Как жить с большой собакой в квартире: истории и лайфхаки
Животные приносят огромную радость и учат любить безусловно. Как показал опрос прошлого года, в российских семьях живут свыше 63,5 млн кошек и собак. Большинство, конечно, держат кошек, но любителей собак тоже немало. Для жизни в квартире заводят не только миниатюрных, но и больших пушистых собак.
Мы собрали пару историй таких хозяев, которые рассказали, как они живут с большими собаками в квартире, и поделились своими советами и лайфхаками. Может быть, вы хотите завести собаку, но переживаете, что не справитесь (или ваша квартира не справится). Но не все так страшно (почти).
В этой статье расскажем, как держать квартиру в чистоте, насколько это возможно, и создать комфортные условия всем, в том числе своему хвостатому другу.
Если вы хотите, чтобы вам дали импульс для начала ремонта через пару лет, заведите щенка. В большинстве случаев любая собака до полутора лет будет отчаянно веселиться всеми возможными способами, как только вы отвернетесь.
Я советую убирать все шнуры с пола, обувь из коридора, не оставлять ничего на столе и закрывать все шкафы и тумбочки. Это поможет спасти собственность. Но если вы зазеваетесь, легким движением ваши брюки превратятся в шорты, а ножка кресла — станет вкуснейшей игрушкой.
Но не все так страшно. Если с собакой достаточно гулять, играть и заниматься, она будет насыщаться активностью и выплёскивать свою энергию на улице и на площадке. И, возможно, не приметит ваши оставленные на столе наушники. Но важно понимать, что это большая ответственность и ваше личное время, массу которого нужно будет в первое время уделить новому члену семьи.
По мере взросления шнурки, блокноты, кроссовки и наушники будут все в большей безопасности. Собака выучит правила и начнет лучше вас понимать. На этом этапе жизнь станет намного проще, но время на прогулки и занятия все равно нужно закладывать
Дальше несколько советов, как сделать так, чтобы присутствие взрослой воспитанной собаки не отражалось на состоянии квартиры.
Собака будет пачкаться! В межсезонье и не только
Продумайте покрытие пола в коридоре так, чтобы после прогулки собака могла дойти до ванной помыть лапы, не запачкав все вокруг. Лучше выбирать легко моющиеся покрытия вроде кафеля и ламината, или же использовать легко моющиеся и заменяемые коврики.
Заведите пару больших плотных полотенец, их можно стелить на пол после мойки лап. Собака выпрыгивает сразу на полотенце и ее легко подсушить. Также пол не должен быть скользким. Чтобы избежать травмирования при прыжках с мокрыми лапами, можно использовать прорезиненные коврики.
Продумайте расположение мисок с едой и водой
Это должен быть уголок, где животному никто не мешает. В то же время здесь тоже нужно подумать о покрытии: когда собака пьет (много раз в день), на пол неизбежно попадают капли. Здесь тоже выручит прорезиненный коврик, который будет собирать загрязнения вокруг миски и не будет давать протекать воде на ламинат (который рано или поздно под таким напором может разбухнуть).
Животному потребуется свое место
В специализированных магазинах много вариантов лежанок и мягких ковриков. Продумайте заранее, какого размера должно быть спальное место, чтобы собака могла комфортно вытянуться, и место, куда его расположить. Скорее всего, собаке понравится укромный угол, мимо которого мало ходят, но из которого она сможет обозревать большую часть квартиры.
Как справляться с шерстью повсюду
Независимо от того, пушистая у вас собака или нет, она будет линять. Один или два раза в год. Градус утепления поверхностей шерстью можно снизить, если регулярно вычесывать собаку и водить на груминг к специалистам (это, так называемая, принудительная линька, когда мастер выдувает шерсть собаки).
С этим вполне можно справляться самостоятельно, вооружившись хорошими расческами и пуходерками, которые подойдут для породы вашей собаки. А еще можно приобрести компрессор (это вроде очень мощного фена), который будет выдувать шерсть. Но выдувает он ее прямо в воздух, в нос и в глаза: да, процесс довольно утомительный, и вам, скорее всего, не понравится. Стоимость компрессора соотносима с парочкой походов на груминг (если у вас сильно шерстяное существо среднего размера). Но груминг на время, а компрессор навсегда. Тут уже вопрос приоритетов.
Со временем вы поймете и установите свои правила для совместной комфортной жизни с собакой. Пускать ли собаку на диван и кровать, чем мыть, вычесывать, кормить — каждый решает сам, единственно верных решений здесь нет.
Наверное, моя собака с другой планеты. У меня не было 99% проблем, с которыми может столкнуться хозяин собаки. Дома она спит, лежит, и всё. Активная она только на улице.
Я думаю, что большинство больших собак, которые получают достаточную физическую нагрузку во время прогулок, ведут себя дома спокойно. Меня также миновала участь многих собаководов, которым приходилось делать ремонты или выбрасывать тонну испорченной обуви после появления щенков в их доме. И, хотя колли считается «болтливой» породой, Мира не лает, поэтому объясняться с соседями мне не приходится.
К туалету она приучилась быстро, но, когда она была щенком, я выгуливала ее 5 раз в день. Благо было лето и работала я на удалёнке. Если вы работаете в офисе или просто не имеете возможности этого делать, будьте готовы к неприятным казусам.
У меня только одна головная боль — это дождь и грязь. Здесь меня поймут владельцы длинношерстных пород: мокрый песок и земля забиваются в шерсть и вымывать это после каждой прогулки дело весьма утомительное. Поэтому болоневые костюмы — настоящее спасение. Раньше я думала, что они нужны только в качестве дождевиков, и пренебрегала ими. А зря.
Лично для меня еще важно, чтобы стены и пол в прихожей были из моющихся материалов, так как после прогулки и мытья шерсти и лап Мира любит потереться о стену. Светлые ворсистые ковры тоже не совсем удобны, если вы живете с большой пушистой собакой. Их придется постоянно чистить. Главное, подготовьте себя к прогулкам, выделите время, и тогда ваш интерьер и вещи в квартире будут целее.
Как видите, жить с щенком, а потом и с большой собакой можно без апокалипсиса в квартире. Главное, воспитание и постоянная активность. Поэтому вопрос, скорее, даже не в том, стоит ли заводить собаку габаритных пород, а в том, будет ли у вас время, чтобы о ней заботиться, гулять и играть с ней, водить к кинологам, на груминг?
Животное в доме — это очень радостно и приятно, но ещё это большая ответственность и личное время, которое будет необходимо регулярно выделять для своего пушистого друга.
Любите своих животных и не давайте бытовым мелочам испортить ваши отношения. Уделив им немного внимания, вы сможете все продумать и предотвратить или минимизировать ущерб.