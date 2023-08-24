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Ипотека
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Инструкция: что делать, если менеджер долго не отвечает в личном кабинете Домклик

Дата публикации: 24 авг 2023
Инструкция: что делать, если менеджер долго не отвечает в личном кабинете Домклик
Содержание

В личном кабинете Домклик можно получить консультацию по оформлению сделки, подать заявку на ипотеку, заказать справку для налогового вычета, снять обременение с объекта — всего пользователям сервиса доступно более 50 услуг, связанных с покупкой и продажей недвижимости в ипотеку и без, а также с обслуживанием уже полученного кредита.

Если нужной услуги или необходимой справки нет в списке, вы можете связаться с менеджером.  Самый простой способ — написать в чат. В приложении Домклик чат с менеджером можно найти в разделе «Чаты».

Инструкция: что делать, если менеджер не отвечает в личном кабинете Домклик №1

Онлайн-поддержка доступна ежедневно и круглосуточно, 24/7. Но как быть, если ответа нет, а вопрос срочный? Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.

Почему менеджер не отвечает в чате

Менеджер обрабатывает входящие сообщения в порядке очереди — будьте уверены, ваш вопрос не затеряется. Как только менеджер освободится, он обязательно ответит вам. Иногда в чат поступает большое количество обращений от пользователей — в таких случаях ждать ответа приходится дольше обычного.

Если ипотека уже одобрена, и вы находитесь на этапе подготовки к сделке, то в личном кабинете должна отображаться информация о вашем менеджере по ипотечному кредитованию — имя и фамилия, контактные данные, адрес и график работы. С помощью кнопки «Позвонить» вы можете бесплатно связаться с ним, если в чате нет ответа.

Обратите внимание, что менеджер не сможет ответить на сообщение или звонок, если находится на сделке. Он обязательно свяжется с вами, как только освободится — в течение дня или на следующий рабочий день, если звонок поступил в нерабочее время.

Что делать, если вопрос срочный

Если консультация нужна срочно, клиент может заказать звонок менеджера или самостоятельно позвонить на горячую линию по номеру 900.

Если вам нужна помощь в решении технических проблем (не можете войти на сайт, не открывается страница, не получается разместить объявление и так далее), необходимо отправить сообщение в службу поддержки.

При оформлении ипотеки на Домклик клиенты могут воспользоваться услугой «Персональный менеджер». Эксперт поможет вам подобрать лучшие условия и подскажет, как получить одобрение недвижимости. При этом ваши вопросы будут решаться в приоритетном порядке.

Читайте также: Как самостоятельно решить вопросы по ипотеке с банком на Домклик

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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