Как быстро убрать квартиру после новогодних праздников
Новый год — это гости, веселье, подарки и уютные домашние вечеринки. Обратная сторона медали — беспорядок в доме. Рассказываем, как не «переплатить» своими нервами и временем в этом нелегком процессе или даже совсем «выйти в ноль».
Сверху — вниз
Всегда начинайте с верха. Протрите верхние полки, настенные светильники, поверхность мебели и таким образом двигайтесь к полу. Вместо обычной тряпки используйте микрофибру — она намного лучше справляется с пылью.
Сначала пылесосим
Если вы не хотите, чтобы после тщательного мытья пола пыль густым слоем вновь осела на поверхности, сначала все пропылесосьте. Причем не только пол. Меняйте насадки на пылесосе и тщательно проходитесь и по подоконникам, и по мягкой мебели.
Приводим в порядок праздничную посуду
Если для сервировки новогоднего стола вы использовали столовое серебро, то и «поблагодарить» его за создание праздничной атмосферы нужно соответствующим образом. Очистите его зубной щеткой, добавив специальное средство для полировки серебра.
Когда будете убирать серебро в коробку, положите туда же кусочек мела, завернутый в марлю. Он защитит приборы от потускнения. И главное: никогда не кладите столовое серебро в посудомоечную машину!
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Реанимируем духовку
Наверняка в период новогодних праздников ваша духовка приняла основной «огонь» на себя. Настало время ее реанимировать. Достаньте все съемные части. Спрысните тряпку нашатырем и тщательно обработайте всю внутреннюю часть духовки.
Плотно закройте дверь и оставьте на ночь. Утром уберите раствор с помощью чистящих средств.
Чистим до блеска
Если хромированные поверхности за время праздников подрастеряли свой блеск, привести их в порядок можно с помощью детского масла. Нанесите его на бумажные полотенца, протрите поверхности, и вот они уже как новенькие!
Сила фольги
Если на стеклянной посуде остались пятна, которые не поддаются выведению, на помощь придет алюминиевая фольга. Скатайте ее в шарик и используйте как губку для мытья посуды.
Обновляем дверные ручки
Жирные следы на дверных ручках легко удаляются резинкой для карандашей. Несколько минут потрите ручки ластиком, и они будут как новенькие.
Удаляем «винный след»
Убрать следы от вина с бокалов и графинов можно следующим нехитрым способом. Соедините столовую ложку уксуса и столовую ложку соли. Этой смесью протрите стекло и затем смойте водой.
Освежаем мягкую мебель
Присыпьте содой мягкую мебель, оставьте на полчаса, а затем пройдитесь по поверхности пылесосом. Усилий минимум — результат на максимум!
Не забываем про батареи и плинтусы
Даже если кажется, что все вокруг сверкает, уверяем вас, незаметные гнезда пыли в квартире еще есть. А именно: под батареями и на плинтусах. Берем бумажные полотенца, смачиваем их спиртом и протираем проблемные места.