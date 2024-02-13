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Дом и уют
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Топ-10 цветов, которые долго стоят в вазе

Дата публикации: 13 фев 2024
Топ-10 цветов, которые долго стоят в вазе
Содержание

Цветы — простой и хороший способ порадовать любимых или добавить больше красоты и ярких оттенков интерьеру. Покупая цветы домой или в подарок, конечно же, хочется, чтобы они радовали как можно дольше.

Приводим топ цветов, которые неприхотливы в уходе и при этом долго стоят в вазе.

Гвоздики

Розовые, белые, бордовые, лавандовые гвоздики — простые, но изысканные цветы, которые простоят в вазе до трёх-четырёх недель.

Гвоздики смотрятся красиво в монобукете. Можно подарить гвоздики только одного цвета или смешать два-три оттенка — получится очень нежный букет, который будет сохранять свежесть не одну неделю.

Гвоздики не требуют особого ухода: достаточно поместить их в прохладную воду, регулярно её менять и срезать концы стеблей.

Хризантемы

Эксперты отмечают, что хризантемы — цветы, которые при должном уходе могут сохранять свежесть около месяца.

Правила по уходу за растениями просты: каждый день мыть вазу и обновлять в ней воду. Хризантемы любят чистую воду и очень активно её «пьют».

Орхидеи

Необычные, отсылающие к тропической атмосфере, орхидеи могут простоять в комнате до 2,5 недель.

Чтобы продлить их свежесть, нужно немного подрезать стебли и поместить их в воду комнатной температуры. Несмотря на свою стойкость, орхидеи — нежные цветы, поэтому обращаться с ними рекомендуют аккуратно, не трогая лепестки.

Астры

Букет с красочными астрами однозначно станет ярким оттенком в интерьере и добавит весеннего и даже летнего настроения дому. Эти растения прекрасно сочетаются с другими цветами и могут сохранять свежесть до двух недель.

Перед тем, как поставить их в воду, нужно подрезать концы побегов. И, конечно, не забывать регулярно обновлять воду. Впрочем, астры можно оставить даже после того, как они потеряют свой первоначальный вид: подсохшие астры смотрятся красиво и в качестве сухоцветов.

Фрезии

Несмотря на нежный вид, флористы называют фрезии очень живучими. В срезке они могут радовать своей красотой до двух недель.

Чтобы продлить жизнь цветам, нужно обрезать стебли фрезии каждые три дня, не забывать менять воду, не ставить цветы рядом с батареями и другими отопительными приборами.

Эксперты также советуют добавлять в воду щепотку сахара.

Альстромерии

Альстромерии — необычные цветы, которые сочетают в себе множество оттенков. Цветы так же могут простоять в вазе до двух недель. Но при покупке важно убедиться, что букет свежий, и аккуратно нести его до дома: лепестки альстромерий очень нежные и хрупкие.

С этими цветами действуют те же правила: обрезка стебля, но желательно под холодной проточной водой, и регулярное обновление воды.

Эустома

Красивая, праздничная эустома преобразит любое пространство. Часто цветы добавляют в свадебные букеты, потому что они придают романтичности и лёгкости.

Цветы долго не вянут, сохраняя свежесть до трёх недель. Флористы советуют подрезать стебли и следить за уровнем воды в вазе: стебли должны быть погружены в воду всегда на 2/3. Этот цветок очень любит чистую, слегка теплую воду и без добавок, поэтому также немаловажно своевременно её менять.

Гербера

Яркие, контрастные герберы — отличный способ добавить сочности в интерьер. Цветы могут стоять до десяти дней.

Чтобы герберы простояли как можно дольше, стебли следует обрезать под углом, чтобы они могли поглощать больше влаги. В вазу не нужно добавлять много воды: цветок должен стоять в воде на 4 сантиметра, в противном случае начнёт подгнивать. Вода должна быть комнатной температуры.

Пионы

Пышные, романтичные, ароматные пионы в целом неприхотливы в уходе. Флористы рекомендуют покупать букет ещё не распустившихся пионов. Во-первых, так они выглядят элегантнее и изящнее. Во-вторых, продержатся до 1,5-2 недель, постепенно раскрываясь дома.

Действуют те же рекомендации: каждые два-три дня обрезать стебли и менять воду. Также цветы не стоит ставить в место, где есть сквозняки, или, наоборот, под прямые солнечные лучи и рядом с техникой и приборами с горячим воздухом. То есть явно не у плиты, телевизора или батареи.

Тюльпаны

Самые весенние цветы — тюльпаны. Чтобы они простояли дольше, чем четыре дня, нужно учесть несколько моментов.

Флористы рекомендуют покупать букет свежим. Это можно определить по стеблям: они не должны быть вялыми, иметь дефекты и повреждения. Бутоны должны быть молодыми — небольшими, закрытыми, даже немного зеленоватыми в нижней части. Если лепестки стянуты резинкой, скорее всего, цветы несвежие.

Если следовать этим советам и создать им комфортные условия, тюльпаны могут простоять дома до десяти дней.

Сначала нужно снять всю обертку — тюльпаны любят свободу. Перед тем, как ставить их в воду, нужно дать цветам привыкнуть к теплу. Затем сделать обрезку и поместить в слегка холодную воду. Тюльпаны любят прохладу, поэтому места под солнцем и вблизи греющих приборов им точно не подойдут.

Воду нужно часто менять. А ещё флористы советуют обеззараживать воду активированным углём, а для подкормки добавлять в неё немного сахара.

Перечисленные цветы — самые живучие в домашних условиях, по мнению экспертов. В целом, правила для всех универсальны: если принесли цветы с холода, дайте им немного времени привыкнуть к теплу. Обрезайте цветы перед тем, как поместить их в вазу, и делайте это регулярно, обновляя воду. Не ставьте вазу с букетом рядом с отопительными приборами и учитывайте их индивидуальные особенности.

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Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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