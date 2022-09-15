Как иностранному гражданину получить ипотеку в СберБанке: ответы на популярные вопросы
В статье рассказываем, что необходимо знать иностранному гражданину для оформления ипотеки в Сбере.
Какие ипотечные программы доступны иностранцам в Сбере
- Вторичное жилье
- Новостройка
- Строительство жилого дома
- Загородная недвижимость и земля
- Гараж, машино-место или кладовая
Условия ипотеки для иностранных граждан
Первоначальный взнос по ипотеке на:
- вторичное жильё — от 10,1%;
- новостройки — от 15,1%
- строительство дома, загородную недвижимость и землю, гараж, машино-место и кладовую — от 25%.
Оформление страхования недвижимости, которая находится в залоге у банка, обязательно.
Срок рассмотрения заявки на ипотеку составляет суммарно до 16 рабочих дней.
Требования к заёмщикам
Возраст заёмщика — не менее 21 года.
Стаж работы — от 3 месяцев на текущем месте работы.
Гражданство – Иностранное государство*
Привлечение созаемщиков - Созаемщиками могут выступать не более 3-х физических лиц (как граждане РФ, так и граждане иностранного государства), чей доход учитывается при расчете кредита.
*Ипотека недоступна гражданам некоторых стран: Австралия, Австрия, Албания, Ангилья, Андорра, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, Япония.
Какие документы нужны для подачи заявки на ипотеку
- Паспорт иностранного гражданина — частично или полностью на иностранном языке.
- Нотариально заверенный перевод паспорта.
- Миграционная карта с действующим сроком пребывания в РФ. Карта не нужна для граждан Республики Беларусь.
- Документ о временной или постоянной регистрации на территории РФ.
- Документ, подтверждающий право на пребывание в РФ. Например: вид на жительство, разрешение на временное пребывание, виза.
- Документы, подтверждающие трудовую занятость и доход (копией трудовой книжки/выпиской из трудовой книжки/справкой от работодателя (для физ. лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки)/формой СТД-Р и СТД-ПФР на бумажном носителе и справкой по форме 2-НДФЛ)*.
*Не требуется при наличии двух и более зачислений зарплаты на счет или карту в СберБанке.
Какую недвижимость может приобрести иностранный гражданин
Объект недвижимости должен быть расположен на территории Российской Федерации (за исключением территории Республики Крым и г. Севастополь) и не должен быть в обременении* банков и третьих лиц или состоять под арестом (запретом).
При этом приобрести земельный участок возможно только на территории г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга (за исключением Кронштадского района), Ивановской области, Калужской области, Костромской области, Рязанской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской области, Новгородской области, Иркутской области, Республики Башкортостан, Свердловской области, Ханты-Мансийского автономного округа.
*Обременение (ограничение) права собственности на Объект недвижимости, зарегистрированное в органах регистрации прав
Ответы на популярные вопросы
У супруги (-а) есть материнский капитал. Можно ли его использовать?
Только если вы самостоятельно перечислите материнский капитал продавцу — без участия банка.
Какие скидки на ставку по ипотеке я могу получить?
- Скидка 1% при оформлении полиса страхования жизни и здоровья
Оформите полис страхования жизни и здоровья в одной из аккредитованных страховых компаний СберБанка.
- Скидка 0,3% при покупке недвижимости на Домклик
Такую скидку можно получить при покупке квартир и домов на вторичном рынке.
Объявление о продаже квартиры должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,3%».
Обязательно ли получать зарплату на карту СберБанка?
Нет, можно подтвердить доход справкой по форме 2-НДФЛ и занятость копией трудовой книжки/выпиской из трудовой книжки/справкой от работодателя (для физ. лиц, в отношении которых законодательством РФ допускается отсутствие трудовой книжки)/формой СТД-Р и СТД-ПФР на бумажном носителе.
Как подать заявку на ипотеку?
Подать заявку онлайн можно из любой точки России с помощью Домклик.
Получение ипотеки невозможно на территории Юго-Западного* банка Сбербанка.
*Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Ставропольский край, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Чеченская Республика