Как подготовить участок к весне
Наступила весна, и вот-вот стартует новый дачный сезон с его хлопотами и радостями. Как расконсервировать участок после зимы и начать подготовку к тёплому времени года — рассказываем вместе с экспертами портала о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE.
С чего начать подготовку участка к новому сезону
Из-за обширной территории сезоны в регионах России сменяются по-разному, и пока одни только радуются солнышку, другие уже берутся за лопату.
Начнём инструкцию с очень снежных областей.
Уборка снега в саду
Несмотря на мороз и снежные покровы, деревья уже потихоньку начинают просыпаться, и для некоторых садовых культур глубокий снег становится губительным. Особенно чувствительные сливы и вишни, из-под которых важно убирать снежные пласты.
Нежелателен большой слой снега также для мест, где растут земляника, малина и другие ягоды.
Лечение поврежденных растений
Стволы и ветви садовых растений нужно очистить от морозобоин до здоровой древесины острым ножом. После этого обработанные места нужно тщательно замазать садовым варом, укутать стволы и ветки мешковиной, поверх надеть плёнку и замотать, не передавливая их. Садовый вар можно приготовить своими руками или купить готовую смесь.
То же самое нужно сделать с деревцами, которые погрызли мыши или зайцы. Пострадавшие участки тоже нужно смазать садовым варом или масляной краской, закрыть мешковиной и пленкой.
Учтите, что поражённые деревья будут нуждаться в обильном питании и поливе.
Побелка и обрезка
В регионах, в которых в марте уже устойчивые плюсовые температуры, деревья нуждаются в обновлении защитного слоя. Для побелки можно использовать как классический раствор извести, так и готовые составы с добавками.
Белить стволы желательно высоко, предварительно очистив от сухой коры.
Ранняя весна считается оптимальным временем для обрезки деревьев и кустарников. Для работы нужно использовать только острый инструмент, нож или секатор. Аккуратно вырезайте засохшие ветви и лишние побеги, а места срезов дезинфицируйте садовым варом или медным купоросом.
Санитарная обработка
В марте нужно провести первую дезинфицирующую обработку плодовых деревьев и кустарников. Для этого подойдёт раствор медного купороса в пропорции 100 грамм на 10 литров или уже готовый препарат.
Если не полениться и провести опрыскивание сада, деревья получат «иммунитет» к грибковым инфекциям и дальнейшему усыханию.
Уборка укрытий
С приходом устойчивого тепла, как только почва оттает и начнёт прогреваться солнышком, а ночами уже не будет сильных заморозков, можно снимать укрытия с теплолюбивых культур.
Делать это нужно вечером, чтобы растения не получили солнечные ожоги с непривычки.
Уборка территории
Когда снег сойдёт и просохнет, можно приступать к уборке участка, избавляться от скопившегося за зиму мусора, остатков листвы, упавших и обрезанных веток.
Когда всё просохнет, можно начинать декорировать и обустраивать пространство территории. Ну а потом — проводить первые пикники с близкими и друзьями на аккуратном и чистом участке.