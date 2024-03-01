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Дом и уют
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Как подготовить участок к весне

Дата публикации: 01 мар 2024
Как подготовить участок к весне
Содержание

Наступила весна, и вот-вот стартует новый дачный сезон с его хлопотами и радостями. Как расконсервировать участок после зимы и начать подготовку к тёплому времени года — рассказываем вместе с экспертами портала о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE.

С чего начать подготовку участка к новому сезону

Из-за обширной территории сезоны в регионах России сменяются по-разному, и пока одни только радуются солнышку, другие уже берутся за лопату.

Начнём инструкцию с очень снежных областей.

Уборка снега в саду

Несмотря на мороз и снежные покровы, деревья уже потихоньку начинают просыпаться, и для некоторых садовых культур глубокий снег становится губительным. Особенно чувствительные сливы и вишни, из-под которых важно убирать снежные пласты.

Нежелателен большой слой снега также для мест, где растут земляника, малина и другие ягоды.

Лечение поврежденных растений

Стволы и ветви садовых растений нужно очистить от морозобоин до здоровой древесины острым ножом. После этого обработанные места нужно тщательно замазать садовым варом, укутать стволы и ветки мешковиной, поверх надеть плёнку и замотать, не передавливая их. Садовый вар можно приготовить своими руками или купить готовую смесь.

То же самое нужно сделать с деревцами, которые погрызли мыши или зайцы. Пострадавшие участки тоже нужно смазать садовым варом или масляной краской, закрыть мешковиной и пленкой. 

Учтите, что поражённые деревья будут нуждаться в обильном питании и поливе.

Побелка и обрезка

В регионах, в которых в марте уже устойчивые плюсовые температуры, деревья нуждаются в обновлении защитного слоя. Для побелки можно использовать как классический раствор извести, так и готовые составы с добавками.

Белить стволы желательно высоко, предварительно очистив от сухой коры.

Ранняя весна считается оптимальным временем для обрезки деревьев и кустарников. Для работы нужно использовать только острый инструмент, нож или секатор. Аккуратно вырезайте засохшие ветви и лишние побеги, а места срезов дезинфицируйте садовым варом или медным купоросом. 

Санитарная обработка

В марте нужно провести первую дезинфицирующую обработку плодовых деревьев и кустарников. Для этого подойдёт раствор медного купороса в пропорции 100 грамм на 10 литров или уже готовый препарат.

Если не полениться и провести опрыскивание сада, деревья получат «иммунитет» к грибковым инфекциям и дальнейшему усыханию. 

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Уборка укрытий

С приходом устойчивого тепла, как только почва оттает и начнёт прогреваться солнышком, а ночами уже не будет сильных заморозков, можно снимать укрытия с теплолюбивых культур.

Делать это нужно вечером, чтобы растения не получили солнечные ожоги с непривычки.    

Уборка территории

Когда снег сойдёт и просохнет, можно приступать к уборке участка, избавляться от скопившегося за зиму мусора, остатков листвы, упавших и обрезанных веток.

Когда всё просохнет, можно начинать декорировать и обустраивать пространство территории. Ну а потом — проводить первые пикники с близкими и друзьями на аккуратном и чистом участке.

Читайте также: Ландшафтный дизайн на даче: как стильно обустроить участок

Инструкция
Уборка дома
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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