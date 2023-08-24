Инструкция: что делать, если менеджер долго не отвечает в личном кабинете Домклик
В личном кабинете Домклик можно получить консультацию по оформлению сделки, подать заявку на ипотеку, заказать справку для налогового вычета, снять обременение с объекта — всего пользователям сервиса доступно более 50 услуг, связанных с покупкой и продажей недвижимости в ипотеку и без, а также с обслуживанием уже полученного кредита.
Если нужной услуги или необходимой справки нет в списке, вы можете связаться с менеджером. Самый простой способ — написать в чат. В приложении Домклик чат с менеджером можно найти в разделе «Чаты».
Онлайн-поддержка доступна ежедневно и круглосуточно, 24/7. Но как быть, если ответа нет, а вопрос срочный? Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.
Почему менеджер не отвечает в чате
Менеджер обрабатывает входящие сообщения в порядке очереди — будьте уверены, ваш вопрос не затеряется. Как только менеджер освободится, он обязательно ответит вам. Иногда в чат поступает большое количество обращений от пользователей — в таких случаях ждать ответа приходится дольше обычного.
Если ипотека уже одобрена, и вы находитесь на этапе подготовки к сделке, то в личном кабинете должна отображаться информация о вашем менеджере по ипотечному кредитованию — имя и фамилия, контактные данные, адрес и график работы. С помощью кнопки «Позвонить» вы можете бесплатно связаться с ним, если в чате нет ответа.
Обратите внимание, что менеджер не сможет ответить на сообщение или звонок, если находится на сделке. Он обязательно свяжется с вами, как только освободится — в течение дня или на следующий рабочий день, если звонок поступил в нерабочее время.
Что делать, если вопрос срочный
Если консультация нужна срочно, клиент может заказать звонок менеджера или самостоятельно позвонить на горячую линию по номеру 900.
Если вам нужна помощь в решении технических проблем (не можете войти на сайт, не открывается страница, не получается разместить объявление и так далее), необходимо отправить сообщение в службу поддержки.
При оформлении ипотеки на Домклик клиенты могут воспользоваться услугой «Персональный менеджер». Эксперт поможет вам подобрать лучшие условия и подскажет, как получить одобрение недвижимости. При этом ваши вопросы будут решаться в приоритетном порядке.