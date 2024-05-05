Клещи в городе: как не стать жертвой клеща и что делать, чтобы не принести его в квартиру
С тёплой погодой наступает время прогулок, пикников, кэмпингов и дач. Омрачить такой отдых на природе могут клещи, чья активность приходится на конец весны и летние месяцы. И хотя далеко не все клещи носители опасных заболеваний, укус клеща — малоприятное событие, с которым придётся понервничать.
Как защитить себя, своих близких и питомцев от клещей, что делать, если напал клещ, и как не принести его домой — рассказываем в статье.
Где обитают клещи
Опасным для человека и животных считается энцефалитный клещ. Но это не особый вид клеща, как многие думают, а клещ, заражённый вирусом энцефалита. При этом клещи могут передавать не только энцефалит, но и другие тяжёлые болезни. Частые переносчики вируса — таёжный и собачий клещ, которые встречаются в лесах Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока. Но встречаются они не только в лесах, но и в городе: в парках и на дачных участках. В интернете можно найти специальные карты, где показаны регионы с самой высокой и низкой активностью клещей.
Клещи просыпаются с приходом весны, когда почва прогревается до 5-7 градусов, а пик активности приходится на май-июнь. В июле клещей становится меньше, а в августе-сентябре наступает второй, но уже меньший пик их активности: в это время время люди чаще выходят в лес собирать ягоды и грибы.
Обычно клещи обитают в кустарниках, высоких сухих травах и деревьях на высоте от 25 см до 1,5 м в затенённых местах, вдоль троп, дорог и на территориях, где пасётся скот. Клещи активнее всего утром и вечером при хорошей погоде — в дождливые и очень жаркие дни вероятность быть укушенным клещом сильно ниже.
Как нападают клещи
Клещи поджидают жертву на травяной растительности. Если человек или животное оказываются рядом, клещ цепляется за кожу или одежду и ползёт вверх, чтобы найти наиболее благоприятное место. Как правило, клещ присасывается в волосистой части головы, в ушных раковинах, на шее, ключицах, в подмышечных впадинах, на груди, руках, спине, пояснице, в паху.
При этом почувствовать укус клеща почти невозможно, он безболезненный благодаря присутствию в слюне обезболивающего вещества.
Как уберечься от клеща
Если вы собираетесь в лес, парк и в другое место, где потенциально могут быть клещи, последите за тем, чтобы вы, ваши близкие, дети, друзья были одеты так, чтобы легко его увидеть, а клещу было сложнее заползти под одежду.
Это значит, что надевать лучше однотонную светлую одежду, которая плотно прилегает к телу. Воротник, манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже, верхнюю часть одежды нужно заправить в брюки, брюки в носки или в плотно прилегающую обувь, лучше высокую. Важно надеть капюшон или другой головной убор.
Одежду также можно обработать специальными аэрозольными химическими средствами, которые отпугивают или убивают клещей. Но не вздумайте наносить эти средства на кожу. В магазинах представлено множество вариантов, стоят такие спреи от 230 рублей.
Ещё не рекомендуется садиться на траву. А если вы решили устроить кэмпинг или пикник, то не разбивайте стоянки и ночевки в местах с высокой растительностью. Выбирайте место без травы, сухие сосновые леса и места с песчаной почвой. Каждые несколько часов осматривайте одежду, кожу и волосы.
Для большей защиты Роспотребнадзор рекомендует проходить вакцинацию. Особенно это касается любителей походного отдыха, тех, кто живёт в местах обитания энцефалитного клеща, собирается выезжать на такую территорию или работает на сельскозохяйственных землях. Оптимальное время вакцинации — конец февраля - начало марта.
Первая прививка делается за 1,5 месяца до предполагаемого выезда на территорию, которую считают неблагополучной. Минимум через месяц нужно сделать вторую. После 14 дней со дня второй прививки — столько нужно для выработки иммунитета — можно отправляться за город. Через год нужно сделать ещё одну прививку и повторять её каждые три года.
Что делать, если укусил клещ
Если вы увидели, что к вам или к вашим близким присосался клещ, удалите его как можно скорее: чем быстрее вы это сделаете, тем меньше вероятность, что в кровь попадёт возбудитель опасного заболевания. Для этого лучше обращаться в больницу, где его удалит знающий врач и сразу же отправит на исследование, чтобы проверить, является ли он переносчиком вируса энцефалита и других заболеваний.
Если возможности посетить больницу нет, снять клеща можно самостоятельно. Для этого в аптеках продаются специальные приспособления, но также можно воспользоваться пинцетом или вынуть клеща обёрнутыми чистой марлей пальцами или в чистых перчатках — ни в коем случае не делайте это голыми руками.
Во время удаления захватить клеща нужно не за туловище, а ближе к хоботку, держите его строго перпендикулярно коже, поворачивайте его вокруг своей оси на 360º и тяните вверх. Старайтесь не оторвать хоботок, погружённый в кожу.
Вопреки бытующему мнению, масла, жирные кремы, которые закупоривают дыхательные отверстия клеща, использовать нельзя, так вы только спровоцируете выброс слюны в ранку. После удаления место укуса нужно продезинфицировать спиртом или йодом. Потом важно очень хорошо вымыть руки и инструмент, которым удалялся клещ.
Далеко не все клещи переносчики опасных заболеваний, и, тем не менее, подстраховаться и сдать клеща на проверку не будет лишним. Снятых присосавшихся клещей с кусочком влажной ваты или свежей травинкой следует поместить в плотно закрывающуюся ёмкость и отвезти в больницу в лабораторию. Но если вам не удалось сдать клеща для анализа, и в течение месяца вы, ваш ребёнок, близкие почувствуете недомогание, повышение температуры, заметите красное пятно в месте присасывания, мышечные боли, тошноту — срочно отправляйтесь к врачу.
Как уберечь от клеща домашних питомцев
Пожалуй, любопытные и активные животные больше всего подвержены нападению клещей. Как и в случае с человеком, действовать нужно превентивно: вакцинация не спасёт питомца от укуса, но выработает иммунитет против пироплазмоза и болезни Лайма, которое переносят клещи. Вакцинацию проводят ежегодно, а если территория с высокой концентрацией клещей и высоким риском заражения — каждые полгода. Помимо этого, существуют специальные таблетки, которые защитят животное от клещей во время прогулки, спреи и ошейники.
Как и в случае с человеком, на животное можно надеть специальную одежду, которая затруднит заползание клеща, например, комбинезон. Для дополнительной защиты его тоже можно обработать противоклещевым средством.
Если вы отправились с питомцем в поход или на долгую прогулку, его тоже важно осматривать каждые 1,5 часа. Обнаружив присосавшегося клеща, удалите его как можно быстрее, как это описано выше. Если вы боитесь удалять клеща самостоятельно, обратитесь к ветеринару. В дальнейшем внимательно следите за поведением и самочувствием пушистого друга, измеряйте температуру и, заметив какие-либо отклонения, незамедлительно отвезите его к врачу.
Как не принести клеща домой
Напитавшись один раз, клещ может жить достаточно долго. Но в условиях квартиры клещ, не найдя себе источник питания, может прожить 8-9 месяцев.
Чтобы не принести клеща домой, после возвращения из лесистой и растительной территории не заходите в дом в верхней одежде или с вещами, на которых могут быть клещи: рюкзаками, сумками и так далее. Перед этим осмотрите их внимательно: просто встряхнуть одежду не поможет, важно исследовать все складки одежды и других предметов. Также не рекомендуется заносить в дом свежесорванные растения. После осмотра одежды перестирайте её.
Если вдруг вы обнаружили клеща дома, и так вышло, что вы не смогли его поймать, уберите все ковры и пледы, пропылесосьте всю квартиру и мебель. В магазинах продаётся специальное средство, которое можно развести в воде и вымыть им полы, все уголки, щели, труднодоступные места. Обработайте вещи и питомцев противоклещевым препаратом, в качестве тяжелой артиллерии — вызовите дезинфекцию.
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