оформить 2 справки — с прошлого и настоящего места работы. 

В каких случаях она нужна

Обычно для подтверждения дохода используется справка 2-НДФЛ. Если вы являетесь зарплатным клиентом Сбера, то подтверждение дохода не нужно.

При этом в справке 2-НДФЛ и в выписке по счёту отражается только официальная зарплата. Справка по форме банка оформляется в том случае, если реальный доход работника выше. 

Сколько действует справка по форме банка

Документ действителен в течение 30 календарных дней с даты выдачи.

Как оформить справку по форме банка

Шаг 1. Скачать бланк справки на сайте банка

Шаг 2. Передать бланк в бухгалтерию организации-работодателя

Шаг 3. Получить заполненную справку (допускается заполнение от руки), проверить достоверность и корректность указнной информации, убедиться в наличии обязательных реквизитов (дата, подпись, ФИО и должность подписанта)

Полученный документ можно предоставить в банк при подаче заявки на ипотеку.

Что делать, если не получается подтвердить доход

Если у вас есть стабильный доход, но нет возможности подтвердить его документально, вы можете взять ипотеку по двум документам. Для оформления заявки нужен только паспорт и один документ на выбор. С помощью программы можно купить квартиру, апартаменты, таунхаус, дом, гараж, машиноместо или кладовую.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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