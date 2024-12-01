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Успеть до Нового года: что можно сделать в квартире за месяц

Дом и уют
Дата публикации: 01 дек 2024
20K
Успеть до Нового года: что можно сделать в квартире за месяц
Содержание

Кому-то для новогоднего настроения достаточно елки и гирлянд, а другим хочется заменить обои и ламинат, чтобы встретить 2025 год в обновленной квартире. Разбираемся, что получится сделать в квартире за месяц и как ускорить ремонт.

Заменить ламинат или линолеум

Для быстрого ремонта пола лучше всего подходит линолеум или ковролин — их достаточно просто расстелить на полу, оставить на сутки-двое, а потом прижать плинтусом у стен. Иногда их укладывают на клей — получается дольше, но надежнее.

Более долгие варианты — ламинат и виниловая плитка. Покрытие собирают из отдельных плашек, а для ламината нужно еще и расстелить подложку. Но даже этими материалами можно обновить пол в комнате за день.

Обновить отделку стен и потолка

За день-два можно переклеить обои или перекрасить стены в одной комнате. А можно вообще ограничиться одной стеной: покрасить ее яркой краской, установить декоративные панели или уложить плитку под кирпич.

Потолок тоже легко побелить — только делать это нужно до того, как начнете клеить новые обои, красить стены или укладывать ламинат, чтобы не испортить отделку. Еще один экспресс-вариант — натяжной потолок: его устанавливают за один день.

Привести в порядок плитку

Затевать полную замену плитки перед праздниками не стоит — это долгая и грязная работа. Но можно обновить потемневшую затирку или покрасить плитку специальной краской — будет выглядеть свежее.

Установить новые светильники и розетки

Старые пожелтевшие розетки и приевшиеся светильники легко заменить. Можно подобрать новую интересную люстру и бра или даже просто заменить абажуры. Только если никогда не работали с электрикой, не рискуйте — вызовите мастера.

Поменять двери

Двери в квартире заменят за один-три дня. Только заказывать их нужно заранее, в начале месяца, чтобы их успели изготовить под размер и привезти в квартиру.

Замена дверей стоит дорого. Если не хочется много тратить, можно начать с малого: например, заменить ручки. Деревянные двери можно покрыть лаком или покрасить, чтобы они выглядели более новыми.

Дать новую жизнь старой мебели

Необязательно заказывать новую мебель, чтобы изменить интерьер. Старую мебель можно отреставрировать: покрасить каркасы, заменить обивку. Проще всего с диванами и креслами — на них можно просто купить чехлы или заказать в ателье.

С корпусной мебелью это тоже работает. Например, у кухонного гарнитура можно перекрасить фасады и заменить ручки — он станет выглядеть совсем по-другому.

Сменить декор

Обновить интерьер проще всего с помощью декора: штор, подушек, ковра, картин, статуэток, свечей. Можно заменить рамы у фотографий, купить пару новых пледов и поставить на стол вазу с цветами или еловыми ветками — комната сразу же будет выглядеть уютнее и к тому же празднично.

Как успеть больше

Ремонт можно делать своими руками по вечерам и выходным — получится дешево, но медленно. Так до праздника удастся обновить всего одну-две комнаты. 

Чтобы ускориться, можно обратиться в ремонтную компанию. Мастера работают по будням, когда хозяева на работе, а иногда и в выходные дни. Времени больше, поэтому и ремонт продвигается быстрее: за три-четыре недели реально сделать косметический ремонт в типовой двухкомнатной или трехкомнатной квартире.

А еще за помощью по ремонту можно обратиться в сервис «Ремонт со СберУслугами».

Больше советов о том, как сделать свой дом уютнее

Новый год
Инструкция
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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