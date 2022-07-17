Как сделать квартиру безопасной для здоровья
В России и дети, и взрослые чаще всего получают разнообразные бытовые травмы. Их источником может стать в том числе и квартира. Рассказываем, как избежать проблем со здоровьем в стенах собственного дома.
Выбирайте безопасные материалы
Использование качественных материалов на этапе капитального или косметического ремонта — один из главных залогов безопасности.
В процессе покраски, утепления, выравнивания стен используются лаки, краски, растворители и другие материалы для подготовки и декоративной отделки поверхностей, которые часто содержат вредные для здоровья человека вещества. Например, канцерогенные фенолы и формальдегиды могут спровоцировать аллергию, отравление и даже онкологические заболевания.
Современные отделочные материалы могут представлять опасность и после завершения ремонта: если вспененный полиуретан для утепления зданий не успел полностью высохнуть в процессе монтажа, то он будет выделять испарения фенолов и формальдегидов.
Качественные краски, эмали, грунтовки и прочие отделочные материалы стоят дороже, но зато практически не представляют вреда для здоровья ни в момент использования, ни после завершения работ. Это как раз тот случай, когда на качестве не следует экономить.
Больше советов как сделать дом экологичным и выбрать безопасные материалы читайте в статье «Долговечный ремонт: какие материалы выбрать»
Обратить внимание стоит и на готовые интерьерные решения. Например, использование различных пластификаторов в составе полотна натяжного потолка может нанести вред здоровью.
Убедитесь, что у производителя есть сертификаты безопасности на товары. Это правило касается любых используемых материалов — лучше потратиться на ремонт, чем на восстановление здоровья.
Продумайте цветовую гамму
Научных исследований, которые связывают настроение человека и цветовую гамму интерьера, довольно много, но часто их результаты противоречат друг другу. Ученые утверждают, что эта тема в современной науке пока недостаточно изучена.
Так или иначе, но окружающие цвета действительно влияют на наше эмоциональное состояние — они, например, могут возбуждать аппетит (красный и черный цвета) или помогать сосредоточиться (оттенки голубого).
Когда выбираете цвет, не пренебрегайте своим отношением к нему — это решающий фактор, который определит, будет ли вам приятно находиться в комнате.
Позаботьтесь о пожарной безопасности
Неправильное использование электроприборов — главная причина пожаров в российских квартирах. Чтобы уменьшить вероятность возгорания, нужно еще на этапе ремонта предотвратить причины короткого замыкания.
Неправильный выбор диаметра проводки
Сечение медного провода цепи освещения должно быть не менее 1,5 мм², а для цепи розеток — не менее 2,5 мм². Для приборов большой мощности (например, стиральных машин, посудомоек и электроплит) нужен медный провод сечением не менее 6 мм²
Неправильная установка и эксплуатация розеток и выключателей
Выбирайте изделия с пружинными, а не винтовыми зажимами. Проверяйте состояние розеток раз в два-три года, не подключайте к розеткам, рассчитанным на ток не более 16 А, приборы мощностью более 3,5–5 кВт
Отсутствие средств защиты
В проводку обязательно нужно встроить автоматический выключатель, который размыкает цепь, если ток достигнет опасных значений, или выключатель дифференциального тока (ВДТ), который защитит жильцов от поражения электрическим током и служит защитой от возгораний и пожаров
За пожарную безопасность в доме отвечают
- Оптические дымовые извещатели
- Тепловые извещатели
- Ручные пожарные извещатели и другие приборы
Во многих новостройках они предусмотрены, но если вы делаете ремонт во вторичке, или не доверяете общедомовым системам, установите их самостоятельно.
Проверьте работу вентиляции
Стабильная температура воздуха, уровень влажности 45% и отсутствие посторонних запахов — заслуга нормальной работы вентиляции. От этих показателей зависит, например, здоровый сон и состояние иммунитета.
Распознать проблемы с вентиляцией довольно просто: попробуйте поднести зажженную спичку к вентиляционному отверстию. Если пламя не отклоняется в сторону проема — вентиляция не работает. Другой способ — посмотреть на стеклопакеты зимой. Если окна «плачут», запотевают или покрываются льдом, проблемы с вентиляцией в наличии.
Ремонт вентиляции — процесс трудоемкий, но решить некоторые проблемы можно с помощью бытовых приборов: увлажнителя, очистителя воздуха, кондиционера или автономной системы проветривания помещения.
Окружите себя растениями
Желание озеленить квартиру продиктовано жизнью в большом городе. В «каменных джунглях» с флорой часто напряженка, а растение в доме — это и красиво, и полезно для здоровья.
Выбрать правильные растения вам поможет статья «Самые полезные комнатные растения»
Главное — убедиться, что растение не ядовитое (это особенно важно, если в доме есть маленькие дети или питомцы). Кротон и другие представители семейства молочайных, диффенбахия, пассифлора, плющ, цикламен, антуриум, кливия — названия, которые лучше не приносить из цветочного магазина.
Это касается и кактусов — любознательные дети могут травмироваться колючками или опрокинуть горшок. Лучше выбирайте безопасные растения в тяжелых кашпо, убирайте их повыше или закрывайте в комнатах.
Покупайте «умную» мебель
Решить проблему безопасности мебели, с её острыми углами, легко открывающимися дверцами и подвижными элементами, помогут различные накладки и ограничители.
У многих производителей есть замки-блокираторы дверей шкафов, фиксаторы, крепежи мебели к стенам (чтобы она не упала на ребенка), замки на ручки и выдвижные ящики, защитные накладки на розетки и рукоятки плиты, стиральной машинки и духовки — они стоят недорого и помогут защитить от возможных травм всю семью.