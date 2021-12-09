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Ипотека
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Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик

Дата публикации: 09 дек 2021
Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик
Содержание

Вы подали заявку на ипотеку Сбера и получили одобрение. Поздравляем — самый волнительный шаг позади! Осталось еще несколько несложных этапов — их можно пройти онлайн в личном кабинене Домклик и приехать в офис только один раз для подписания документов. Рассказываем, как это сделать.

Выбрать недвижимость

После одобрения зявки на ипотеку у вас будет 90 дней. За это время нужно найти недвижимость, собрать документы и подписать кредитный договор. В личном кабинете вы можете увидеть все параметры вашей сделки и заявление на одобрение. Если у вас возниккнут вопросы, вы можете задать их менеджеру в чате или заказать звонок. 

Чтобы выбрать недвижимость и добавить ее в сделку, зайдите в личный кабинет. Если у вас возникли трудности с поиском, на вопрос о выборе недвижимости нажмите на банере «Нет, мне нужна помощь», укажите параметры желаемой недвижимости и ищите подходящий вариант из более чем двух тысяч объявлений на Домклик.

Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик №1

Чтобы добавить уже выбранную недвижимость в сделку, нажмите на этом же банере на «Да, выбрал(а)» и укажите адрес выбранной недвижимости.

Подробнее о поиске недвижимости на Домклик

✅  Собрать документы

После того как вы добавили недвижимость в сделку пройдите опрос для формирования списка необходимы документов.

Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик №2

Затем отсканируйте нужные документы или сфотографируйте их и загрузите каждый документ в соответствующую папку.

Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик №3

Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик №4

Добавьте в сделку продавца или риелтора — они загрузят документы со своей стороны.

Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик №5

После загрузки документы автоматически поступят менеджеру банка на рассмотрение. Срок проверки — 1-2 дня.

Если каких-либо документов будет не хватать, менеджер попросит вас догрузить недостающие документы.

Если комплект документов полный, недвижимость будет направлена на одобрение в банк. После этого вы уже получите точный ответ, можно ли купить эту недвижимость в ипотеку СберБанка.

Подробнее о сборе документов 

✅  Получить одобрение недвижимости

После того как вы загрузите все необходимые документы банк приступит к проверке недвижимости и вынесет решение, готов ли он под ее залог выдать вам ипотечный кредит.

Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик №6

Как только банк примет решение, вы получите уведомление.

Подробнее об одобрении недвижимости банком

✅  Записаться на сделку

Обсудите со всеми участниками удобное время и офис для оформления сделки.

Далее в личном кабинете выберите офис для проведения сделки. 

Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик №7

Выберите нужную дату и время сделки — доступна запись на 4 недели вперед.

Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик №8

Проверьте выбранный офис, дату и время и нажмите на кнопку «Подтвердить запись».

Как оформить ипотеку в личном кабинете Домклик №9

После успешной записи вы увидите статус «Сделка назначена», а всем участникам сделки придет СМС с датой, временем, адресом офиса, где будет проводиться сделка. В течение одного рабочего с вами свяжется сотрудник банка и подготовит кредитную документацию.

Если вы захотите изменить дату и время сделки, обратитесь к менеджеру по телефону 900 или напишите в чат в личном кабинете Домклик.

Кабинет участника сделки
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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