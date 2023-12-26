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Дом и уют
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5 ошибок новогоднего декора

Дата публикации: 26 дек 2023
5 ошибок новогоднего декора
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Витрины магазинов и кафе уже по-новогоднему украшены, а вечерняя иллюминация на улицах создает атмосферу «зимней сказки». Конечно, глядя на всю эту красоту, хочется праздника и в своем доме.

Но даже в таком радостном деле есть свои правила, несоблюдение которых грозит превратить вашу квартиру в пестрое и даже небезопасное место. Чтобы этого не произошло, мы подготовили для вас несколько основных «НЕ» в подготовке дома к Новому году: что НЕ надо делать.

Не переусердствуйте с красным

Да, красный — основной цвет Нового года. Но во всем надо знать меру. Это достаточно интенсивный цвет, и если он будет буквально повсюду, это, скорее, утомит, чем воодушевит.

Отдайте предпочтение красному в акцентах: салфетки, свечи, элементы в текстиле, один из цветов при выборе елочных украшений.

Не ставьте на стол живую елку

И для праздничных, и для повседневных ужинов, живая елка на столе — не лучшее решение. Как бы вы ни старались соблюдать аккуратность, хвойные иголки все-таки попадут в ваши блюда, а опавшие на стол буду создавать впечатление беспорядка.

Иголки в еде не причинят непоправимого вреда здоровью, но, согласитесь, это не очень приятно. Лучше использовать небольшие еловые веточки в праздничных композициях для сервировки.

Не ставьте на елку горящие свечи

Да, живой огонь — символ уюта и тепла, а горящие на свече елки — это что-то волшебное и торжественное, будто иллюстрация из рождественских историй Чарльза Диккенса. Но придерживайтесь здравого смысла.

Открытый огонь на искусственной или живой елке — это очень опасно, и последствия могут быть самыми плачевными. Лучше не пожалейте времени и поищите красивые гирлянды с имитацией эффекта свечей, тем более что современный рынок новогодних товаров максимально разнообразный.

Не превращайте пол в скопление проводов

Гирлянд много не бывает, мы это помним. Что же еще обеспечит наиболее праздничную атмосферу, как не мигание разноцветных огоньков в полумраке квартиры?

Но, планируя, где вы повесите этот непременный атрибут любого праздника, позаботьтесь о том, чтобы рядом были розетки. Тянущиеся по полу провода убивают всякую эстетику, да и споткнуться о них — дело нехитрое.

Не забывайте о чувстве меры

Конечно, новогодняя елка — главное украшение дома, привлекающее взгляды. Именно поэтому ей надо уделить особое внимание.

Тщательно продумайте стиль и концепцию, иначе это будет не празднично украшенное дерево, а один большой, нелепый хаос на палочке. Не вешайте на нее все игрушки, скопившиеся за несколько поколений в вашей семье, елка — вполне самодостаточный элемент декора, и украшения должны ее дополнять, а не заслонять.

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Новый год
Инструкция
Праздники
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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