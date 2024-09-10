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Дом и уют
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Как сделать стильный дизайн спальни

Дата публикации: 10 сен 2024
Как сделать стильный дизайн спальни
Содержание

Спальная комната — место расслабления и перезагрузки. Неправильные цвета и непродуманно расставленная мебель, рано или поздно, могут сработать в обратную сторону, вызвав раздражение.

Как обустроить дизайн спальни в квартире, чтобы комфортно и со вкусом — рассказываем вместе с экспертом.

Дизайн спальной комнаты

При планировании дизайна спальни, как и любого другого пространства, важно учесть функциональность, комфорт и личные предпочтения. 

Начинать всегда стоит с подготовки планировочного решения.

Расстановка мебели и световые решения играют ключевую роль в восприятии пространства:

Воспользуйтесь стандартами эргономики для жилых помещений. Например, комфортные проходы вокруг кровати должны быть не менее 70 см. А идеальной для пары считается кровать 150-160 см в ширину и 200 см в длину или 180-200 см в ширину и 200 см в длину.

Используйте различные световые сценарии: сочетание общего, акцентного и функционального освещения. Например, потолочная люстра или встроенные точечные светильники обеспечат общее освещение для жизни, настенные бра или торшер дадут более мягкий свет, а ридеры или ночники идеальны для чтения перед сном. Используйте диммеры на основных источниках света, чтобы регулировать яркость в зависимости от времени суток и настроения. Сейчас световыми сценариями освещения также легко и удобно управлять через «умную» колонку.

Проанализируйте, необходимо ли вам полное затемнение для комфортного сна. В этом случае используйте шторы «блэкаут». Идеальным решением будет установка карниза с электроприводом, которым также удобно управлять через «умную» колонку или создавать сценарий для ежедневной рутины.

Предусмотрите зонирование. Один из самых популярных способов разделения пространства — занавески и шторы. Этот вариант экономичнее, чем стеклянные перегородки, и поможет визуально скрыть спальное место, гардероб или место хранения.

Фото эксперта
Полина Цветкова
руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»

Интepьepы cпaльни в paзныx cтиляx

При выборе интерьерного стиля нужно опираться на собственные представления о красоте и комфорте. Кто-то предпочитает классику, другим ближе минимализм или эклектика. Универсального стиля нет, но есть приемы, которые помогут создать интерьер вне времени.

«Удобная планировка — залог длительного комфорта. Заранее продумайте места хранения в спальной комнате, гардероб, расположение розеток, световые сценарии и другие элементы. Также при создании интерьера отдавайте предпочтение натуральным материалам. Они долговечны, экологичны и не теряют своей актуальности. В частности, напольные покрытия из натурального дерева дольше служат и сохраняют тепло, будь то инженерная доска или штучный паркет», — рассказывает Полина Цветкова.

Если вы хотите преобразить спальню и добавить современный стиль, можно присмотреться к трендам. Вот несколько примеров:

Интерьеры 70-х. Вдохновение из прошлого возвращается с новыми акцентами. Глянцевые поверхности, нержавеющая сталь и анималистичные принты становятся частью современных интерьеров. Глубокие темные оттенки обивок и деревянных элементов придают пространству характер и выразительность, создавая эффектный контраст. Рассмотрите более широкую гамму природных оттенков — терракотовый, шоколадный, охристый и оливковый. Комбинирование этих тонов позволит создать сложный и насыщенный современный интерьер с ноткой ностальгии.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Тотальный белый. Использование светлых палитр по-прежнему остается в тренде и является одним из наиболее эффективных способов визуально расширить пространство. Белый, слоновая кость, теплый бежевый, сероватый и другие светлые натуральные оттенки — универсальный и безопасный вариант. 

Лимонно-желтый цвет. В этом году дизайнеры интерьера и бренды полюбили лимонный оттенок. Желтый хорошо сочетается как с нейтральными тонами в качестве акцента, так и с более насыщенными цветами, дополняя их.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Цвeтa

Несмотря на тренды, всегда выбирайте те цвета, которые вам нравятся. Ваша спальня должна отражать вашу индивидуальность и быть местом, в котором лично вам комфортно и приятно находиться.

Oтдeлкa cтeн

Декоративная штукатурка

В такой отделке стен и потолков преобладает тактильное покрытие с эффектом soft touch. Если стены и потолок отделаны в едином стиле, это формирует ощущение полноты, помогает воспринимать помещение цельным и создает чувство защищенности.

Штукатурка позволяет создавать уникальные текстуры и эффекты на стенах. Этот вариант требует профессионального подхода. Поэтому важно выбрать квалифицированных специалистов. В этом поможет сервис «Ремонт со СберУслугами». Платформа выступает надежным агентом между заказчиком и исполнителем ремонтных работ.

Краска

Это универсальный и доступный способ отделки стен. Он позволяет легко менять цветовую гамму помещения в зависимости от настроения. Выбирайте экологически чистые, матовые или трендовые глянцевые краски, которые не выделяют вредных веществ.

Эксперт рекомендует не колеровать краски самостоятельно, а обращаться к готовым палитрам ведущих производителей.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Деревянные панели

Как раз-таки яркий пример тренда на 70-е. Дерево может использоваться как в качестве основного материала, так и для создания акцентных стен. 

Текстильные панели

С принтами или рисунками, отсылающими к Востоку, придадут сложность интерьеру и как бонус — улучшат звукоизоляцию. Важно выбирать ткани с хорошими эксплуатационными характеристиками и легким уходом.

Пoлы

Используйте натуральные материалы напольных покрытий, такие как паркетная или инженерная доска.

«Хороший вариант — ковровое покрытие, охватывающее всю площадь пространства по примеру номера в отеле. Этот прием создаст безопасную атмосферу, также эффективно поглощая шум. Однако стоит заменить, что нюансы у такого покрытия также есть. Оно не подойдет для людей с аллергией и требует регулярной химчистки. Кстати, путешествуя, не стесняйтесь брать на заметку и переиспользовать лайфхаки устройства номеров гостиниц: над ними работают профессиональные дизайнеры, которые учитывают все детали для вашего комфорта», — советует эксперт.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Также отметим, что ковры выходят на первый план интерьера, как самостоятельные элементы комнаты.

При выборе ковров предпочтение следует отдавать натуральным материалам. Наилучшие образцы изготавливаются вручную, а одним из ключевых показателей их качества является плотность, то есть количество узлов на квадратный сантиметр. Чем выше этот показатель, тем лучше качество изделия.

Дизaйн интepьepa и мeбeли в спальне

Сначала разработайте планировочное решение, в котором будут четко указаны все габариты мебели. Лучше привлечь профессионального дизайнера или выполнить эту задачу самостоятельно, но обязательно на бумаге.

Не загромождайте пространство и избегайте слишком крупных предметов мебели. Используйте многофункциональные решения, например, кровать с ящиками для хранения или подъемным механизмом или подиум.

Если не позволяют габариты квартиры, небольшое рабочее место можно интегрировать в зоне спальни, используя подоконник или совместив с туалетным столиком.

Выбирайте мебель из качественных материалов, которые обеспечивают долговечность и комфорт. Массив натурального дерева, МДФ или фанера — отличные варианты.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Как преобразить наскучивший интерьер спальни своими руками

Если интерьер вам наскучил, не спешите делать глобальный ремонт. Есть множество простых и недорогих способов освежить атмосферу в спальне своими руками. 

Поменяйте текстиль

Обновите занавески на окнах. Смените постельное белье. Добавьте несколько новых декоративных подушек и плед на кровать. 

Интегрируйте предметы искусства

Не бойтесь живописи, скульптуры, фотографии, декора в интерьере. Например, картины и предметы современных художников можно легко найти в галереях.

Добавьте комнатные растения

Они не только украсят интерьер, но и улучшат качество воздуха, что очень важно для сна. 

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Книги как декор

Лучший предмет декора — личный и со смыслом, будь то красивый альбом, книга, посвященная архитектуре и искусству, или потрепанный томик Мольера.

Спальня — место, где мы отдыхаем морально и физически. В этом пространстве важно не только визуальное наполнение и краски, но все, что имеет отношение к ментальному комфорту: ортопедический матрас, натуральное постельное белье, мягкий ковер и текстиль, чистота и влажность воздуха.

Выбирайте свой комфорт, индивидуальность и практичность вещей, и пространство вашей спальни будет радовать вас каждый день и долго.

Инструкция
Дизайн интерьера
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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