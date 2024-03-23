Как провести водоснабжение в частный дом
Подведение воды к участку и обустройство водопровода — это многоэтапные задачи, и об их решении приходится думать до начала строительства дома. Откуда качать воду, какие выбрать трубы, как правильно сделать водоснабжение в доме, чтобы был хороший напор, ничего не замерзало и не засорялось?
Рассказываем об основных требованиях при подключении коммуникаций, правилах и ошибках.
Водопровод в доме
Частные дома, подключённые к центральным коммуникациям, — большая редкость. Большинству собственников приходится самостоятельно обеспечивать загородное жилье газом, светом и водой. Если повезло, то и газ, и электричество, и воду можно «добыть», протянув на участок трубу и провода от магистральных линий.
Если доступа к центральным коммуникациям нет или подключение обойдётся очень дорого (из-за длины разводки), то всё приходится обустраивать на месте. Газ привозить в баллонах, устанавливать генератор и доставать воду из-под земли.
Основные элементы домашней водопроводной системы — источник подачи воды и сток. Воду качают из скважины или колодца (ниже опишем плюсы и минусы каждого варианта). В любом случае умело подобранное оборудование и правильный монтаж труб позволят провести водоснабжение в дом и надолго обеспечат бесперебойную работу водопровода.
Виды водоснабжения
Водоснабжение может быть централизованным и автономным. Первая схема предусматривает наличие магистрального трубопровода, куда подаётся вода от центральной районной или посёлковой насосной станции.
При второй схеме владельцы дома самостоятельно организовывают добычу и очистку воды на участке, а также её подачу к точкам разбора.
Централизованное водоснабжение
Провести центральное водоснабжение в частный дом означает освободиться от большинства хлопот, с которыми сталкиваются пользователи автономного водопровода.
Подключившись к магистральной трубе, не нужно будет думать о системе водоочистки, насосах и приспособлениях, увеличивающих давление в трубах, ремонте и обслуживании (за исключением той части, что находится в доме).
Если трубы правильно смонтированы, водопровод практически не будет ломаться. Из минусов — периодические отключения воды, на которые пользователь никак не может повлиять.
Всё, что нужно предпринять, чтобы провести водоснабжение в частном доме от магистрального водопровода, это получить разрешение на подключение (врезку в магистральную трубу), нанять подрядчика и оплатить его работу по монтажу трубопроводов.
После проверки и опрессовки системы водопроводом можно смело пользоваться. Отказать в подключении к центральному водопроводу без объективных причин не могут, но придется собрать внушительный пакет документов.
Автономное водоснабжение
У автономного водоснабжения нет преимуществ перед центральным. Обычно подключить водоснабжение в частном доме автономно — единственная возможность обеспечить жильё водой.
Технически это более сложная водопроводная система, для строительства которой нужно много оборудования и естественный источник воды в непосредственной близости к дому. Но даже если он есть, это не гарантия, что получится полноценный водопровод.
В некоторых случаях низкий потенциал источника вынуждает соблюдать режим строжайшей экономии воды, такую схему трудно считать полноценным водопроводом.
Главная часть автономного водопровода — насос. Если вода подаётся с небольшой глубины, хватит самовсасывающего насоса или установки с внешним или встроенным мембранным баком и блоком автоматики. Когда открывается кран, оборудование автоматически включается и поддерживает давление воды. Поэтому вода течёт сразу.
Эксперты указывают: для неглубокого источника оптимально приобрести автоматическую насосную установку с частотным преобразователем, которая поддерживает постоянный напор в нескольких кранах.
Но производительность такой установки ограничена, поэтому если источник воды расположен глубоко или хозяйство (дом) большое, потребуется погружная насосная установка (для колодца) или скважинный насос, если вода подаётся из скважины. У скважинных насосов герметичный корпус, который защищает двигатель от воды, и его не нужно доставать на зиму.
Помимо насоса, может потребоваться сложная и дорогая система очистки воды. Прежде чем подключить водоснабжение к дому, предстоит убедиться в чистоте воды. Нередко вода из скважины или колодца по химическому составу не соответствует бытовым нормам. Тогда приходится устанавливать сложные системы очистки: дорогие сами по себе и в обслуживании.
То есть автономный водопровод подразумевает, что владелец самостоятельно его контролирует, обслуживает и ремонтирует. Во сколько обходится обслуживание дачи и дома, можно узнать здесь.
Проектирование водопровода
Проектировать водопровод рекомендуется до начала строительства дома. Иначе трудно будет качественно скрыть разводку в помещении.
Ещё одна причина составить проект водопровода заранее — экономия. Тщательно рассчитанная схема подключения поможет правильно оценить количество материалов и сделает выбор бойлера проще.
Перед тем как сделать водоснабжение дома, нужно:
- Выбрать источник подачи воды: колодец или скважина.
- Определиться с количеством мокрых зон (ванная одна или несколько, сколько туалетов и кухонь). Чем больше таких мест планируется в доме, тем сложнее будет схема водопровода.
- Решить, будет ли в доме отдельная котельная. Эксперты рекомендуют выделить под неё помещение, если есть возможность: так удобнее обслуживать оборудование.
Колодец или скважина
Для принятия решения о том, каким будет источник воды на участке, стоит посоветоваться со специалистами. Есть почвы, состав которых не допускает размещение колодца. Кроме этого, вообще не рекомендуется искать место для колодца самостоятельно.
Если просчитаться, может не хватить купленных колец (или, наоборот, будут лишние). В худшем случае раскопкам помешает каменный пласт, о котором нельзя узнать без профессиональной оценки грунта. Специалист по гидрогеологоразведке проведёт необходимые тесты и определит глубину водоносного слоя.
Результатом его работы будет готовое техническое задание для строителей с указанием способа прохождения шахты колодца, особенностями конструкции донного фильтра, количества и типа колец.
Кроме специалистов, может пригодиться опыт соседей: они расскажут о качестве воды, напоре, который обеспечивает оборудование, удобстве эксплуатации своего источника подачи воды.
Если выбор будет сделан в пользу скважины, предстоит определиться с её глубиной. Эта величина зависит не от желания владельца, а от того, насколько удалены от поверхности земли водоносные жилы:
- Песочные скважины относятся к скважинам мелкого залегания (до 20 м). По функциональности их приравнивают к колодцам — такие скважины пополняются грунтовыми водами, у них меньший, чем у артезианских, запас воды. Его хватит на домохозяйство из 1–2 человек, если дом небольшой. Семье с детьми песочная скважина не сможет обеспечить комфортное количество воды в быту. Песочная скважина заиливается после 5–8 лет эксплуатации. По истечении этого срока нужно искать другой источник воды.
- Артезианские скважины. Имеют большой запас воды, которого точно хватит на 30–50 лет. Рекомендуется бурение до 100 м. Опускаться ниже дорого и бессмысленно — вода на глубине более 100 м содержит соли.
Определившись с источником подачи воды, системой фильтрации, количеством мокрых зон и точек забора горячей воды, можно приступать к разработке системы труб, которая нужна, чтобы сделать водоснабжение в частном доме максимально удобным.
Способы разводки труб
Схема автономного водопровода, рассчитанного на круглогодичную эксплуатацию, выглядит следующим образом: снаружи насос (в скважине или колодце), в доме — управляющая автоматика и гидроаккумулятор, в траншеях ПНД-трубы, оголовки скважин и домики колодцев надежно утеплены.
Диапазон падения температуры зимой определяет глубину размещения водопроводной магистрали от источника в дом. Трубы нужно класть ниже уровня промерзания грунта. В центральных регионах России это 1,2–1,7 м, в Сибири и на Дальнем Востоке глубина промерзания может достигать 2,5 м.
Если в доме живут круглый год, вода не застаивается, и водопровод работает нормально. Если же ударят морозы, когда хозяева отсутствуют, промерзание в точках выхода на поверхность или из-за недостаточного заглубления нельзя исключать. Именно поэтому трубы нужно утеплять при помощи трубной оболочки из вспененного полиэтилена и греющего кабеля.
Следующий шаг, необходимый, чтобы провести водоснабжение в частном доме, — определиться, какой из трех видов разводки труб использовать на своем участке.
Есть три вида:
- тройниковая разводка
- коллекторная разводка
- комбинированная разводка
По способу прокладки разводка может быть открытой и скрытой. Скрытая разводка делается в полах, стене или специальном коробе из гипсокартона.
Если труб много, их прячут, если мало, оставляют открытыми, не рискуя испортить интерьер. Скрытая разводка эстетична, но в случае протечки может понадобиться демонтаж поверхности. Открытая разводка с этой точки зрения удобнее. Разберемся подробнее в каждом виде разводки.
Тройниковая разводка
Тройниковая разводка подойдёт, чтобы установить водоснабжение в частном доме, где мало сантехники или нет места, чтобы скрыть трубы (в полу или стене). Это самая распространенная разводка в дачных домах.
Она состоит из двух труб, для горячей и холодной воды, на которые устанавливаются тройники. Через них трубы подводят к мокрым зонам.
Главные преимущества тройниковой разводки — в ней мало труб и она недорогая. Но к эксплуатации придётся приспосабливаться. Если в доме, где трубы разведены этим способом, открыть несколько кранов, напор воды в каждом будет минимальным.
Ещё один нюанс: может пойти кипяток в душе, если параллельно будет работать стиральная машина или домочадцы, воспользовавшись туалетом, нажмут на кнопку слива воды. Но эту проблему в силах решить, выбрав правильный диаметр трубопровода.
Коллекторная разводка
Провести водоснабжение в доме, где несколько ванных комнат, кухня, оборудованная посудомоечной машиной, может быть, есть прачечная, актуально с помощью коллекторной разводки. В этой системе два коллектора, куда собирается холодная и горячая вода. От них идут трубы ко всем мокрым зонам (по отдельности).
Коллекторная разводка поддерживает стабильное давление, поэтому сколько бы кранов ни включали, во всех будет одинаково сильный напор. Координировать стирку и поход в душ тоже необязательно: все будет работать параллельно без риска облиться кипятком.
А если сломается кран на кухне, для ремонта необязательно перекрывать всю воду в доме, как пришлось бы делать с водопроводом по тройниковой разводке.
К минусам коллекторной разводки относят обилие труб. Количество мокрых точек, умноженное на два, — если все эти трубы не спрятать, комнаты будут похожи на коллектор, а не жильё. Поэтому для такого типа разводки рекомендуют оборудовать отдельную котельную.
Коллекторная разводка дорогая, потому что необходимы большое число труб для её обеспечения и сложный монтаж, так как требуется штробить стены. Кстати, именно поэтому особенно важно, чтобы монтажом занимался опытный специалист. Найти добросовестную бригаду поможет статья на Домклик.
Комбинированная разводка
Как следует из названия, комбинация тройниковой и коллекторной разводок дает комбинированную разводку.
Например, короткие участки развести через тройники, а остальные объединить в коллектор. Комбинированная разводка позволяет установить водоснабжение дома с большим количеством мокрых зон без слишком больших расходов.
При монтаже комбинированной разводки нет необходимости пускать отдельные трубы на унитаз, стиральную или посудомоечную машину.
Выбор труб для водопровода
Трубы для автономного водопровода выбирают под разводку и в соответствии с бюджетом. Важно, чтобы они были подходящего размера. О разных материалах расскажем ниже.
Диаметр трубы влияет на пропускную способность воды. Стандартные размеры следующие:
- входящая труба водопровода 32 мм
- стояковая труба 25 мм
- трубы ответвления от стояка 20 мм
- трубы для подводки к приборам 16 мм
При выборе диаметра трубы нужно состыковать его с диаметром подключения сантехники и приборов и учесть чувствительность к давлению в системе. Так, эксперты рекомендуют подводить 20 мм трубы к проточным водонагревателям. Как правильно выбрать и установить водонагреватель, можно прочитать здесь.
Материал труб
- Лучшие эксплуатационные характеристики и самая высокая цена у медных водопроводных труб. Медь не подвержена коррозии, не деформируется от перепадов температур и одновременно пластична, что позволяет прокладывать коммуникации на любом рельефе. Водопровод с медными трубами спокойно прослужит 50 лет. Если используется открытая разводка, медная труба может стать частью интерьера — она эстетична на вид.
- Армированный полипропилен. Трубы из него трёх- или пятислойные: к слоям обычного полипропилена добавляется алюминий или стекловолокно. Для монтажа такой конструкции необходим сварочный аппарат. Если использовать трубы из армированного полипропилена для разводки холодной воды, они вполне износостойки: прослужат около 50 лет. Если с их помощью обустраивать систему горячего водоснабжения и отопления, срок службы составит около 25 лет.
- Сталь. Трубы из стали прочные, но в жилищно-коммунальной сфере во внутренних санитарно-технических системах они используются всего на 2–12%. Стальные водопроводные трубы не очень популярны, так как материал подвержен коррозии (срок службы — 10–15 лет): коррозийные продукты ухудшают качество воды и снижают пропускную способность.
- Металлопластик. Трубы из него гибкие, пластичные, легкие, с хорошей пропускной способностью, не подвержены коррозии, отложению солей и выдерживают температуру до 95 градусов. Служат примерно 35 лет, а при правильной эксплуатации — дольше. Их легко монтировать — не нужно специальное оборудование. Уязвимым местом металлопластиковых труб считается клеевое соединение армирующей фольги с основным материалом трубы, а также сварной шов между краями фольги, идущий вдоль всей трубы. Некачественный клей или незначительный брак в сварном шве — и труба будет течь. Кроме того, такой материал чувствителен к ультрафиолету.
Тем не менее металлопластик и армированный полипропилен считаются подходящей альтернативой медным трубам. Увы, оба материала «не любят» отрицательных температур, зато выдерживают высокий градус, при этом у металлопластика порог выше — до 115 градусов.
Монтаж водопровода
Система водоснабжения соединяет сантехнику, бытовые приборы с источником подачи воды. В неё входят трубы и запорная арматура. В описаниях свойств большинства материалов особенно подчеркивается, что эксплуатационные характеристики будут соответствовать заявленным, если соблюдена последовательность сборки водопровода.
После завершения бурения скважины или колодца устанавливается водоподъемное оборудование, оборудование для поддержания давления в системе (гидроаккумуляторный бак, реле давления, манометр и др.), система фильтров и кондиционирования, настраивается автоматика контроля, монтируется оголовок.
Затем начинают прокладку труб от источника воды к дому и другим постройкам, если предполагается, что вода будет и в них (летняя кухня, баня, гостевой домик). Канавки для труб размещают строго по проекту водопровода на заданной глубине (которая, напоминаем, соответствует местным температурным особенностям).
При укладке труб в сторону скважины делают уклон в два-три градуса — это предотвращает застой воды. Для наружной части водопроводной системы обычно используются пластиковые трубы. Один конец подключается к источнику воды, второй заводится в дом.
Чтобы вода в трубах не замерзала, в точке ввода в дом устанавливается греющий электрический кабель. Электроподогрев обязателен, если отсутствует цокольный отапливаемый этаж, — он прокладывается внутри или снаружи водопровода.
Заключительный этап установки водоснабжения — это работа внутри здания. В большом доме, предназначенном для постоянного проживания, рекомендуется коллекторная разводка. Значит, необходимо обустроить коллекторный узел, подключить вспомогательное оборудование (бойлер). Трубы используются большого диаметра — 12–16 мм. Если водопровод устраивается на даче, делают тройниковуюразводку.
Очистка воды
Вода из колодца или скважины часто требует дополнительной очистки. Почва — хороший механический фильтр, который задерживает нерастворимые частицы. Но, просачиваясь через почву, вода собирает удобрения, тяжелые металлы, пестициды. Их попадание в организм нежелательно.
Из-за большого объема потребляемой воды в коттеджах нужны высокопроизводительные фильтры очистки воды. Простое укрупнение бытовых фильтров со сменными картриджами нецелесообразно, это сделает воду очень дорогой.
Система водоподготовки в частном доме включает в себя пять этапов очистки. Сначала вода проходит механическую очистку, обычно алюмосиликатом, а очень мелкие частицы задерживаются специальным керамическим порошком.
На втором этапе из воды удаляются растворенные соли железа и марганца (обезжелезивание воды). Затем снижается жесткость воды через ионообменный фильтр-умягчитель, который удаляет ионы ряда тяжелых металлов.
Последний этап химической очистки воды из скважины — адсорбционный угольный фильтр. Затем один из важных этапов водоподготовки — обеззараживание воды.
Химические технологии, применяемые для этого в бытовых фильтрах, слишком дороги. Поэтому обеззараживание в бытовой водоподготовке происходит ультрафиолетом (вода проходит через прозрачную кювету, на которую направлена ультрафиолетовая лампа).
Для технической воды перечисленных этапов достаточно. Но вода, предназначенная для питья, должна пройти через бытовой фильтр. Только после этого ее можно считать пригодной.
Особенности горячего водоснабжения
Для того чтобы в доме с автономным водопроводом была горячая вода, её нужно нагревать. Для этого устанавливают электронагреватель. Они бывают разные и по объёму, и по принципам работы.
Если в доме водяное отопление, то в водопроводную систему рекомендуют включать циркуляционный насос. Правильно подобранное оборудование значительно повышает эффективность работы теплоприборов, например полотенцесушителя.
Ошибки при проектировании и монтаже
Эксперты выделяют пять основных ошибок организации и эксплуатации автономного водоснабжения в частном доме:
Иногда владельцы не знают, что на время консервации дома необходимо слить всю воду из системы снабжения: из труб (открыть смесители), водонагревателя, фильтров, сифонов, бачка унитаза. Затем продуть компрессором с расширительным баком. Хороший проект водопровода — это тот, который владелец может законсервировать сам. Если этого не сделать, трубы могут в морозы лопнуть.
Неправильный насос. В скважину устанавливается только скважинное оборудование, в колодец — погружной колодезный насос или насосная станция. Важно правильно рассчитать мощность агрегата. Кухонная мойка потребляет примерно 4 л/м холодной и 6 л/м горячей воды, смеситель в ванной — 9 л/м холодной и 13 л/м горячей, унитаз — 4 л/м холодной. В расчётах обычно учитывают, что все водозаборные точки могут работать одновременно. Правильный подбор насоса — это страховка от преждевременных поломок, ремонта или замены оборудования.
Игнорирование специального оборудования для обвязки скважины. Речь об адаптере, который соединяет глубинный насос с подземной частью водопровода, ведущей в дом. Благодаря адаптеру насос легко вынимается из скважины, и это заметно упрощает ремонт системы.
Зауженный диаметр всасывающего трубопровода. Это очень распространённая ошибка. При заужении диаметра всасывающего трубопровода падает производительность насоса — он не может работать на полную мощность и поднимать воду с заявленной в паспорте глубины.
Недостаточное заглубление трубопровода и неутепленный ввод в здание. Если пренебречь глубиной промерзания грунта и положить трубы выше этого уровня, чтобы сэкономить, вода в трубе замерзнет первой же зимой. Даже если сделать дополнительное утепление труб. Процесс разморозки труб длительный и трудоемкий, к тому же он не гарантирует, что они останутся целыми.
Законодательная база по водоснабжению
Водопроводно-канализационное хозяйство регулирует федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении». В нём прописан порядок подключения к центральному водоснабжению.
Так, чтобы получить разрешение на врезку в магистральную водопроводную трубу, нужно получить техусловия у сертифицированной организации. За подключение без разрешения грозит штраф. Сумма штрафа не очень большая — от 1 до 1,5 тыс. рублей. Но, помимо него, может возникнуть уголовная ответственность за хищение имущества.
На устройство автономного водопровода разрешения не нужно. На своём участке можно копать и колодец, и скважину. Можно даже не привлекать специалистов, если нет опасений, что водопровод, сделанный своими руками, быстро выйдет из строя. Исключение —артезианская скважина: ее бурение нужно согласовывать.
Впрочем, если планируется подключение к магистральным сетям, понадобятся разрешение, проект и технические условия, которые строго регламентированы.
Узнать нормативы и сделать заявку можно в местном водоканале, администрации поселка или СНТ (нужно учесть, что в каждом регионе есть свои особенности). Или стоит сразу воспользоваться услугами подрядчика, который сделает все сам под ключ. Как выбрать надежную компанию не только для установки водоснабжения частного дома, но и строительных работ, можно узнать здесь.
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