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Дом и уют
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Как создать стиль поп-арт в интерьере

Дата публикации: 27 мая 2023
Как создать стиль поп-арт в интерьере
Содержание

Рассказываем, как создать в своей квартире атмосферу подростковой бескомпромиссности и вечного праздника — интерьер в стиле поп-арт.

Что такое поп-арт

Поп-арт — это настоящий культурный шок: красочный, яркий, дерзкий и остроумный. Поп-артом или ужасаются или восхищаются, но равнодушных он после себя не оставляет. Это эпатажное направление современного искусства родилось в 50 годы прошлого века в Англии и достигло своего пика через десять лет уже в США.

Свое развитие поп-арт получил в богемной обстановке «Студии «54» и других нью-йорских лофтов, впервые украшенных кислотными портретами Монро и Пресли. Гуру поп-арта стал основатель «Фабрики» Энди Уорхолл, а иконой — его же плакат с банкой супа Campbell.

Особенности стиля поп-арт

  • Демонстративная дешевизна вещей по принципу «Сегодня использовал — завтра выбросил»
  • Эксперименты с размерами и цветом
  • Мало мебели
  • Яркие насыщенные кислотные цвета
  • Отделочные материалы с глянцевой поверхностью
  • Эксплуатация образов продуктов массового потребления

Этот эпатажный стиль подойдет далеко не всем. Поп-арт в интерьере — не для слабонервных. Рискнут пойти на этот шаг те, кто любит шокировать, не боится экспериментов и не терпит стереотипности.

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Как создать поп-арт в своем интерьере

В поп-арте можно все, в первую очередь, сочетать несочетаемое — шелковистую ткань с синтетикой, стекло с пластиком, металл с кожей — что душа попросит.

Сами стены обычно белого цвета — это самый удачный фон для ярких постеров, коллажей и целых арт-инсталляций.

Иногда каждая стена окрашена в какой-нибудь один контрастный цвет или же все стены в помещении разной фактуры — одна оклеена психоделическими обоями, вторая выложена кирпичом, третья — под штукатурку, а четвертая — один сплошной коллаж с вырезками из глянцевых журналов.

Потолок обычно светлый с обязательным глянцевым эффектом.

Пол, как правило, нейтральный — однотонный ламинат. Но может быть и наливной пол, обеспечивающий так любимый поп-артом глянец.

Как создать стиль поп-арт в интерьере №1

Цвет

Все цвета и оттенки, кроме спокойных. Кислотные, контрастные, хаотичные миксы с искаженной цветопередачей — это про поп-арт. И чем меньше гармонии между ними — тем лучше.

Планировка

Поп-арт — воплощенная свобода и бунт против рамок. И планировку он предпочитает такую же — свободную.

А дальше уж сами зонируйте, пробуйте и экспериментируйте — может вам удобнее завтракать на подоконнике около кровати, а заниматься творчеством — сидя на «кухонном острове».

Мебель и техника

Неожиданная точка пересечения поп-арта и оппозиционного к нему минимализма — мало мебели и техники: системы хранения обычно встроенные, стеллажи и ниши вместо шкафов, мебель-трансформер.

На этом родство заканчивается: мебели в поп-арт интерьере немного, но та, что есть, очень экстравагантна и помимо функциональных задач выполняет еще и эстетические: диваны в форме женских губ, оригинальные барные стойки, глубокие кресла-чаши, кровать в форме облака.

Декор

Поп-арт — это про декор. Его должно быть много, как можно ярче и повсюду.Постеры с триптихами Мэрилин Монро и Одри Хепберн, комиксы, граффити, плакаты, афиши, этикетки рекламы — на стенах, на посуде, на текстиле.

Пластиковые абсурдистские фигурки, посуда и статуэтки с персонажами мультиков, гипсовые скульптуры, декоративные разноцветны бутылки и вазы, блестящие нитки и старзы, арт-инсталляция из бытовых предметов — комбинируйте тиражированное коммерческое и индивидуальное.

Как создать стиль поп-арт в интерьере №2

Освещение

Сценарии освещения могут быть самыми различными. Чем больше света — тем лучше. Но предпочтение — акцентным и локальным системам освещениям.

Для этого используются неоновые лампы, светодиодные ленты, диско-шары разноцветные светильники из пластика и бумаги.

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Инструкция
Молодежь
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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