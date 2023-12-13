Праздник к нам приходит: как украсить фасад частного дома к Новому году
В преддверии Нового года мы выбираем и бережно упаковываем подарки для близких, любуемся хороводом снежинок за окном, наслаждаемся ароматом елки и мандаринов, строим планы на будущее. Всё это позволяет создать неповторимую атмосферу праздника и волшебства.
И, конечно, ни одно новогоднее торжество не обходится без соответствующего антуража — елки, гирлянд, игрушек и мишуры. А если вы живете в частном доме, то зимнюю сказку можно создать и снаружи — украсить фасад и двор.
Рассказываем об основных видах декора для наружного украшения загородного дома и прилегающей территории.
Гирлянды
Одним из самых популярных способов украшения фасада дома к Новому году является использование светодиодных гирлянд. Они отличаются ярким свечением, низким энергопотреблением и долгим сроком службы.
С помощью светодиодных гирлянд можно создать различные узоры и рисунки на фасаде дома, что придаст ему особый шарм и привлечет внимание прохожих.
Самые популярные модели
Бахрома. Подойдет под любой стиль дома. Выглядит как светящиеся нити разной длины. Эффектнее всего выглядит при размещении под кровлей здания.
Сосульки. Размещаются под козырьком крыши или под окнами. Создают волшебный эффект за счёт «стекающих» вниз огоньков.
Занавес. Это светящиеся нити одинаковой длины, которые обычно закрывают весь фасад здания. Также можно разместить на кровлю или натянуть на участке между деревьями для создания эффекта звездного неба.
Белт-лайт. Состоит из множества лампочек. Они могут быть разного размера, цвета или оттенка. С помощью таких гирлянд можно оформлять подсветку различных зон или создавать световые фигуры.
Дюралайт. Представляет собой гибкий полимерный шнур со светодиодами или небольшими лампочками внутри. Подходит для оформления контурной подсветки здания.
Как выбрать гирлянду для фасада
- Выбирайте гирлянды с различными режимами свечения, чтобы создать разнообразные эффекты освещения.
- Обратите внимание на качество материалов гирлянды — он должен быть устойчив к влаге, морозу и ультрафиолетовому излучению, чтобы сохранить яркость и красоту декора на протяжении всего новогоднего сезона. Степень влагозащиты на упаковке отмечается как «IP» — IngressProtectionRating. Для размещения на любой части фасада подойдут модели с IP54, IP65 или IP67 — они не боятся дождя или снега. Как правило, такие гирлянды изготавливаются из каучука или силикона.
- Подбирайте цвет гирлянд в соответствии с общим стилем дома и окружающей территории, чтобы создать гармоничное сочетание цветов.
- Рассмотрите возможность использования умных гирлянд, которыми можно управлять с помощью смартфона или пульта дистанционного управления — это добавит удобства и функциональности при оформлении вашего коттеджа.
- Не забывайте о безопасности — выбирайте гирлянды с надежными креплениями и защитой от короткого замыкания, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций. Также лучше отдать предпочтение вариантам, которые работают от сети (220V или 24V) — на холоде модели на батарейках очень быстро разряжаются.
- Помните, что новогодние гирлянды должны быть не только красивыми, но и энергоэффективными — выбирайте LED-гирлянды, которые потребляют меньше электроэнергии, но при этом обеспечивают яркое и насыщенное освещение.
- Отдавайте предпочтение соединяемым гирляндам. Это важно, если вы планируете использовать сразу несколько видов украшений или одной гирлянды не хватит для оформления вашего дома. Возможность соединять их между собой позволит подключать к розетке не сразу все устройства, а только одно
Освещение позволяет эффектно украсить фасад и создать поистине волшебную новогоднюю атмосферу. В магазинах сейчас огромный выбор гирлянд, но далеко не все пригодны для зимнего освещения. Обращайте внимание на информацию от производителя и не используйте интерьерные гирлянды для дома на улице. Это может иметь опасные последствия, вплоть до короткого замыкания и пожара.
Современные уличные гирлянды, как правило, светодиодные, а лампы накаливания лучше оставить для украшения помещений. Специализированную гирлянду для улицы отличает большая толщина проводов, чтобы выдерживать налипший снег и сосульки. Место пайки провода и светодиода должно быть полностью изолировано, это не может быть просто кембрик, надетый сверху.
Хороший выбор — прозрачный дюралайт, который используется для рекламы и оформления витрин. Белт-лайт — толстый провод с крупными лампочками, подойдет для украшения масштабных объектов. Низковольтной гирляндой клип-лайт удобно украшать деревья и кустарники.
Декоративные композиции
Не стоит забывать и о растениях при украшении фасада дома к Новому году. Венки из хвои, веток ели или можжевельника, а также гирлянды из ягод и шишек могут стать прекрасным украшением для входной двери или окон. Также можно использовать живые растения в горшках или контейнерах для создания новогоднего настроения.
Придать дому праздничный облик помогут новогодние фигуры и элементы декора из пенопласта или других легких материалов. Они могут быть раскрашены в яркие цвета и установлены на фасаде дома или на прилегающей территории. Фигуры снеговиков, оленей, елочек или Деда Мороза создадут атмосферу волшебства и праздника.
Световые фигуры
Для украшения фасада дома можно использовать различные виды световых фигур, такие как олени, елочки, звезды и другие символы новогодних праздников. Также можно добавить подсветку кустов и деревьев во дворе, чтобы создать уютную и праздничную атмосферу.
Важно помнить о правильном подключении таких объектов к электросети, чтобы избежать аварий и пожаров. Также стоит убедиться, что световые фигуры устойчивы к погодным условиям, особенно к сильному ветру и дождю.
Рекомендации по украшению фасада
Определитесь с общей концепцией и стилем декора. Новогодние украшения могут быть традиционными, с использованием гирлянд, игрушек, елочных шаров и мишуры, или же можно выбрать более оригинальные и нестандартные варианты, например, новогодние фигуры из пенопласта или других материалов.
Подберите украшения, которые гармонируют с общим стилем дома и окружающей территории. Также следует учитывать особенности климата и погодных условий вашего региона, чтобы выбрать устойчивые к влаге и морозу материалы.
Учтите освещение. Новогодние украшения должны быть видны как днем, так и ночью.
Не перегружайте фасад дома различными элементами декора. Выберите несколько основных украшений и распределите их равномерно по всей площади фасада, чтобы создать гармоничный образ.
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