Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик
Вы подали заявку на ипотеку Сбера и получили одобрение. Поздравляем — самый волнительный шаг позади! Осталось еще несколько несложных этапов — их можно пройти онлайн в личном кабинене Домклик и приехать в офис только один раз для подписания документов. Рассказываем, как это сделать.
✅ Выбрать недвижимость
После одобрения зявки на ипотеку у вас будет 90 дней. За это время нужно найти недвижимость, собрать документы и подписать кредитный договор. В личном кабинете вы можете увидеть все параметры вашей сделки и заявление на одобрение. Если у вас возниккнут вопросы, вы можете задать их менеджеру в чате или заказать звонок.
Чтобы выбрать недвижимость и добавить ее в сделку, зайдите в личный кабинет. Если у вас возникли трудности с поиском, на вопрос о выборе недвижимости нажмите на банере «Нет, мне нужна помощь», укажите параметры желаемой недвижимости и ищите подходящий вариант из более чем двух тысяч объявлений на Домклик.
Чтобы добавить уже выбранную недвижимость в сделку, нажмите на этом же банере на «Да, выбрал(а)» и укажите адрес выбранной недвижимости.
Подробнее о поиске недвижимости на Домклик
✅ Собрать документы
После того как вы добавили недвижимость в сделку пройдите опрос для формирования списка необходимы документов.
Затем отсканируйте нужные документы или сфотографируйте их и загрузите каждый документ в соответствующую папку.
Добавьте в сделку продавца или риелтора — они загрузят документы со своей стороны.
После загрузки документы автоматически поступят менеджеру банка на рассмотрение. Срок проверки — 1-2 дня.
Если каких-либо документов будет не хватать, менеджер попросит вас догрузить недостающие документы.
Если комплект документов полный, недвижимость будет направлена на одобрение в банк. После этого вы уже получите точный ответ, можно ли купить эту недвижимость в ипотеку СберБанка.
Подробнее о сборе документов
✅ Получить одобрение недвижимости
После того как вы загрузите все необходимые документы банк приступит к проверке недвижимости и вынесет решение, готов ли он под ее залог выдать вам ипотечный кредит.
Как только банк примет решение, вы получите уведомление.
Подробнее об одобрении недвижимости банком
✅ Записаться на сделку
Обсудите со всеми участниками удобное время и офис для оформления сделки.
Далее в личном кабинете выберите офис для проведения сделки.
Выберите нужную дату и время сделки — доступна запись на 4 недели вперед.
Проверьте выбранный офис, дату и время и нажмите на кнопку «Подтвердить запись».
После успешной записи вы увидите статус «Сделка назначена», а всем участникам сделки придет СМС с датой, временем, адресом офиса, где будет проводиться сделка. В течение одного рабочего с вами свяжется сотрудник банка и подготовит кредитную документацию.
Если вы захотите изменить дату и время сделки, обратитесь к менеджеру по телефону 900 или напишите в чат в личном кабинете Домклик.