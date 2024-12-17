Когда лучше брать отпуск в 2025 году
Декабрь — самое время строить планы на следующий год, мечтать и искать пути достижения своих целей. Но чтобы были силы воплотить задуманное в жизнь, нужно позаботиться и об отдыхе, а именно — заранее продумать и запланировать даты отпуска. В этом вопросе есть несколько хитростей, которые помогут получить максимальные выплаты от работодателя.
В статье расскажем, когда выгоднее брать отпуск в 2025 году, как увеличить размер отпускных и как можно продлить отдых.
Как рассчитать отпускные
Для расчёта отпускных сумму среднего дневного заработка сотрудника (СДЗ) необходимо умножить на количество дней отдыха.
Средний дневной заработок определяется по следующей формуле:
СДЗ = Доход за последние 12 месяцев / Отработанное время в календарных днях
В сумму дохода включаются заработная плата, премии, надбавки, полученные за последние 12 месяцев или за фактически отработанное время, если сотрудник работает в компании менее года. Больничные, отпускные и командировочные выплаты в расчёт не берутся.
Если на время вашего отдыха приходятся праздники, эти дни не оплачиваются, но продолжительность отпуска при этом увеличивается.
Примерную сумму отпускных за год можно рассчитать следующим образом — разделить заработную плату на 29,3 (среднее количество дней в месяце) и умножить на число дней отдыха.
При зарплате 70 тыс. руб. СДЗ будет рассчитываться так: 70 000 / 29,3 = 2389 руб. Примерная сумма отпускных за 2 недели составит 33,4 тыс. руб. (2389 х 14).
Количество рабочих дней и почему их нужно учитывать
В 2025 году будет 247 рабочих дней. При этом по месяцам это количество распределено неравномерно. Например, в январе нас ждёт 17 рабочих дней, в мае — 18, а в июле и октябре — по 23.
Почему это важно при планировании отпуска? Дело в том, что при расчёте заработной платы учитывают рабочие дни, а при расчёте отпускных — календарные. Календарных дней всегда больше, чем рабочих, поэтому стоимость последних, как правило, выше.
Давайте посмотрим на примере, как от этого зависит сумма общего месячного дохода, если человек идёт в отпуск в разные месяцы.
При зарплате 70 тыс. руб. в мае 2025 года стоимость одного рабочего дня составит 3889 руб. (70 000 / 18). За полноценный двухнедельный отпуск (без учёта праздников) сотрудник получит отпускные в размере 33 446 руб. (посчитали в предыдущем примере).
Количество отработанных дней будет рассчитываться так:
18 – 10 (из 14 дней отпуска вычитаем 4 выходных дня) = 8 дней
Соотвественно, заработная плата за месяц составит 8 х 3889 = 31 112 руб.
Получаем общий доход за май — 33 446 + 31 112 = 64558 руб.
В июле 2025 года стоимость одного рабочего дня составит 3043 руб. (70 000 / 23). За двухнедельный отпуск сотрудник также получит отпускные в размере 33 446 руб.
Количество отработанных дней будет рассчитываться так:
23 – 10 (из 14 дней отпуска вычитаем 4 выходных дня) = 13 дней
Соотвественно, заработная плата за месяц составит 13 х 3043 = 39 559 руб.
Получаем общий доход за июль — 33 446 + 39 559 = 73 005 руб.
Итак, при одинаковом количестве дней отпуска в мае сотрудник получит на 8 447 рублей меньше, чем в июле.
Когда выгодно брать отпуск: общие правила
- Планируйте отдых на месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Так, на примере выше мы уже выяснили, почему невыгодно уходить в отпуск в мае.
- Помимо непрерывного двухнедельного отдыха, который предусмотрен ТК РФ, планируйте часть отпуска на выходные — например, с пятницы по воскресенье. Да, так дней отдыха будет меньше, но вы получите оплачиваемые выходные, и общий доход за месяц будет выше среднемесячного заработка.
- Назначайте отпуск на периоды, которые следуют за начислением премий. Вопреки общему правилу, день отпуска может стоить дороже, чем рабочий. Это может произойти, если в последние 12 месяцев перед отпуском вы получили большую премию, за счёт которой средний дневной заработок существенно вырос.
Как выбрать лучшее время для отпуска в 2025 году
Если говорить только о финансовой стороне вопроса, то лучше всего в 2025 году идти в отпуск в июле, октябре (по 23 рабочих дня), апреле, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня).
Наименее удачные по деньгам месяцы для ухода в отпуск — это январь, май, июнь и ноябрь. В них меньше всего рабочих дней.
Если хочется отдохнуть подольше, а дней отпуска потратить поменьше, то можно продлить отдых за счёт праздничных дней. Использование всего 2–3 отпускных дней позволит получить полноценные каникулы.
Какие даты можно рассмотреть в 2025 году:
- 9-10 января — с учётом праздников фактически вы будете отдыхать 15 дней, с 29 декабря 2024 по 12 января 2025-го
- 5-7 мая — итого получится 11 дней отдыха, с 1 по 12 мая
- 9-11 июня — 7 дней отдыха, с 9 по 15 июня
- 5-7 ноября — 9 дней отдыха, с 1 по 9 ноября
Помните, что обратная сторона медали при оформлении отпуска в месяцы с меньшим количеством рабочих дней — сниженный размер дохода (по сравнению с обычной месячной зарплатой).
посрамлению с обычной месячной зарплатой - поправьте опечатку.
Михаил С.здравствуйте! Благодарим за вашу внимательность, опечатку исправили.