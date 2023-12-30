Как спасти новогодний декор от домашних питомцев
Многие знают: если в доме есть кошка или собака, то для елки, гирлянд, свечей и другого новогоднего убранства это чревато катастрофой. Но если вооружиться нашими советами, вам ее удастся избежать.
Поставьте елку выше уровня пола
Если ваше новогоднее дерево совсем невысокое, установите его на возвышении, например, на отдельном столе или подоконнике. Это, кстати, очень по-скандинавски.
Также для елки в подставке есть альтернатива — живая елка в горшке, которую, к тому же, потом можно пересадить в грунт.
Подождите с украшением елки
После покупки и установки елки не спешите ее украшать — дайте вашему домашнему любимцу привыкнуть к новому, весьма необычному и громоздкому элементу интерьера: обнюхать его, разглядеть, испытать на прочность.
Спустя некоторое время, когда животное исчерпает свое любопытство — можно и украшать. Необычные детали на обычном предмете уже не вызовут такой ажиотаж.
Хрупким и вкусным елочным украшениям — нет
Все легко бьющиеся, хрупкие, а также съедобные украшения (конфеты, имбирные пряники, печенья), увы, придется исключить из оформления. Они вскоре станут непригодными или вообще исчезнут в первый же день.
Как вариант — игрушки из толстого стекла, пластмассовые, тканевые, деревянные, железные. Если очень хочется добавить несколько хрупких украшений, вешайте их точечно и как можно выше — вне зоны доступа животного.
Откажитесь от украшений на нитке
Животное может уронить их, проглотить и поперхнуться — последствия будут плачевными.
Отдайте предпочтения мягкой проволоке или специальным зажимам и старайтесь, чтобы игрушка держалась как можно крепче.
Гирлянды — как можно выше
Все электрические гирлянды постарайтесь располагать как можно выше. Удобно использовать гирлянды на батарейках, так большую часть времени они не будут представлять опасность для животного, а сами блоки питания легко маскируются среди игрушек.
Оцените опасность новогодних растений
Если помимо елки вы хотите украсить квартиру другими, менее масштабными новогодними растениями, перед покупкой обязательно внимательно изучите, не опасно ли это растение для животных.
Популярная белая омела, например, очень опасна — ее лепестки ядовиты и вызывают отравление, а остролист может поранить животное и провоцирует проблемы с желудком.
Замените настоящие свечи светодиодными
Это не отказ от праздничной атмосферы, а уместная альтернатива. Если животное перевернет настоящую свечу, последствия, сами понимаете, могут быть очень масштабны и необратимы. Тем более, сегодняшний рынок праздничной продукции предлагает огромный и достойный ассортимент безопасного новогоднего декора.