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Когда лучше брать отпуск в 2025 году

Дата публикации: 17 дек 2024
Когда лучше брать отпуск в 2025 году
Содержание

Декабрь — самое время строить планы на следующий год, мечтать и искать пути достижения своих целей. Но чтобы были силы воплотить задуманное в жизнь, нужно позаботиться и об отдыхе, а именно — заранее продумать и запланировать даты отпуска. В этом вопросе есть несколько хитростей, которые помогут получить максимальные выплаты от работодателя.

В статье расскажем, когда выгоднее брать отпуск в 2025 году, как увеличить размер отпускных и как можно продлить отдых.

Как рассчитать отпускные

Для расчёта отпускных сумму среднего дневного заработка сотрудника (СДЗ) необходимо умножить на количество дней отдыха.

Средний дневной заработок определяется по следующей формуле:

СДЗ = Доход за последние 12 месяцев / Отработанное время в календарных днях

В сумму дохода включаются заработная плата, премии, надбавки, полученные за последние 12 месяцев или за фактически отработанное время, если сотрудник работает в компании менее года. Больничные, отпускные и командировочные выплаты в расчёт не берутся.

Если на время вашего отдыха приходятся праздники, эти дни не оплачиваются, но продолжительность отпуска при этом увеличивается.

Примерную сумму отпускных за год можно рассчитать следующим образом — разделить заработную плату на 29,3 (среднее количество дней в месяце) и умножить на число дней отдыха.

Пример

При зарплате 70 тыс. руб. СДЗ будет рассчитываться так: 70 000 / 29,3 = 2389 руб. Примерная сумма отпускных за 2 недели составит 33,4 тыс. руб. (2389 х 14).

Количество рабочих дней и почему их нужно учитывать

В 2025 году будет 247 рабочих дней. При этом по месяцам это количество распределено неравномерно. Например, в январе нас ждёт 17 рабочих дней, в мае — 18, а в июле и октябре — по 23.

Почему это важно при планировании отпуска? Дело в том, что при расчёте заработной платы учитывают рабочие дни, а при расчёте отпускных — календарные. Календарных дней всегда больше, чем рабочих, поэтому стоимость последних, как правило, выше.

Давайте посмотрим на примере, как от этого зависит сумма общего месячного дохода, если человек идёт в отпуск в разные месяцы.

Пример

При зарплате 70 тыс. руб. в мае 2025 года стоимость одного рабочего дня составит 3889 руб. (70 000 / 18). За полноценный двухнедельный отпуск (без учёта праздников) сотрудник получит отпускные в размере 33 446 руб. (посчитали в предыдущем примере).

Количество отработанных дней будет рассчитываться так:

18 – 10 (из 14 дней отпуска вычитаем 4 выходных дня) = 8 дней

Соотвественно, заработная плата за месяц составит 8 х 3889 = 31 112 руб.

Получаем общий доход за май — 33 446 + 31 112 = 64558 руб.

В июле 2025 года стоимость одного рабочего дня составит 3043 руб. (70 000 / 23). За двухнедельный отпуск сотрудник также получит отпускные в размере 33 446 руб.

Количество отработанных дней будет рассчитываться так:

23 – 10 (из 14 дней отпуска вычитаем 4 выходных дня) = 13 дней

Соотвественно, заработная плата за месяц составит 13 х 3043 = 39 559 руб.

Получаем общий доход за июль — 33 446 + 39 559 = 73 005 руб.

Итак, при одинаковом количестве дней отпуска в мае сотрудник получит на 8 447 рублей меньше, чем в июле.

Когда выгодно брать отпуск: общие правила

  1. Планируйте отдых на месяцы с наибольшим числом рабочих дней. Так, на примере выше мы уже выяснили, почему невыгодно уходить в отпуск в мае.
  2. Помимо непрерывного двухнедельного отдыха, который предусмотрен ТК РФ, планируйте часть отпуска на выходные — например, с пятницы по воскресенье. Да, так дней отдыха будет меньше, но вы получите оплачиваемые выходные, и общий доход за месяц будет выше среднемесячного заработка.
  3. Назначайте отпуск на периоды, которые следуют за начислением премий. Вопреки общему правилу, день отпуска может стоить дороже, чем рабочий. Это может произойти, если в последние 12 месяцев перед отпуском вы получили большую премию, за счёт которой средний дневной заработок существенно вырос.

Как выбрать лучшее время для отпуска в 2025 году

Если говорить только о финансовой стороне вопроса, то лучше всего в 2025 году идти в отпуск в июле, октябре (по 23 рабочих дня), апреле, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня).

Наименее удачные по деньгам месяцы для ухода в отпуск — это январь, май, июнь и ноябрь. В них меньше всего рабочих дней.

Если хочется отдохнуть подольше, а дней отпуска потратить поменьше, то можно продлить отдых за счёт праздничных дней. Использование всего 2–3 отпускных дней позволит получить полноценные каникулы.

Какие даты можно рассмотреть в 2025 году:

  • 9-10 января — с учётом праздников фактически вы будете отдыхать 15 дней, с 29 декабря 2024 по 12 января 2025-го
  • 5-7 мая — итого получится 11 дней отдыха, с 1 по 12 мая
  • 9-11 июня — 7 дней отдыха, с 9 по 15 июня
  • 5-7 ноября — 9 дней отдыха, с 1 по 9 ноября

Помните, что обратная сторона медали при оформлении отпуска в месяцы с меньшим количеством рабочих дней — сниженный размер дохода (по сравнению с обычной месячной зарплатой).

Отпуск
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А вы когда предпочитаете ходить в отпуск?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
М
Михаил С.
5 дней назад

посрамлению с обычной месячной зарплатой - поправьте опечатку.

Домклик
5 дней назад

Михаил С.здравствуйте! Благодарим за вашу внимательность, опечатку исправили.

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