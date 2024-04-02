Топ-5 девайсов для обустройства дачного участка
Обустройство дачного участка становится все более популярным занятием среди людей, стремящихся создать комфортное пространство для отдыха и работы на свежем воздухе. Современные технологии и умные устройства делают процесс обустройства дачи еще более удобным и эффективным. В статье коротко рассмотрим топ-5 устройств, которые помогут сделать дачный участок не только уютным, но и функциональным.
1. Солнечные фонари
Эти устройства заряжаются от солнечной энергии и освещают ваш участок вечером, создавая уютную атмосферу. Выбор солнечного фонаря зависит от ваших потребностей и предпочтений по дизайну.
Например, солнечные светодиодные прожекторы: они используются для подсветки дома, деревьев или других объектов на участке.
Еще один популярный вариант — солнечные фонари с датчиками движения. Они включаются автоматически при обнаружении движения, что помогает обеспечить безопасность и освещение важных зон.
Солнечные фонари отлично подходят для создания уюта и безопасности на вашем дачном участке, а также помогают экономить энергию и ресурсы.
2. Робот-газонокосилка и робот-пылесос
Робот-газонокосилка автоматически стрижет газон, поддерживая его в порядке без вашего активного участия.
Альтернатива роботу, который стрижет газон — садовый робот-пылесос. Он также поможет поддерживать порядок на вашем участке, очищая его от листвы и мусора.
3. Датчики влажности и автополив
Датчики влажности помогут контролировать уровень влажности почвы и оповестят вас о необходимости полива.
А системы автоматического полива помогут поддерживать оптимальный уровень влажности на вашем участке, экономя ваше время и ресурсы.
Автополив можно использовать как в саду для полива деревьев, так и для полива грядок: контроль влаги поможет выращивать здоровые овощи и фрукты.
4. Садовый душ
Дачная классика. Такой душ поможет освежиться после трудов на участке, а подключается он обычно к водопроводу или к простой бочке с водой.
Вот несколько шагов, которые помогут вам создать садовый душ самостоятельно:
- Выбор места. Выберите участок на вашем садовом участке, где будет удобно разместить садовый душ. Учитывайте близость к водопроводу или возможность использования бака для воды.
- Источник воды. Решите, как будет подаваться вода для душа. Можно подключить садовый душ к водопроводу или использовать бак с водой, который будет заполняться заранее.
- Душевая кабина. Подумайте, будете ли вы строить душевую кабину или обойдетесь просто душевой головкой и платформой. Для кабины вам понадобятся материалы для строительства стен и крыши.
- Подготовка платформы. Подготовьте платформу для душа, которая должна быть устойчивой и комфортной для использования. Можно использовать деревянную платформу или выложить плитку.
- Душевая головка и трубы. Установите душевую головку и трубы для подачи воды. Обычно используются стандартные садовые душевые головки, которые легко подключаются к водопроводу или баку.
- Декорирование. Добавьте элементы декора, чтобы сделать садовый душ более стильным и уютным. Можно использовать растения, камни, декоративные элементы и освещение.
5. Умный мангал
Умный мангал — устройство для приготовления пищи на открытом воздухе, которое обычно использует смарт-функции для улучшения процесса приготовления.
Умный мангал может быть оснащен механизмом автоматического вращения шамтуров, датчиками температуры, иногда возможностью управления через мобильное приложение.
Также некоторые модели имеют автоматические программы приготовления блюд, как мультиварки — кладете угли и мясо, выбираете нужный режим, нажимаете кнопку и готово. Дальше мангал всё сделает сам.
Интересно!
Здравствуйте! Рады, что вам понравился материал ☺️
Домкликуже присматриваю фонарики))
Анастасия Б.💚
Чушь какая.
Здравствуйте. Жаль, что статья вам не понравилось. Спасибо, что поделились своим мнением.
Да,девайсы хорошо! Но,два из них стоят прилично денег.
Здравствуйте! Можно дождаться распродажи и приобрести со скидкой или приобрести б/у.
Дача- это хорошо , но не работать на ней , а отдыхать ....
Здравствуйте! Не можем не согласиться 😊