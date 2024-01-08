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Дом и уют
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Как быстро убрать квартиру после новогодних праздников

Дата публикации: 08 янв 2024
Как быстро убрать квартиру после новогодних праздников
Содержание

Новый год — это гости, веселье, подарки и уютные домашние вечеринки. Обратная сторона медали — беспорядок в доме. Рассказываем, как не «переплатить» своими нервами и временем в этом нелегком процессе или даже совсем «выйти в ноль».

Сверху — вниз

Всегда начинайте с верха. Протрите верхние полки, настенные светильники, поверхность мебели и таким образом двигайтесь к полу. Вместо обычной тряпки используйте микрофибру — она намного лучше справляется с пылью.

Сначала пылесосим

Если вы не хотите, чтобы после тщательного мытья пола пыль густым слоем вновь осела на поверхности, сначала все пропылесосьте. Причем не только пол. Меняйте насадки на пылесосе и тщательно проходитесь и по подоконникам, и по мягкой мебели.

Как быстро убрать квартиру после новогодних праздников №1

Приводим в порядок праздничную посуду

Если для сервировки новогоднего стола вы использовали столовое серебро, то и «поблагодарить» его за создание праздничной атмосферы нужно соответствующим образом. Очистите его зубной щеткой, добавив специальное средство для полировки серебра.

Когда будете убирать серебро в коробку, положите туда же кусочек мела, завернутый в марлю. Он защитит приборы от потускнения. И главное: никогда не кладите столовое серебро в посудомоечную машину!

И если тут вы уже устали, уборку всегда можно заказать в сервисе от Домклик. Сделать это просто:

• рассчитайте стоимость и выберите компанию • согласуйте детали уборки • встретьте клинеров в нужное время • оцените результат и оплатите услугу

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Реанимируем духовку

Наверняка в период новогодних праздников ваша духовка приняла основной «огонь» на себя. Настало время ее реанимировать. Достаньте все съемные части. Спрысните тряпку нашатырем и тщательно обработайте всю внутреннюю часть духовки.

Плотно закройте дверь и оставьте на ночь. Утром уберите раствор с помощью чистящих средств.

Чистим до блеска

Если хромированные поверхности за время праздников подрастеряли свой блеск, привести их в порядок можно с помощью детского масла. Нанесите его на бумажные полотенца, протрите поверхности, и вот они уже как новенькие!

Сила фольги

Если на стеклянной посуде остались пятна, которые не поддаются выведению, на помощь придет алюминиевая фольга. Скатайте ее в шарик и используйте как губку для мытья посуды.

Обновляем дверные ручки

Жирные следы на дверных ручках легко удаляются резинкой для карандашей. Несколько минут потрите ручки ластиком, и они будут как новенькие.

Удаляем «винный след»

Убрать следы от вина с бокалов и графинов можно следующим нехитрым способом. Соедините столовую ложку уксуса и столовую ложку соли. Этой смесью протрите стекло и затем смойте водой.

Освежаем мягкую мебель

Присыпьте содой мягкую мебель, оставьте на полчаса, а затем пройдитесь по поверхности пылесосом. Усилий минимум — результат на максимум!

Не забываем про батареи и плинтусы

Даже если кажется, что все вокруг сверкает, уверяем вас, незаметные гнезда пыли в квартире еще есть. А именно: под батареями и на плинтусах. Берем бумажные полотенца, смачиваем их спиртом и протираем проблемные места.

Новый год
Праздники
Уборка дома
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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