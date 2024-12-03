Как рассчитать стоимость гардеробной комнаты самостоятельно и на заказ
Гардеробная комната вместительна и удобна. Чтобы её обустроить, в квартире нужно выделить отдельное пространство, продумать её конфигурацию и рассчитать сумму, которую придётся выделить из бюджета.
Итоговая стоимость гардеробной на заказ будет зависеть от материала, сложности конструкции и фурнитуры. Спроектировать шкафы и рассчитать, сколько на них понадобится ЛДСП или МДФ, помогут специальные сервисы.
Вместе с экспертами рассказываем, какие есть модели и наполнения гардеробных, как это влияет на цену и как её правильно рассчитать.
Виды систем хранения вещей для гардеробной
Решите, гардеробную какой формы и размеров вы хотите, и как она будет расположена в доме. Ниже расскажем, какими бывают гардеробные.
Встроенные и отдельно стоящие
Встроенный шкаф легко вписывается в помещение и может выглядеть как естественное продолжение стены. Делают такой только под заказ. С одной стороны, для таких моделей не нужно тратиться на материалы боковин и задника, с другой — это индивидуальный проект, а штучная мебель всегда дороже.
Отдельно стоящие (или корпусные) шкафы тоже делаются на заказ, но обычно их покупают как полностью готовые. Это дешевле, быстрее, а после установки его можно будет передвинуть или пересобрать на новом месте, если захотите переехать. А вот встроенную гардеробную в новую квартиру уже не перевезти.
Конечная стоимость как встроенной, так и отдельно стоящей конструкции будет зависеть от производителя, затрат на материалы, размеров и конфигурации.
Геометрия: прямая, П- и Г-образная, радиусная и другие
Прямой или линейный шкаф занимает всю стену или её часть. Его размещают в торце комнаты, ставят вдоль длинной узкой прихожей или «упаковывают» в пустую нишу.
В свободном углу комнаты можно разместить Г- или П-образный шкаф. Также П-образную форму имеют просторные гардеробные с отдельным входом. Под них отводят часть большой комнаты или даже отдельное помещение.
Радиусные конструкции имеют плавные очертания и занимают пространство, которое обычно не используется. Бывают волнообразными или полукруглыми. Стоимость их изготовления выше, поскольку механизмы дверей и форма фасада сложнее, чем у прямых и угловых моделей.
Открытая или закрытая система хранения
Разница между открытой и закрытой системой хранения в том, есть ли у неё двери. У открытого варианта нет дверей, и поэтому он дешевле. Но когда все полки и вешалки на виду, важно поддерживать порядок, чтобы сваленные в кучу вещи не портили общую эстетику.
Если для открытых корпусных шкафов места не хватает, можно установить секции буазери — это стеновые панели, на которые крепятся полки. Еще более бюджетный вариант — сеточная конструкция. Хотя по внешнему виду она и проигрывает модульным и корпусным моделям, зато в ней удобно менять высоту полок, добавлять новые элементы, а саму конструкцию легко демонтировать при переезде.
В сетчатой системе полки обычно крепят на вертикальные железные профили.
А так выглядят полки, закреплённые на панелях.
Зону для хранения можно сделать полузакрытой, отделив её от остального пространства стеллажом, ширмой или перекрыв шторами — это дешевле, чем полноценные двери.
Закрытая гардеробная — по сути большой шкаф, только внутри будут свои отдельные секции-шкафы. Они также могут быть закрытыми, с дверями и выдвижными ящиками, или открытыми — сетчатой конструкции и с обычными полками.
Как рассчитать размер гардеробной
Размер будущей системы зависит от штучного количества и объёма вещей, которые будут там храниться. Как её рассчитать:
- Определите общую стратегию — кто и и для чего будет пользоваться шкафом. Будет это общая зона мужа и жены или только женская/мужская гардеробная. Нужно ли будет размещать здесь верхнюю одежду и обувь, или для хранения пальто есть другое место.
- Проведите ревизию. В идеале нужно пересчитать поштучно, сколько пиджаков, платьев и пар кроссовок у вас есть. Если очень лень перебирать — прикиньте на глаз общий объём и прибавьте к этому 15%.
- Рассчитайте глубину. Для секций под одежду измеряйте глубину по плечикам. Для верхней одежды это 60-65 см, для той, что полегче, — 50-55. Менее глубокими секции делать можно, если планируете хранить куртки, платья и костюмы «лицом» вперёд. Прибавляйте к измерениям запас под дверь — для установки раздвижных механизмов это около 10 см.
- Продумайте ширину и высоту секций. Чтобы развешивать одежду на плечиках, под штангу оставляйте не менее полуметра. Для хранения обуви достаточно расстояния в 40 см. Ширина полок может составлять и до 80 см., но чем длиннее, тем больше нагрузка на центральную часть полотна, и под тяжестью одежды оно может прогибаться. Поэтому тяжелые предметы и обувь на длинных полках лучше не хранить.
При планировании гардеробной у многих возникает сложность с выбором материалов и определением системы хранения. Я бы рекомендовала посмотреть варианты наполнений в интернете и отобрать, что из предложенных решений вам нравится, а что нет.
Например, ваше «точно да» — это сочетание открытой и закрытой системы или полочки + штанги, а вот сетки «точно нет». Так у вас родится образ и визуализация итога. Далее уже легче будет нарисовать необходимое и рассчитать наполнение: это можно сделать как самостоятельно, так и обратиться за помощью к специалистам.
Распланируйте наполнение гардеробной
Помимо самого корпуса, в цену гардеробной комнаты входят расходы на полки, штанги и другое наполнение. Сюда же считают подсветку — встроенные внутри ящиков светодиоды, LED-ленты и стеновые бра. Число деталей зависит от пожеланий клиента и того, сколько вещей будет здесь лежать.
Количество секций
Чтобы подсчитать, сколько и каких секций понадобится, можете мысленно разделить гардеробную на три яруса:
- В верхнем обычно хранят габаритные вещи — дорожные чемоданы, гостевые одеяла и подушки.
- В нижней части размещают обувь.
- Средний ярус — основной. Часть этой площади выделяют под длинные предметы одежды, то есть платья и костюмы будет занимать 2 «этажа» сразу. Остальные секции отдают под хранение того, что можно складывать: футболки, рубашки, аксессуары, нижнее белье.
Выделите по одной секции для каждой категории вещей и прибавьте к ним +2, чтобы был запас.
Полки и антресоли
Полки располагают вдоль двуз или трёх сторон гардеробной, оставляя между ними проход не менее полуметра. Они могут быть частью модульной или сетчатой конструкции, и тогда их легко менять местами, регулировать высоту.
В узких моделях и труднодоступных местах делают поворотные или выкатные полки: секции выдвигаются навстречу, а после использования задвигаются обратно.
Антресоли — это верхняя часть системы хранения. Высота их обычно больше, чем в стандартной секции, до 50-60 см. Это нужно, чтобы размещать крупногабаритные предметы. Часто антресоль оборудована дверцами, поэтому вещи в ней надежно защищены от пыли и спокойно хранятся годами.
Ящики: выдвижные и коробы
Ящик отличается от полки тем, что закрыт минимум с трёх сторон. Может выглядеть как классический короб с глухими стенками или как сетчатая полка с бортами.
Двигаться ящик может по-разному:
- по классическим роликовым направляющим — выдвигается, если потянуть его за ручку;
- с доводчиками — они амортизируют движение или сами закрывают («дотягивают») короб, поэтому им не «хлопнуть» при закрывании;
- по направляющим обратного действия, благодаря которым ящик открывается нажатием.
Стоимость ящиков будет варьироваться от материалов и сложности направляющих. Например, метабоксы, которые можно монтировать самостоятельно, стоят дешевле, но они позволяют открывать ящики только на ¾ от объема. Чтобы короб выезжал на всю глубину, устанавливают тандембоксы — они действуют мягко и бесшумно, но стоят дороже.
Штанги: продольные и выдвижные
Классическая телескопическая штанга — это перекладина, на которой размещают вешалки с одеждой. Может выглядеть как цельная трубка или иметь демпфер — узкую силиконовую вставку наверху, чтобы плечики не скользили.
Круглые штанги в отличие от овальных менее жесткие, то есть могут прогибаться, если имеют длину более 80 см. Для них каждые 60 см необходимо устанавливать дополнительное ребро жесткости. Овальные прогибаются меньше, такие трубки даже длиной 1,5 метра не нуждаются в укреплении.
Продольные штанги обычно статичные, а торцевые (или «микролифты») могут выезжать. Такие конструкции дороже минимум в 2 раза, зато позволяют выдвигать штангу полностью вперед, чтобы было удобнее искать одежду.
Хранение в гардеробной
Пантограф. Это устройство, чтобы опускать верхнюю штангу до комфортного уровня: тянешь за ручку пантографа — и плечики с одеждой едут вниз. Его устанавливают, чтобы развешивать одежду в верхнем ярусе. На российских маркетплейсах они стоят 3-6 тысяч рублей.
Коробки и корзины. Делаются из самых разных материалов и подходят для всего — обуви, аксессуаров, шляп, белья. Стоят от 300 рублей, продаются в мебельных гипермаркетах.
Брючницы и юбочницы. Это специальные перекладины или держатели с клипсами, чтобы вешать на них отглаженные брюки и юбки. Также как и полки, могут быть стационарными или с выдвижным механизмом.
Обувница. Обычно выглядит как поддон или горизонтальная полка. Это универсальный вариант для любой обуви. Также обувницы бывают наклонные, чтобы хранить на них ботинки без каблука и кроссовки, или могут иметь держатели с прищепками для сапог с высоким голенищем.
Витрина. Это шкаф со стеклянными дверцами, в котором хранят и демонстрируют вещи. В гардеробные их устанавливают, чтобы размещать там красивое — сумки, украшения, ремни и декор. Витрины с подсветкой смотрятся особенно эффектно.
Галстучница. Бывает двух видов — плоским органайзером с ячейками или подвесным металлическим держателем. Нужна для хранения галстуков, шарфов и ремней. Органайзеры выглядят особенно солидно и подходят также для хранения часов и ювелирных украшений, но и стоят они обычно дороже.
Какие двери ставят в гардеробную комнату
Цены на двери зависят от её конструкции не меньше, чем от материала и бренда. Чем сложнее механизм движения, тем больше он может стоить. Также на стоимость будет влиять тип дверного доводчика.
Распашные, раздвижные, откатные и рото-двери
Традиционные распашные дверцы вписываются в интерьер любого стиля, а за счёт интересных ручек могут стать украшением помещения. Чтобы свободно их открывать, нужно место, поэтому для узких проходов они не подходят. Зато их проще устанавливать, чем купе, и стоит такой механизм меньше.
Раздвижные (или откатные) двери-купе дороже, но в использовании удобнее: они не занимают лишнее пространство при открывании и подходят для помещений любого метража. Их направляющие установлены так, что полотна заезжают друг за друга, не соприкасаясь.
Также бывают откатные конструкции или «пеналы», когда дверь въезжает в специальный проем. Полотно полностью скрывается в кармане, оборудованном в стене или перегородке.
Рото-двери обычно встречаются на входе в торговые центры, но в просторные гардеробные их тоже устанавливают. Работают на поворотном механизме. Дверь как бы вращается вокруг самой себя и открывается в любую сторону.
Альтернативные варианты
Более бюджетные варианты, чтобы скрыть содержимое шкафа от посторонних глаз — складная дверь-книжка, гармошка и рольставни. Книжка складывается в два раза, а гармошка по количеству фрагментов. Рольставни состоят из ламелей и работают также как оконные жалюзи. Чтобы поднять их, нужно потянуть за шнур.
Также отгородить полки от прохода можно с помощью обычных штор или жалюзи:
Дизайн-проект гардеробной для себя или на заказ
Мебельные фабрики и частные мастера могут расчертить план и назвать итоговую стоимость гардеробной системы, но если не заказывать распил и сборку в той же организации, услуга будет платной. Чтобы сэкономить, сделайте проект самостоятельно с помощью специальных онлайн-сервисов.
Планировщики мебели:
- Конструктор шкафов-онлайн — удобный бесплатный онлайн-сервис для проектирования гардеробных. Позволяет работать по точным размерам. В нём можно создавать модели из разных материалов и с разным наполнением — полками, ящиками, штангами.
- Flatma — в этом сервисе пользователь выбирает модель, а затем дорабатывает её. Можно установить в шкаф дополнительные перегородки и полки, поменять отделку. Работает Flatma в двух режимах: 3D-проекция и контурный чертёж.
- Калькулятор Житова — сервис для точного расчёта ящиков и материала для них. Учитывает размеры коробов, толщину листов и зазоры. Отдельной выгрузки чертежа нет, его нужно просто заскринить.
Перед самостоятельным планированием гардеробной рекомендую сделать схематичный набросок от руки, чтобы проще было чертить уже в сервисе. Важно проверить точность расчётов ваших размеров. Обязательно делайте полки чуть меньше, если ваши стены не идеально ровные, а вам хотелось бы их расположить по всей ширине от края до края. Такой подход убережёт от ситуаций, когда полка или система может не встать из-за неровностей стен.
Выберите исполнителя или ознакомьтесь с ассортиментом магазинов
Имея на руках готовый проект, можно рассчитать итоговую стоимость гардеробных шкафов. Советуем разослать запросы в несколько магазинов и сравнить цены, а также выяснить, где удобнее и дешевле доставка и сборка. Если планируете собирать шкафы самостоятельно, фабрика может сделать распил материала по вашему чертежу, а детали вы заберёте из цеха сами. Инструменты, которые будете использовать при сборке, можно попросить у знакомых или арендовать.
Рассчитать стоимость гардеробной
Есть несколько сервисов, в которых можно рассчитать стоимость гардеробной:
- Конструктор шкафов от одноимённой мебельной фабрики. Здесь можно настроить материалы корпуса, добавить или убрать лишние полки, а также выбрать тип дверей. После каждого изменения цена гардеробной на заказ меняется автоматически.
- Онлайн-планировщик от известного сетевого магазина. Подходит для продумывания шкафов различных конструкций, содержит каталог моделей и наполнения. Получившийся проект можно сразу отправить в корзину и купить.
- Калькулятор стоимости шкафов-купе. Пользователь задаёт оформление конструкции, количество встроенных ящиков, и цена меняется сама. Чем больше полок и штанг, тем дороже.
Самостоятельный расчет или делегирование
Вы можете планировать расходы на гардеробную самостоятельно, а можете передать это представителю фирмы, в которой делаете заказ. Расчёты, проведённые дома «на коленке», могут быть не такими точными, как на фабрике, но и у них есть ряд других преимуществ.
Чтобы вам было легче определиться — сделать всё самому или делегировать расчёт — приводим плюсы и минусы каждого решения:
Самостоятельно
Со специалистом
Не всегда
Учитываются неровности пола и завал стен, толщина кромки, расстояние на механизм дверей
Да
Не всегда
Рассчитывается количество ребер жесткости, предупреждаются провисания и прогиб полотен
Да
Нет
Выбор материала и комплектующих ограничен ассортиментом конкретной сети или фабрики
Да
Нет
Накрутка магазина за материал
Да
Нет
Выезд дизайнера и замер оплачиваются отдельно или заложены в стоимость проекта изначально
Да
Да
Итоговая стоимость и планируемый срок изготовления может увеличиться в процессе
Редко
Заключение
Если боитесь ошибиться в расчётах или платить за переделки кривого распила, эксперты рекомендуют обращаться сразу на производство и заключать договор. Они возьмут деньги за работу мастеров и материалы, доставку и сборку, сделают свою наценку за проектирование и изготовление. Зато для клиента практически никаких рисков.
Для тех, кто мечтает собрать шкаф своими руками или не готов переплачивать, есть приложения в интернете. Они помогут нарисовать проект, рассчитать количество деталей для раскроя и сделать гардеробную по цене ниже рынка.
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