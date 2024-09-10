Как сделать стильный дизайн спальни
Спальная комната — место расслабления и перезагрузки. Неправильные цвета и непродуманно расставленная мебель, рано или поздно, могут сработать в обратную сторону, вызвав раздражение.
Как обустроить дизайн спальни в квартире, чтобы комфортно и со вкусом — рассказываем вместе с экспертом.
Дизайн спальной комнаты
При планировании дизайна спальни, как и любого другого пространства, важно учесть функциональность, комфорт и личные предпочтения.
Начинать всегда стоит с подготовки планировочного решения.
Расстановка мебели и световые решения играют ключевую роль в восприятии пространства:
Воспользуйтесь стандартами эргономики для жилых помещений. Например, комфортные проходы вокруг кровати должны быть не менее 70 см. А идеальной для пары считается кровать 150-160 см в ширину и 200 см в длину или 180-200 см в ширину и 200 см в длину.
Используйте различные световые сценарии: сочетание общего, акцентного и функционального освещения. Например, потолочная люстра или встроенные точечные светильники обеспечат общее освещение для жизни, настенные бра или торшер дадут более мягкий свет, а ридеры или ночники идеальны для чтения перед сном. Используйте диммеры на основных источниках света, чтобы регулировать яркость в зависимости от времени суток и настроения. Сейчас световыми сценариями освещения также легко и удобно управлять через «умную» колонку.
Проанализируйте, необходимо ли вам полное затемнение для комфортного сна. В этом случае используйте шторы «блэкаут». Идеальным решением будет установка карниза с электроприводом, которым также удобно управлять через «умную» колонку или создавать сценарий для ежедневной рутины.
Предусмотрите зонирование. Один из самых популярных способов разделения пространства — занавески и шторы. Этот вариант экономичнее, чем стеклянные перегородки, и поможет визуально скрыть спальное место, гардероб или место хранения.
Интepьepы cпaльни в paзныx cтиляx
При выборе интерьерного стиля нужно опираться на собственные представления о красоте и комфорте. Кто-то предпочитает классику, другим ближе минимализм или эклектика. Универсального стиля нет, но есть приемы, которые помогут создать интерьер вне времени.
«Удобная планировка — залог длительного комфорта. Заранее продумайте места хранения в спальной комнате, гардероб, расположение розеток, световые сценарии и другие элементы. Также при создании интерьера отдавайте предпочтение натуральным материалам. Они долговечны, экологичны и не теряют своей актуальности. В частности, напольные покрытия из натурального дерева дольше служат и сохраняют тепло, будь то инженерная доска или штучный паркет», — рассказывает Полина Цветкова.
Если вы хотите преобразить спальню и добавить современный стиль, можно присмотреться к трендам. Вот несколько примеров:
Интерьеры 70-х. Вдохновение из прошлого возвращается с новыми акцентами. Глянцевые поверхности, нержавеющая сталь и анималистичные принты становятся частью современных интерьеров. Глубокие темные оттенки обивок и деревянных элементов придают пространству характер и выразительность, создавая эффектный контраст. Рассмотрите более широкую гамму природных оттенков — терракотовый, шоколадный, охристый и оливковый. Комбинирование этих тонов позволит создать сложный и насыщенный современный интерьер с ноткой ностальгии.
Тотальный белый. Использование светлых палитр по-прежнему остается в тренде и является одним из наиболее эффективных способов визуально расширить пространство. Белый, слоновая кость, теплый бежевый, сероватый и другие светлые натуральные оттенки — универсальный и безопасный вариант.
Лимонно-желтый цвет. В этом году дизайнеры интерьера и бренды полюбили лимонный оттенок. Желтый хорошо сочетается как с нейтральными тонами в качестве акцента, так и с более насыщенными цветами, дополняя их.
Цвeтa
Несмотря на тренды, всегда выбирайте те цвета, которые вам нравятся. Ваша спальня должна отражать вашу индивидуальность и быть местом, в котором лично вам комфортно и приятно находиться.
Oтдeлкa cтeн
Декоративная штукатурка
В такой отделке стен и потолков преобладает тактильное покрытие с эффектом soft touch. Если стены и потолок отделаны в едином стиле, это формирует ощущение полноты, помогает воспринимать помещение цельным и создает чувство защищенности.
Штукатурка позволяет создавать уникальные текстуры и эффекты на стенах. Этот вариант требует профессионального подхода. Поэтому важно выбрать квалифицированных специалистов. В этом поможет сервис «Ремонт со СберУслугами». Платформа выступает надежным агентом между заказчиком и исполнителем ремонтных работ.
Краска
Это универсальный и доступный способ отделки стен. Он позволяет легко менять цветовую гамму помещения в зависимости от настроения. Выбирайте экологически чистые, матовые или трендовые глянцевые краски, которые не выделяют вредных веществ.
Эксперт рекомендует не колеровать краски самостоятельно, а обращаться к готовым палитрам ведущих производителей.
Деревянные панели
Как раз-таки яркий пример тренда на 70-е. Дерево может использоваться как в качестве основного материала, так и для создания акцентных стен.
Текстильные панели
С принтами или рисунками, отсылающими к Востоку, придадут сложность интерьеру и как бонус — улучшат звукоизоляцию. Важно выбирать ткани с хорошими эксплуатационными характеристиками и легким уходом.
Пoлы
Используйте натуральные материалы напольных покрытий, такие как паркетная или инженерная доска.
«Хороший вариант — ковровое покрытие, охватывающее всю площадь пространства по примеру номера в отеле. Этот прием создаст безопасную атмосферу, также эффективно поглощая шум. Однако стоит заменить, что нюансы у такого покрытия также есть. Оно не подойдет для людей с аллергией и требует регулярной химчистки. Кстати, путешествуя, не стесняйтесь брать на заметку и переиспользовать лайфхаки устройства номеров гостиниц: над ними работают профессиональные дизайнеры, которые учитывают все детали для вашего комфорта», — советует эксперт.
Также отметим, что ковры выходят на первый план интерьера, как самостоятельные элементы комнаты.
При выборе ковров предпочтение следует отдавать натуральным материалам. Наилучшие образцы изготавливаются вручную, а одним из ключевых показателей их качества является плотность, то есть количество узлов на квадратный сантиметр. Чем выше этот показатель, тем лучше качество изделия.
Дизaйн интepьepa и мeбeли в спальне
Сначала разработайте планировочное решение, в котором будут четко указаны все габариты мебели. Лучше привлечь профессионального дизайнера или выполнить эту задачу самостоятельно, но обязательно на бумаге.
Не загромождайте пространство и избегайте слишком крупных предметов мебели. Используйте многофункциональные решения, например, кровать с ящиками для хранения или подъемным механизмом или подиум.
Если не позволяют габариты квартиры, небольшое рабочее место можно интегрировать в зоне спальни, используя подоконник или совместив с туалетным столиком.
Выбирайте мебель из качественных материалов, которые обеспечивают долговечность и комфорт. Массив натурального дерева, МДФ или фанера — отличные варианты.
Как преобразить наскучивший интерьер спальни своими руками
Если интерьер вам наскучил, не спешите делать глобальный ремонт. Есть множество простых и недорогих способов освежить атмосферу в спальне своими руками.
Поменяйте текстиль
Обновите занавески на окнах. Смените постельное белье. Добавьте несколько новых декоративных подушек и плед на кровать.
Интегрируйте предметы искусства
Не бойтесь живописи, скульптуры, фотографии, декора в интерьере. Например, картины и предметы современных художников можно легко найти в галереях.
Добавьте комнатные растения
Они не только украсят интерьер, но и улучшат качество воздуха, что очень важно для сна.
Книги как декор
Лучший предмет декора — личный и со смыслом, будь то красивый альбом, книга, посвященная архитектуре и искусству, или потрепанный томик Мольера.
Спальня — место, где мы отдыхаем морально и физически. В этом пространстве важно не только визуальное наполнение и краски, но все, что имеет отношение к ментальному комфорту: ортопедический матрас, натуральное постельное белье, мягкий ковер и текстиль, чистота и влажность воздуха.
Выбирайте свой комфорт, индивидуальность и практичность вещей, и пространство вашей спальни будет радовать вас каждый день и долго.
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